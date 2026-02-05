Lý Nhã Kỳ tạo dáng bên ngựa tại resort riêng

Cô cho biết khu nghỉ dưỡng của gia đình ở ven sông, tầm nhìn thoáng đãng. Lý Nhã Kỳ từng tổ chức sự kiện, các cuộc gặp gỡ bạn bè tại đây.
Đầu năm, người đẹp thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại không gian sống theo chủ đề năm Bính Ngọ.
Hậu trường thực hiện bộ ảnh của Lý Nhã Kỳ.
Cô nói thích linh vật năm 2026 vì thể hiện sự tự do, mạnh mẽ. Do giống ngựa đã được thuần hóa, lại có thêm sự hướng dẫn của người chăm sóc nên Lý Nhã Kỳ không mất thời gian để làm quen.
Cô chọn trang phục đa dạng phong cách gồm nữ tính, gợi cảm. Lý Nhã Kỳ diện đầm voan xếp tầng, đính hoa tạo điểm nhấn.
Cô kết hợp trang phục với vòng cổ, bông tai kim cương.
Đầm hở eo tôn sắc vóc tuổi 44 của người đẹp.
Cô xách túi hiệu đồng điệu.
Lý Nhã Kỳ hóa công chúa trong một ý tưởng chụp ảnh vào ban đêm.
Nhìn lại năm 2025, Lý Nhã Kỳ nói hài lòng về công việc lẫn cuộc sống riêng. Không tham gia nhiều dự án giải trí nhưng cô xuất hiện đều tại sự kiện, giữ sức hút trên thảm đỏ, diễn thời trang hay ngồi "ghế nóng" cuộc thi nhan sắc.
Trong năm nay, cô cho biết trở lại điện ảnh nếu gặp được kịch bản hấp dẫn. "Tôi muốn vai diễn mới phải phản ánh đúng trải nghiệm cuộc sống, chiều sâu cảm xúc hiện tại", Lý Nhã Kỳ nói.
Về kế hoạch đón Tết, Lý Nhã Kỳ cho biết ưu tiên thời gian bên gia đình. Nhiều năm qua, họ giữ các giá trị truyền thống như gói bánh chưng, lì xì đầu năm, du xuân.
Lý Nhã Kỳ quê TP HCM, là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Cô nổi tiếng qua các vai trong Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh. Người đẹp từng gây chú ý tại nhiều mùa Cannes ở Pháp.
Tân Cao
Ảnh: Tata