Lý Nhược Đồng: 'Tôi không muốn yêu đương'

Minh tinh Hong Kong Lý Nhược Đồng nói từng khao khát kết hôn, làm mẹ nhưng hiện không nghĩ đến hẹn hò.

Trong video trên trang cá nhân hôm 19/8, diễn viên 59 tuổi cho biết có lúc, cô tự hỏi nếu lập gia đình, sinh em bé, cuộc sống của cô sẽ như thế nào, có tốt đẹp hơn không. Sau khi suy nghĩ, Nhược Đồng cho rằng tình trạng hiện tại là sự sắp xếp tốt nhất mà ông trời, cuộc đời dành cho cô, diễn viên trân trọng điều đó.

Sắc vóc Lý Nhược Đồng tuổi 59 Nhược Đồng ở tuổi 59. Video: Red Note

Hiện, Nhược Đồng không hẹn hò ai, cô cũng không muốn tìm bạn trai hay bắt đầu mối quan hệ mới. Khi một cộng sự hỏi "có chấp nhận nếu người kém tuổi tỏ tình?", diễn viên đáp trước đây hẹn hò chàng trai nhỏ tuổi hơn, nhưng không đi đến đâu. Người đẹp thừa nhận từng "yêu điên dại, mù quáng" đến bỏ cả sự nghiệp. Còn giờ cô thay đổi, thích tận hưởng niềm vui mà công việc mang lại.

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật hôm 16/8, trên Nanfang Weekly, minh tinh nói giai đoạn 30 tuổi, cô có quá nhiều nỗi lo lắng. Đến tuổi ngũ tuần, cô nhận ra bản thân sáng suốt hơn, nhờ vậy hiểu bản thân hơn, ngày càng tự tại, thoải mái. Mục tiêu của Lý Nhược Đồng là sang 70, 80 tuổi, cô vẫn có thể rèn thể lực ở phòng gym.

Diễn viên Lý Nhược Đồng trong bức ảnh chụp năm ngoái. Ảnh: Sina

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực thời trang, show truyền hình, livestream. Cô đắt show quảng cáo, sự kiện. Người đẹp thường xuyên ghi video hướng dẫn tập gym, luyện cơ bắp.

Nhược Đồng làm tiếp viên hàng không trước khi được công ty giải trí phát hiện, mời đóng quảng cáo năm 1990. Cô lưu dấu ấn với Thần điêu đại hiệp của TVB năm 1995. Diễn viên còn từng đóng Thiên Long Bát Bộ, Dương Môn nữ tướng, Võ Đang.

Các cảnh đẹp của Lý Nhược Đồng trong Thần điêu đại hiệp Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ. Video: Bilibili

Như Anh (theo Nanfang Weekly)