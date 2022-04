Lý Nhã Kỳ chuẩn bị trở lại Cannes

Lý Nhã Kỳ chuẩn bị trang phục dự các hoạt động trong chuyến đến Liên hoan phim Cannes 2022, Pháp, vào tháng 5.

Cô sẽ trở lại sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới sau ba mùa không tham dự. Năm 2019, cô lỡ hẹn phút chót do bận bấm máy dự án phim Thiên đường cùng tài tử Han Jae Suk. Năm 2020 liên hoan phim không tổ chức do Covid-19. Năm ngoái, người đẹp được mời nhưng không thể lên đường do tình hình dịch bệnh trong nước còn căng thẳng.

Lý Nhã Kỳ qua các mùa Cannes Lý Nhã Kỳ qua các mùa Liên hoan phim Cannes. Video: Cannes

Êkíp đang tập trung chọn trang phục để cô dự thảm đỏ và một số hoạt động. Lý Nhã Kỳ nói: "Trong hàng nghìn khách mời đến Cannes, có thể có người sẽ không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng thời trang là sự kết nối. Với ba phút trên thảm đỏ, bạn không thể giới thiệu hết về bản thân nhưng qua bộ đồ mặc sẽ cho mọi người biết bạn là ai, làm nghề gì, quan trọng nhất là xuất thân từ nền văn hóa nào".

Hiện Lý Nhã Kỳ tổ chức cuộc thi tuyển chọn trang phục cho người đẹp. Chủ đề cuộc thi là "Beauty pageant - Biểu tượng sắc đẹp vượt thời gian", dành cho ai yêu thích thiết kế thời trang có thể gửi phác thảo về ban tổ chức, từ ngày 4 đến 10/4.

Trang phục Lý Nhã Kỳ mặc trên thảm đỏ Cannes qua các năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô sẽ đưa các mẫu dự thi lên mạng xã hội để khán giả bình chọn giúp cô trang phục ưng ý. Ngày 15/4, cô công bố ba bản thảo được chọn thực hiện thành phẩm. Kết quả cuộc thi được chấm dựa trên 70% bình chọn khán giả, 30% từ Lý Nhã Kỳ và êkíp.

Lần gần nhất đến Cannes (2018), toàn bộ trang phục Lý Nhã Kỳ diện lên thảm đỏ đều của các nhà thiết kế trong nước. Nhiều mẫu váy lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống.

Lý Nhã Kỳ diện áo dài Cannes 2018 Lý Nhã Kỳ diện áo dài Cannes 2018. Video: Cannes

Người đẹp từng bốn lần dự Liên hoan phim Cannes, qua các năm 2015, 2016, 2017, 2018. Năm 2016, cô còn được chọn trở thành một trong hai nhà bảo trợ cá nhân cho Cinéfondation - một trong những hạng mục chính của liên hoan phim. Cô từng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được tôn vinh hình ảnh nghệ sĩ trẻ nhân kỷ niệm 70 năm Cannes, được để hình trên đại lộ thảm đỏ.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Mỹ nhân nổi tiếng qua các vai trong Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh... Cô từng là Đại sứ Du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012.

Cannes là sự kiện điện ảnh có uy tín trên thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946 ở Pháp. Lần thứ 75 năm nay, liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 28/5. Năm ngoái, giải quan trọng nhất - Cành Cọ Vàng - gọi tên Titane.

Tân Cao