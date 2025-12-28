'Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh' bình yên sau sóng gió

Diễn viên Hong Kong Tuyết Lê, nổi tiếng với vai Lý Mạc Sầu, nói hiện sống thảnh thơi sau nhiều năm vất vả.

Trên St Headline ngày 26/12, nghệ sĩ 60 tuổi cho biết năm nay trải qua cảm giác ở lằn ranh sinh tử. Hồi tháng 4, do đau ngực dữ dội, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán diễn viên bị tắc mạch máu. Sau điều trị, tình trạng của Tuyết Lê ổn định, tuy vậy cô cần uống thuốc hàng ngày.

Tuyết Lê hát ở sự kiện giữa tháng 12. Ảnh: Sohu

Sau khi bị bệnh, cô chú trọng giữ sức khỏe hơn, hiện nghỉ ngơi, tập thể thao để giảm cân. Thi thoảng, Tuyết Lê hát ở sự kiện vì sở thích, không phải do áp lực kinh tế. Diễn viên nói: "Tôi yêu công việc biểu diễn, các con trưởng thành, độc lập, tôi không cần lo lắng điều gì, tôi đi làm kiếm tiền mua hoa thôi".

Tuyết Lê có hai con là Từ Vỹ Đống và Từ Dĩnh Khôn từ cuộc hôn nhân với tài tử Từ Thiếu Cường. Họ chia tay năm 1988, khi hai người con còn bé, Tuyết Lê làm mẹ đơn thân.

Diễn viên cho biết cô hỗ trợ kinh tế cho hai con riêng của chồng cũ. Năm 2024, ông Từ Thiếu Cường và vợ - Mạnh Vũ Hiên - qua đời, để lại hai người con năm nay 20 tuổi và 14 tuổi. Tuyết Lê nói: "Có duyên quen biết, tôi không thể nào chỉ ngồi nhìn hai đứa trẻ không còn cha mẹ". Năm ngoái, do em cùng cha khác mẹ còn nhỏ nên Từ Vỹ Đống và Từ Dĩnh Khôn lo liệu tang lễ chung cho cha và bà Mạnh Vũ Hiên. Tuyết Lê dự tang lễ, cầu nguyện trước di ảnh Từ Thiếu Cường và Mạnh Vũ Hiên.

Tuyết Lê bên hai con. Ảnh: St Headline

Diễn viên nói hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại, không có ý định tìm bạn đời. Cô cũng không còn oán trách ai, chấp nhận quá khứ. Diễn viên phủ nhận bị ám ảnh vì từng tổn thương tình cảm, cô không đi bước nữa vì "tình yêu quá phức tạp, phiền toái".

Tài tử Từ Thiếu Cường là mối tình đầu của Tuyết Lê. Diễn viên thần tượng Từ Thiếu Cường khi xem ông đóng đại hiệp trong phim Thiên tằm biến (1979). Một lần dự tiệc của giới làm phim tổ chức ở Thái Lan, Từ Thiếu Cường bất ngờ hôn nhẹ lên má Tuyết Lê, khiến cô rung động.

Bấy giờ, Tuyết Lê không biết ông đã có vợ, sau đó tài tử ly hôn để sống cùng diễn viên, sinh hai con. Chia tay khi con còn bé, Tuyết Lê gồng gánh gia đình, vượt qua giai đoạn khó khăn về cả tình cảm lẫn kinh tế. Cô từng hận Từ Thiếu Cường nhưng từ lâu không còn nghĩ về ân oán với tài tử.

Chuyện tình mỹ nhân đóng Lý Mạc Sầu 'Thần điêu đại hiệp' Tuyết Lê đóng Lý Mạc Sầu trong "Thần điêu đại hiệp" 1995. Video: TVB

Nghệ sĩ sinh ở Hong Kong, chị ruột là diễn viên Mễ Tuyết. Cô gia nhập làng phim từ thời niên thiếu, lưu dấu ấn qua vai Lý Mạc Sầu - cô gái giang hồ hiền lành trở nên tàn độc vì bị phụ tình - trong Thần điêu đại hiệp. Theo Sohu, nhờ diễn xuất lôi cuốn, Tuyết Lê được nhiều khán giả gọi là Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh. Nghệ sĩ còn đóng Khang Mẫn trong Thiên Long Bát Bộ 1997, Triệu Nhã trong Cỗ máy thời gian. Những năm gần đây, Tuyết Lê chủ yếu ghi hình show truyền hình.

Như Anh (theo St Headline)