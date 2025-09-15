Lý Tử Thất như 'làn gió thu'

Trung QuốcNhà sáng tạo nội dung văn hóa Lý Tử Thất gây chú ý khi phối trang phục theo xu hướng "làn gió mùa thu".

Theo Sichuan Guancha, người đẹp làm khách mời chương trình về bảo vệ gấu trúc tại Tứ Xuyên, cuối tuần qua. Cô mặc áo đan móc lệch vai phối chân váy maxi, xõa tóc tự nhiên.

Trên các nền tảng video, hàng nghìn người chia sẻ hình ảnh mới của Lý Tử Thất, ví cô như "làn gió thu". Nhiều khán giả khen Tử Thất tạo được dấu ấn riêng khi theo phong cách Maillard.

Lý Tử Thất dự sự kiện tháng 9/2025 Tử Thất, 35 tuổi, tại sự kiện bảo vệ gấu trúc. Video: Weibo

Theo Marie Claire, Maillard là xu hướng thời trang thịnh hành ở Trung Quốc, lấy cảm hứng từ phản ứng Maillard trong nấu ăn, khi thực phẩm biến đổi sang màu nâu, vàng hay be lúc được nấu chín. Với phong cách Maillard, nâu, be cũng là các màu chủ đạo, cách phối đồ tạo cảm giác ấm áp, thoải mái và dễ di chuyển.

Tử Thất thường mặc trang phục tự may, tự nhuộm vải bằng phương pháp thủ công, sử dụng nguyên liệu tự nhiên như vỏ nho, cây cỏ. Khán giả viết trên Red Note: "Vẻ đẹp của cô ấy riêng biệt, bộ đồ Maillard rất phù hợp mùa thu, dịu dàng như cơn gió nhẹ", "Lý Tử Thất ngày càng đẹp".

Tại sự kiện, nhiều fan vây quanh Lý Tử Thất, làm cử chỉ "bắn tim" với cô. Người đẹp nói: "Tôi cũng muốn 'bắn tim' với các bạn nhưng hóa ra tôi chưa biết làm động tác này".

Lý Tử Thất tự làm hoa tai để phối trang phục Tử Thất tự làm hoa tai hình hoa diên vĩ để dự sự kiện hồi tháng 5. Video:Weibo

Từ đầu năm đến nay, Tử Thất không cập nhật video, cũng không tương tác với fan trên mạng xã hội, cô ở ẩn để học các bộ môn văn hóa phi vật thể. Tác phẩm gần nhất của Lý Tử Thất là vào tháng 11/2024, trong ba đoạn phim, người đẹp miêu tả công việc làm Diaoqi - một dạng đồ sơn mài chạm khắc cổ đại.

Theo The Paper, nội dung của Lý Tử Thất đi ngược dòng chảy trên Internet. Gần 10 năm trước, khi chủ đề thành thị chiếm lĩnh, Lý Tử Thất chọn nói về nông thôn. Khi cuộc sống ngày một bận bịu và gấp gáp, cô làm mọi thứ thủ công, chậm rãi, thuận theo tự nhiên. Chẳng hạn, Tử Thất ngâm hạt giống, chờ hạt nảy mầm, lên cây non, đơm hoa kết trái. Tất cả tác phẩm của cô chú trọng chữ "tinh", người đẹp chỉ quay khi đã hiểu rõ về đối tượng, ngành nghề thủ công mà cô muốn giới thiệu, không cập nhật thường xuyên tác phẩm mới.

Lý Tử Thất và bà nội Tử Thất bên bà nội trong phim ngắn tháng 11/2024. Video: Weibo/Li Ziqi

Cô xuất thân nghèo khó, hồi nhỏ, cha mẹ chia tay, người cha lấy vợ khác, Lý Tử Thất bị mẹ kế ngược đãi. Ban đầu, cô khóc nhưng dần dần không còn rơi nước mắt khi bị mẹ kế hành hạ. Sau đó, Tử Thất được ông bà nội đón về nuôi. Năm 10 tuổi, ông của Lý Tử Thất qua đời, gia đình không còn trụ cột kinh tế, cô đến thành phố làm thuê, từng ngủ gầm cầu vì không có tiền thuê nhà. Năm 2012, Lý Tử Thất về quê sống do bà ốm nặng, từ năm 2016, cô theo nghề sáng tạo nội dung về ẩm thực sau đó chuyển sang lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Như Anh (theo Sichuan Guancha)