Lý Nhã Kỳ, Lý Hùng diễn thời trang

Tối 30/9, Lý Nhã Kỳ tham gia show diễn Lụa là trà hoa, thể hiện kiểu áo dài cổ yếm phá cách của nhà mốt. Trang phục có gắn thêm phần tà quét sàn.
Người đẹp trang điểm màu son đồng điệu với trang phục, kết hợp làm tóc, sử dụng trâm cài đầu để tăng thêm điểm nhấn. Lý Nhã Kỳ cho biết ít khi nhận lời xuất hiện trên sàn runway nên có chút hồi hộp.
Nhà thiết kế mời hàng chục ngôi sao là diễn viên, ca sĩ gạo cội như Ngọc Giàu, Bảo Quốc, Lê Khanh, Như Quỳnh, Trịnh Kim Chi, Mai Thu Huyền, Mỹ Uyên, Phương Thanh, Mỹ Lệ diễn bộ sưu tập Dấu ấn vàng son.
Ở phần kết, Lý Nhã Kỳ khoác tay tài tử màn ảnh một thời Lý Hùng, sải bước cùng các đồng nghiệp.
Diễn viên Lý Hùng diễn thời trang cùng dàn sao.
Anh gây bất ngờ khi tái xuất tại sự kiện. Nhiều năm qua, anh vắng bóng màn ảnh, cũng ít khi nhận lời tham gia các chương trình showbiz. Khi diễn viên catwalk, nhiều khán giả reo hò, cổ vũ.
Màn catwalk đôi của Hoa hậu Phương Linh và Quế Anh.
Nhà mốt giới thiệu hàng chục mẫu áo dài theo phong cách truyền thống, kết hợp hiện đại. Linh San sử dụng chất liệu lụa chủ đạo, kết hợp kỹ thuật đính kết.
Ba hoa hậu gồm Phương Khánh, Đỗ Thị Hà, Xuân Hạnh trên sàn diễn, thể hiện các mẫu váy áo xếp tầng, họa tiết cánh bướm.
Ngoài ra, áo dài gấm, tơ với chi tiết cách điệu phần tà, tay áo hoặc xử lý layer xếp tầng ở ngực, vai cũng lần lượt xuất hiện trên sàn diễn.
Nhà mốt tái hiện nhiều khung cảnh trong đời sống như ngày lễ, Tết hoặc tục cưới hỏi - thời điểm người Việt thường chọn diện áo dài. Qua show, nhà thiết kế mong muốn góp phần giữ gìn, lan tỏa tình yêu trang phục truyền thống.
Linh San (thứ 10 từ phải sang, hàng đầu) cùng các người mẫu chào kết show.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận