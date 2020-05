Diễn viên Lý Nhã Kỳ chịu thử thách diễn xuất trong tập đầu mùa 7 "Ơn giời cậu đây rồi" - game show hài tình huống.

Cô là một trong bốn thí sinh của tập đầu, cùng nghệ sĩ hài Trấn Thành đóng vai vợ chồng, làm chủ một cửa hàng bún đậu mắm tôm. Mỗi người có một đứa con riêng. Người vợ luôn bao che cho con ruột của cô mỗi khi bị dượng la rầy. Bi kịch của mối quan hệ cha dượng - mẹ kế bắt đầu từ đây.

Lý Nhã Kỳ thi 'Ơn giời cậu đây rồi' Trích đoạn tiểu phẩm của Lý Nhã Kỳ. Video: Đông Tây. Lý Nhã Kỳ nói trước khi thi, cô hồi hộp vì đã hai năm không đi diễn. Do không biết trước kịch bản, cô mường tượng sẵn nhiều tình huống để ứng biến với Trấn Thành - một trong những "trưởng phòng" được mong chờ của game show. Trong tiểu phẩm, cô dùng nhiều câu thịnh hành trên mạng xã hội để tạo tiếng cười.

Sinh năm 1982, Lý Nhã Kỳ từng đóng phim truyền hình từ năm 2006, đến năm 2008 nổi lên với phim Kiều nữ và đại gia. Sau thành công của phim Gió nghịch mùa năm 2009, cô được nhiều người biết đến. Năm 2012, cô đóng phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Quang Hải. Sau đó, cô tập trung vào công việc kinh doanh và sản xuất phim. Năm 2018, cô trở lại màn ảnh rộng với phim Thiên đường - đóng cùng tài tử Jo Han Sun.

Lý Nhã Kỳ bên Trấn Thành trong "Ơn giời cậu đây rồi". Tập một phát sóng vào tối 24/5. Ảnh: Nhân Lê.

Ba thí sinh còn lại là Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Khánh Vân, ca sĩ Huy R, vlogger Nhật Anh Trắng. Ngoài Trấn Thành, các "trưởng phòng" của mùa mới là Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Mạc Văn Khoa (chung một phòng). MC chương trình là Xuân Bắc.

Ơn giời cậu đây rồi được làm lại từ game show Australia - Thank God, you are here, phát sóng từ năm 2014. Người chơi là các nghệ sĩ nổi tiếng, chịu thử thách diễn xuất mà không biết trước kịch bản. Các nghệ sĩ làm "trưởng phòng" qua các mùa là Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long, Hồng Đào... Hoài Linh làm giám khảo ở năm mùa đầu. Từ mùa sáu, vị trí giám khảo để trống, tiết mục chiến thắng được quyết định bởi bình chọn của khán giả trường quay.

Tam Kỳ