Lý Tử Thất giảm quay video đồng quê

Nhà sáng tạo nội dung văn hóa Trung Quốc Lý Tử Thất lần đầu cho biết không còn tập trung quay video đồng quê.

Trên People's Daily ngày 4/2, Tử Thất nói về công việc một năm qua, giải thích lý do cô vắng bóng trên mọi nền tảng mạng xã hội. Những người cô gặp chủ yếu là nghệ nhân các ngành nghề thủ công trong danh sách văn hóa phi vật thể. Năm ngoái, Lý Tử Thất hai lần đến tỉnh Hồ Nam để gặp bà Trần Quốc Đào, người phụ nữ gần 90 tuổi mở xưởng thêu truyền thống của người Miao ngay trên núi. Do tuổi cao, bà không thể ngồi hàng giờ với kim chỉ nhưng chỉ dạy cho hơn 100 phụ nữ trong làng.

Nhờ xưởng thêu, những phụ nữ này không còn phải rời xa con cái, tha hương cầu thực mà có thu nhập từ chính công việc cổ xưa gắn liền văn hóa làng xã.

Lý Tử Thất và bà nội Tử Thất bên bà nội trong phim ngắn tháng 11/2024. Video: Weibo/Li Ziqi

Lý Tử Thất nói về người phụ nữ khác, bà Trần Vân Chân, một truyền nhân nghề thêu Qiang ở Tứ Xuyên. Bà Trần hướng dẫn phụ nữ ở những làng xung quanh thêu lên sổ tay, túi xách, đế lót ly thay vì chỉ thêu lên quần áo hay chăn gối như trước. Công việc làm thêm khi rảnh của phụ nữ trong làng trở thành nghề chính, giúp họ có thu nhập ổn định, làm giàu cho gia đình.

Cô nhận ra từng đường kim mũi chỉ góp phần thêu nên sự tươi đẹp và no ấm, thịnh vượng cho vùng nông thôn, nhận ra những năm qua, cuộc sống của người trong làng thay đổi chính nhờ văn hóa truyền thống. Sự phát triển của mảng video ngắn, việc các đoàn phim ghi hình ở nông thôn cũng làm cho ngành nghề thủ công được nhiều người biết đến hơn.

Lý Tử Thất tự làm hoa tai để phối trang phục Tử Thất tự làm hoa tai hình hoa diên vĩ để dự sự kiện tháng 5/2025. Video: Weibo

Những cuộc gặp đó làm Lý Tử Thất quyết định dần chuyển trọng tâm công việc về hậu trường. Trước đây, cô suy nghĩ làm thế nào quay video thật đẹp, làm thế nào thể hiện thật hay các việc thủ công. Còn bây giờ cô đau đáu việc làm thế nào để những ngành nghề văn hóa phi vật thể giúp nhiều người hưởng lợi ích thiết thực hơn, làm văn hóa truyền thống rực rỡ hơn, thúc đẩy sự tự tin văn hóa.

Hơn một năm qua, Tử Thất không cập nhật video, cũng không tương tác với fan trên mạng xã hội, cô học các bộ môn văn hóa phi vật thể. Tác phẩm gần nhất của Lý Tử Thất là vào tháng 11/2024, trong ba đoạn phim, người đẹp miêu tả công việc làm Diaoqi - một dạng đồ sơn mài chạm khắc cổ đại.

Tử Thất, 36 tuổi, nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên YouTube. Ảnh: Xinhua

Theo The Paper, nội dung của Lý Tử Thất đi ngược dòng chảy trên Internet. Gần 10 năm trước, khi chủ đề thành thị chiếm lĩnh, Lý Tử Thất chọn nói về nông thôn. Khi cuộc sống ngày một bận bịu và gấp gáp, cô làm mọi thứ thủ công, chậm rãi, thuận theo tự nhiên. Chẳng hạn, Tử Thất ngâm hạt giống, chờ hạt nảy mầm, lên cây non, đơm hoa kết trái. Tất cả tác phẩm của cô chú trọng chữ "tinh", người đẹp chỉ quay khi đã hiểu rõ về đối tượng, ngành nghề thủ công mà cô muốn giới thiệu, không cập nhật thường xuyên tác phẩm mới.

Cô xuất thân nghèo khó, hồi nhỏ, cha mẹ chia tay, người cha lấy vợ khác, Lý Tử Thất bị mẹ kế ngược đãi. Ban đầu, cô khóc nhưng dần dần không còn rơi nước mắt khi bị mẹ kế hành hạ. Sau đó, Tử Thất được ông bà nội đón về nuôi. Năm 10 tuổi, ông của Lý Tử Thất qua đời, gia đình không còn trụ cột kinh tế, cô đến thành phố làm thuê, từng ngủ gầm cầu vì không có tiền thuê nhà. Năm 2012, Lý Tử Thất về quê sống do bà ốm nặng, từ năm 2016, cô theo nghề sáng tạo nội dung về ẩm thực sau đó chuyển sang lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Như Anh