Lý Nhã Kỳ đầu tư 33 tỷ đồng cho phim đóng chung Han Jae Suk

Lý Nhã Kỳ cho biết chi 33 tỷ đồng mua lại "Kẻ thứ ba" - phim điện ảnh cô đóng chung tài tử "Giày thủy tinh" Han Jae Suk.

Tối 6/4, diễn viên công bố dự án Kẻ thứ ba (tên cũ là Thiên đường) chuẩn bị ra rạp sau bốn năm hoãn. Lý Nhã Kỳ cho biết hiện cô là nhà sản xuất duy nhất của tác phẩm.

Poster phim "Kẻ thứ ba" do Lý Nhã Kỳ làm nhà sản xuất kiêm đóng chính, đạo diễn Hàn Quốc Park Hee Jun thực hiện. Ảnh: Lynk

Ra mắt năm 2018, dự án đánh đấu lần đầu Han Jae Suk làm việc với êkíp chủ yếu là người Việt Nam. Khi ấy, Lý Nhã Kỳ tham gia với tư cách diễn viên. Một tuần sau khi phim bấm máy, nhà sản xuất cho biết gặp khó khăn về tài chính. Tháng 12/2018, khi quay được 30%, dự án rơi vào ngõ cụt vì thiếu vốn. Theo lời đề nghị của nhà đầu tư, Lý Nhã Kỳ bỏ gần bảy tỷ đồng để phim có thể quay tiếp. Lúc đó, cô nói: "Tuy nhiên, thấy tình hình thu chi của nhà sản xuất không minh bạch, tôi quyết định ngưng rót vốn". Phim quay được 70% thì "rã" đoàn vì không còn kinh phí thực hiện, tài tử Han Jae Suk và êkíp Hàn phải về nước.

Năm 2019, Lý Nhã Kỳ thương lượng nhà sản xuất cũ, bỏ thêm 26 tỷ đồng mua lại toàn bộ dự án. Sau khi thỏa thuận với Lý Nhã Kỳ, tháng 5/2019, Han Jae Suk trở lại Việt Nam quay thêm 30% cảnh còn lại. Ban đầu, phim dự định ra mắt năm 2020 nhưng lùi hai năm vì dịch.

Trailer 'Kẻ thứ ba' - phim của Lý Nhã Kỳ Trailer "Kẻ thứ ba" - công chiếu ngày 13/5. Video: Lynk

Trailer đầu tiên - phát tối 6/4 - giới thiệu câu chuyện của vợ chồng họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk) và bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Một tai nạn khiến Thiên Di đột ngột qua đời, Quang Kha trải qua cú sốc lớn, tìm mọi cách để gặp lại vợ. Một nhân vật chưa rõ danh tính (Kim Tuyến) đề nghị quay ngược thời gian để giúp Quang Kha cứu vợ, với điều kiện "một mạng đổi một mạng".

Phim là dự án tái xuất màn ảnh rộng của Lý Nhã Kỳ sau 10 năm, kể từ Mùa hè lạnh (đạo diễn Ngô Quang Hải). Cô miêu tả nhân vật Thiên Di có nội tâm phức tạp, đan xen giữa hai tính cách trong sáng và u tối. Diễn viên mất thời gian dài để nuôi tâm lý nhân vật trước khi phim khởi quay. Cô nói: "Tôi bị loét bao tử vì quá tập trung để tìm hiểu tính cách của Thiên Di".

Lý Nhã Kỳ điều hành sản xuất trên trường quay phim "Kẻ thứ ba". Ảnh: Lynk

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Cô nổi tiếng qua các vai trong Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh... Cô từng là Đại sứ Du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012.

Han Jae Suk sinh năm 1973, nổi tiếng với khán giả Việt qua loạt phim Người mẫu (1997), Tình yêu trong sáng (2000), Giày thủy tinh( 2002)... Trong Giày thủy tinh, anh thủ vai Jang Jae Hyuk - người đàn ông được hai cô gái yêu say đắm. Dù không nổi bật như vai chính của So Ji Sub, Han Jae Suk vẫn gây ấn tượng nhờ hình tượng chàng trai ấm áp, lãng mạn và chín chắn. Tài tử bén duyên với Park Sol Mi - nữ diễn viên phim Bản tình ca mùa đông - khi đóng chung tác phẩm truyền hình The great merchant vào năm 2009. Họ kết hôn năm 2013 và có hai con gái.

Mai Nhật