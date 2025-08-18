Lý Liên Kiệt: 'Tôi đã dặn dò vợ hậu sự'

Tài tử võ thuật Hoa ngữ Lý Liên Kiệt sống chung bệnh tật, dặn dò vợ tâm nguyện được thụ táng hoặc hải táng.

Trên trang cá nhân cuối tuần qua, diễn viên 62 tuổi đăng ảnh ở phòng phẫu thuật trong bệnh viện kèm chú thích: "Gần đây lại trải qua một lần thử thách vô thường". Sau đó, ông cho biết đã qua giai đoạn khó khăn, được xuất viện, hiện tình trạng sức khỏe ổn định. Gần 15 năm qua, tài tử chống chọi bệnh cường giáp, uống thuốc mỗi ngày, chịu đau đớn.

Lý Liên Kiệt trong bệnh viện. Ảnh: Red Note

Theo Sina, Lý Liên Kiệt từng cận kề cái chết, đến nay ông không còn sợ hãi, điềm tĩnh đón nhận sự vô thường. Diễn viên tiết lộ đã dặn dò vợ - Lợi Trí - về hậu sự. Tâm nguyện của ông là gia đình không làm tang lễ, mọi thứ tổ chức đơn giản, không lập bia mộ. Người thân có thể tùy ý chọn thụ táng hoặc hải táng cho ông.

Hình thức thụ táng là không lập bia mộ, không ghi họ tên người mất. Tro cốt được đưa vào loại túi cotton hoặc túi giấy dễ phân hủy, đặt dưới phần rễ cây. Còn hải táng là rải tro cốt xuống biển.

Diễn viên Lý Liên Kiệt. Ảnh: HK01

Từng kín tiếng đời tư nhưng từ năm ngoái, Lý Liên Kiệt cởi mở hơn, ông phát hành tự truyện, hoạt động thường xuyên hơn trên mạng xã hội, giao lưu với fan. Trên trang cá nhân, tài tử từng cho biết công khai bệnh tật để tránh những đồn đoán không đáng có về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Thời trẻ, Lý Liên Kiệt khổ sở vì bốn chữ: danh, lợi, quyền, tình. Đến nay, tài tử cảm thấy nhu cầu cơ bản nhất của bản thân là ngày ba bữa, nhằm duy trì sự sống. Ông ăn uống đơn giản, món lặp lại là cháo gạo và các món như đồ muối chua kiểu Bắc Kinh, mì trộn nước đậu tương.

Sáu năm qua, Lý Liên Kiệt ít đóng phim, dành nhiều thời gian bên gia đình, hành hương các thánh địa Phật giáo. Theo Chinatimes, thập niên 1990, ở đỉnh cao sự nghiệp, nhiều người nghĩ Lý Liên Kiệt kiếm được nhiều tiền, có danh tiếng, cuộc sống như mơ nhưng ông nói bấy giờ đánh mất bản thân, thường phật ý, phiền muộn. Ông nhận ra cảm giác đố kỵ, ganh đua làm cuộc sống quá ít niềm vui. Diễn viên tìm đến Phật giáo, được các sư phụ hướng dẫn tu tâm dưỡng tính, sau đó quy y tại chùa ở Đài Loan năm 1998.

Chân Tử Đan - Lý Liên Kiệt đọ sức trong "Hoàng Phi Hồng 2" Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan trong "Hoàng Phi Hồng 2". Video: Bilibili

Liên Kiệt sinh năm 1963 ở Bắc Kinh, học võ từ nhỏ. Từ năm 1975 đến 1979, diễn viên năm lần liên tiếp giành quán quân cuộc thi võ thuật toàn Trung Quốc. Năm 1980, ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt nổi tiếng với phim Thiếu Lâm Tự, tiếp đó đóng chính trong hàng loạt phim võ thuật ăn khách như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Tinh Võ anh hùng.

Tài tử kết hôn với Lợi Trí - Hoa hậu châu Á 1986 - được 25 năm, có hai con gái. Từ khi kết hôn, Lợi Trí vắng bóng làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Như Anh (theo Sina)