Lý Long Cơ: 'Không ai cản được chuyện tình tôi'

Tài tử Hong Kong Lý Long Cơ, 75 tuổi, phủ nhận chia tay bạn gái kém ông 38 tuổi, cho biết hai người kiên định chung đường.

Theo St Headline ngày 21/8, một số nguồn tin nói ông Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà, 37 tuổi, đường ai nấy đi. Nhiều người cho rằng diễn viên từng hứa lập tức đăng ký kết hôn với bạn gái sau khi cô ra tù nhưng sau gần hai tháng, ông chưa thực hiện, Vương Thanh Hà cũng không có ý định làm vợ tài tử, tìm cách xa lánh ông.

Lý Long Cơ đón bạn gái ra tù Ông Lý Long Cơ tặng hoa cho Vương Thanh Hà ngày cô được trả tự do. Video: HK01

Nghệ sĩ cho biết tin đồn sai sự thật, ông và Vương Thanh Hà hiện muốn sống lặng lẽ, kín tiếng. Bạn gái mong "người khác quên cô đi", nên cả hai hạn chế sánh đôi. Vương Thanh Hà cũng dặn ông không nói nhiều về đời tư, ông tôn trọng ý muốn của người yêu.

Hiện Vương Thanh Hà sống ở Trung Quốc đại lục cùng cha mẹ còn ông ở Hong Kong, gần đây nghệ sĩ công tác ở Canada, Mỹ, bạn gái không đi cùng. Cả hai thống nhất gắn bó, nên duyên vợ chồng. "Tôi sẽ sớm cưới cô ấy, Thanh Hà cũng thực lòng muốn thế. Hai chúng tôi kiên định chung một con đường, không ai cản được chuyện tình của chúng tôi", Lý Long Cơ nói.

Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà dự sự kiện năm 2023. Ảnh: St Headline

Nghệ sĩ và Vương Thanh Hà yêu nhau từ năm 2018, trước đó, ông qua một đời vợ, có ba con với vợ cũ. Tháng 2/2024, Vương Thanh Hà bị bắt vì vi phạm luật cư trú ở Hong Kong. Theo điều tra, cô sử dụng các bằng tốt nghiệp đại học giả của trường ở Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh Hong Kong theo dạng ưu tiên. Tại phiên tòa tháng 6/2024, Vương Thanh Hà bị phạt 25 tháng tù giam vì bảy tội, gồm sử dụng giấy tờ, cung cấp thông tin giả để xin nhập cảnh Hong Kong, lưu trú quá thời hạn cho phép. Tại tòa, cô thừa nhận phạm tội, chấp nhận án phạt. Cô được tòa án khoan hồng, ra tù hôm 7/7, sau 18 tháng bị giam.

Giai đoạn Vương Thanh Hà chịu phạt, Lý Long Cơ thường xuyên thăm người yêu, cả hai viết thư tay cho nhau hàng ngày.

Ông Lý Long Cơ quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong, góp mặt ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Vương Trùng Dương), Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996 (vai Ngốc Bút Ông), Tây du ký 1996 (vai Ngọc đế), Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000 (vai Tống Viễn Kiều), Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án. Ngoài đóng phim, Lý Long Cơ là ca sĩ.

Như Anh (theo St Headline)