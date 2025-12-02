Lý Thái Tổ dẫn đầu cuộc thi 'Tài năng Anh ngữ 2025'

Trường THCS Lý Thái Tổ vượt gần 500 thí sinh từ 16 trường để giành giải Đặc biệt toàn đoàn tại cuộc thi "Tài năng Anh ngữ 2025", ngày 23/11.

Cuộc thi năm nay diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, tiếp tục thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ban tổ chức và giới chuyên môn đánh giá cao cấu trúc các phần thi, vốn tập trung vào năng lực ứng dụng ngôn ngữ và tư duy phản biện của thí sinh.

Các phần thi của "Tài năng Anh ngữ 2025" tập trung đánh giá ba nhóm năng lực chính: diễn xuất, phản xạ nhanh, tư duy lập luận và kỹ năng trình bày. Học sinh Lý Thái Tổ được đánh giá cao ở cả ba nhóm này.

Trong số các đội dự thi, THCS Lý Thái Tổ giành được giải Đặc biệt toàn đoàn. Theo nhận xét từ Ban giám khảo, đội tuyển Lý Thái Tổ thể hiện phong độ ổn định, kỹ năng toàn diện và khả năng phối hợp hiệu quả xuyên suốt các phần thi.

Đội tuyển được ghi nhận có lợi thế về tư duy logic và khả năng phản biện. Điều này được thể hiện qua cách các em phân tích vấn đề một cách sâu sắc và đưa ra quan điểm rõ ràng, thuyết phục trước các tình huống bất ngờ. Trong các nội dung yêu cầu tốc độ, đội tuyển duy trì vị trí dẫn đầu nhiều lượt nhờ vốn từ vựng tốt, phản xạ ngôn ngữ nhanh và sử dụng công nghệ thành thạo.

Bên cạnh đó, phong thái sân khấu tự tin và khả năng biểu đạt tự nhiên của các em cũng tạo dấu ấn tích cực với cả giám khảo và khán giả. Ban giám khảo nhận định, sự đồng đều về năng lực giữa các thành viên cùng khả năng giữ vững tâm lý ổn định dưới áp lực thi đấu là yếu tố then chốt giúp Lý Thái Tổ vượt lên các đội mạnh khác.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, đội tuyển được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên các học sinh có năng lực giao tiếp, tư duy linh hoạt, hiểu biết xã hội và tinh thần chủ động.

Học sinh Lý Thái Tổ nhận giải Đặc biệt toàn đoàn tại sân chơi "Tài năng Anh ngữ" 2025. Ảnh: THCS Lý Thái Tổ

Cô Mẫn Thị Dung, giáo viên tiếng Anh, của đội chia sẻ, quá trình luyện tập được thiết kế mô phỏng sát thực tế thi đấu. Các buổi học tập trung rèn luyện phản xạ, khả năng làm việc nhóm và duy trì tâm lý bình tĩnh trong môi trường có áp lực thời gian. "Các em được thực hành xử lý nhiều dạng tình huống, từ diễn đạt ý tưởng đến phản biện trực tiếp, giúp các em bước vào cuộc thi với tâm thế vững vàng", cô Dung cho biết.

Theo cô Luyện Thanh Nga, Hiệu trưởng nhà trường, đội ngũ giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm, thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn và tiếp cận chương trình quốc tế. Giáo viên triển khai các phương pháp học tập hiện đại như học qua dự án (Project-based Learning), trải nghiệm liên môn, và rèn luyện kỹ năng giao tiếp theo tình huống thực tế. Điều này giúp học sinh hình thành khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên trong đời sống và học tập.

Các học sinh tham gia phần thi Brain Rush. Ảnh: THCS Lý Thái Tổ

Sự đồng hành sát sao của giáo viên được xem là yếu tố giúp học sinh Lý Thái Tổ phát triển sự tự tin, tư duy độc lập và khả năng diễn đạt mạch lạc, những kỹ năng thiết yếu trong các kỳ thi đánh giá năng lực.

Giải Đặc biệt toàn đoàn tại "Tài năng Anh ngữ 2025" là minh chứng cho chiến lược đào tạo của Trường THCS Lý Thái Tổ theo hướng hội nhập, trong đó Tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai của các công dân toàn cầu trong tương lai.

Phần thi Spotlight Performance (trình diễn) với tiết mục kết hợp âm nhạc hát - múa - đàn của học sinh Lý Thái Tổ. Ảnh: THCS Lý Thái Tổ

Năm 2025, hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ trở thành đối tác chiến lược của Nhà xuất bản Đại học Oxford để triển khai chương trình quốc tế OIC. Tiếp nối nền tảng này, nhà trường triển khai 3 mô hình lớp học mới từ năm học 2026-2027: Global (Q0), Hệ E-STEM (E) và Hệ Advance (A). Các mô hình này được định hướng phát triển năng lực, tăng cường tiếng Anh và nâng cao khả năng tiếp cận môi trường học tập chuẩn quốc tế cho học sinh.

Thái Anh