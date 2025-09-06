Lý Liên Kiệt kể về ba lần suýt chết

Tài tử võ thuật Hoa ngữ Lý Liên Kiệt tiết lộ trải qua ba lần đứng trước sự mong manh sinh - tử, trong đó có tai nạn đóng phim.

Trong video trên trang cá nhân đầu tháng 9, diễn viên 63 tuổi cho biết lần đầu rơi vào trạng thái lo sợ tột cùng là năm 2004, khi đưa con gái du lịch Maldives, gặp thiên tai. "Sóng thần ập tới quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Ban đầu sóng dâng đến bắp chân, lát sau đã tới ngực, cổ, người bị cuốn đi", diễn viên nói.

Cha con may mắn thoát nạn, khi bị sóng cuốn, diễn viên hoảng loạn, không nghĩ được gì, đến khi được đưa đến nơi an toàn mới cảm nhận được sự sợ hãi. Năm 2004, Maldives chịu thiệt hại nặng nề vì sóng thần với 82 người thiệt mạng, 40 người mất tích.

Diễn viên Lý Liên Kiệt. Ảnh: Red Note

Lần thứ hai Lý Liên Kiệt gặp nạn là khi quay Hoắc Nguyên Giáp năm 2006, do mất thăng bằng, tài tử rơi từ bục cao xuống, mọi thứ xảy ra quá nhanh, lúc đó đầu óc tài tử trống rỗng. Nhờ một diễn viên đóng thế đỡ, đầu Lý Liên Kiệt không bị đập xuống đất, thay vào đó, toàn thân lăn dưới nền. Tài tử cho biết nếu không có cú đỡ, anh chắc chắn tàn phế.

Lần thứ ba, Lý Liên Kiệt tọa thiền ở độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển. Đến ngày thứ năm trên núi, anh gặp triệu chứng khó thở, thậm chí không thể kiểm soát được đại tiểu tiện. Tài tử lập tức được đưa xuống núi, nhập viện ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để điều trị.

Trải qua những lần ở lằn ranh sinh tử, đến nay Lý Liên Kiệt bình tĩnh đối diện cái chết. Trong cuốn sách Vượt qua sinh tử: Lý Liên Kiệt đi tìm Lý Liên Kiệt, xuất bản năm 2023, tài tử viết đã dặn dò vợ - Lợi Trí - về hậu sự. Tâm nguyện của diễn viên là gia đình không làm tang lễ, mọi thứ tổ chức đơn giản, không lập bia mộ. Người thân có thể tùy ý chọn thụ táng hoặc hải táng.

Liên Kiệt sinh năm 1963 ở Bắc Kinh, học võ từ nhỏ. Từ năm 1975 đến 1979, chàng trai năm lần liên tiếp giành quán quân cuộc thi võ thuật toàn Trung Quốc. Năm 1980, ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt nổi tiếng với phim Thiếu Lâm Tự, tiếp đó đóng chính trong hàng loạt phim võ thuật ăn khách như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Tinh Võ anh hùng.

Chân Tử Đan - Lý Liên Kiệt đọ sức trong "Hoàng Phi Hồng 2" Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan trong "Hoàng Phi Hồng 2". Video: Bilibili

Theo QQ, từ khi quay xong Hoa Mộc Lan năm 2018, Lý Liên Kiệt giảm đóng phim, dành thời gian du ngoạn thế giới, thường đến các vùng đất Phật giáo như Bhutan, Nepal để tu hành. Diễn viên nói ăn và ngủ là để duy trì sự sống còn tu hành là để duy trì tinh thần, giúp anh có được niềm vui, sự thanh thản. Tài tử biết ơn vì chặng đường tu hành gặp được những người thầy giàu trí tuệ. Lý Liên Kiệt cho biết khác với thời trẻ, hiện anh thoải mái, nhẹ nhõm và tự tại.

Tài tử kết hôn với Lợi Trí - Hoa hậu châu Á 1986 - được 23 năm, có hai con gái. Từ khi kết hôn, Lợi Trí vắng bóng làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Như Anh (theo Ifeng, QQ)