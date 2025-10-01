Lý Nhã Kỳ, Lý Hùng diễn thời trang

Tối 30/9, Lý Nhã Kỳ tham gia show diễn Lụa là trà hoa, thể hiện kiểu áo dài cổ yếm phá cách của nhà mốt. Trang phục có gắn thêm phần tà quét sàn.

Tối 30/9, Lý Nhã Kỳ tham gia show diễn Lụa là trà hoa, thể hiện kiểu áo dài cổ yếm phá cách của nhà mốt. Trang phục có gắn thêm phần tà quét sàn.

Người đẹp trang điểm màu son đồng điệu với trang phục, kết hợp làm tóc, sử dụng trâm cài đầu để tăng thêm điểm nhấn. Lý Nhã Kỳ cho biết ít khi nhận lời xuất hiện trên sàn runway nên có chút hồi hộp.

Người đẹp trang điểm màu son đồng điệu với trang phục, kết hợp làm tóc, sử dụng trâm cài đầu để tăng thêm điểm nhấn. Lý Nhã Kỳ cho biết ít khi nhận lời xuất hiện trên sàn runway nên có chút hồi hộp.

Ở phần kết, Lý Nhã Kỳ khoác tay tài tử màn ảnh một thời Lý Hùng, sải bước cùng các đồng nghiệp.

Nhà thiết kế mời hàng chục ngôi sao là diễn viên, ca sĩ gạo cội như Ngọc Giàu, Bảo Quốc, Lê Khanh, Như Quỳnh, Trịnh Kim Chi, Mai Thu Huyền, Mỹ Uyên, Phương Thanh, Mỹ Lệ diễn bộ sưu tập Dấu ấn vàng son.

Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh diễn kết show thời trang

Diễn viên Lý Hùng diễn thời trang cùng dàn sao.

Anh gây bất ngờ khi tái xuất tại sự kiện. Nhiều năm qua, anh vắng bóng màn ảnh, cũng ít khi nhận lời tham gia các chương trình showbiz. Khi diễn viên catwalk, nhiều khán giả reo hò, cổ vũ.