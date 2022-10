Lý Nhã Kỳ gặp gỡ siêu mẫu Naomi Campbell

Lý Nhã Kỳ hội ngộ Naomi Campbell sau ba năm do Covid-19. Diễn viên cho biết họ chụp ảnh kỷ niệm, hỏi thăm cuộc sống của nhau. Trước đó, hai người đẹp từng gặp nhau ở nhiều sự kiện quốc tế. Năm 2018, Lý Nhã Kỳ từng mời "báo đen" tới Việt Nam.

Cô mặc trang phục do Đỗ Long thiết kế, đi thảm đỏ sự kiện Fashion For Relief do siêu mẫu Naomi Campbell tổ chức. Sau khi xem trình diễn thời trang, cô dự tiệc dành cho 200 khách mời gồm các sao Hollywood, tỷ phú thế giới. Tại đây, người đẹp thay bộ váy khác với chi tiết xẻ tà, chất liệu ánh kim.