Lý Hương cùng con gái làm mẫu áo dài

"Đả nữ" thập niên 1990 thực hiện bộ ảnh áo dài mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhân dịp con gái (phải) từ Mỹ về nước ăn Tết. Bộ sưu tập mang tên Hương xuân, nhà thiết kế khai thác hình ảnh hoa, chim trên nền vải lụa đơn sắc.
Jessica Ly diện thiết kế tông trắng, điểm hoa văn cam và đỏ nhạt - bảng màu gợi cảm giác thanh lịch, trẻ trung.
Con gái Lý Hương sống ở Mỹ từ nhỏ, do đó mỗi dịp Tết đến chị đều mong con về nước, gặp gỡ người thân.
Jessica Ly được nhiều đồng nghiệp của Lý Hương khen thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Cô chuộng lối trang điểm sắc sảo, kẻ mắt đậm, tô môi dày, vóc dáng cân đối nhờ chăm tập thể thao từ nhỏ.
Người đẹp diện áo dài cổ cao, phom dáng truyền thống. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở California, cô còn học thêm về làm đẹp, trang điểm.
Anh trai Lý Hương - diễn viên Lý Hùng - từng khuyên chị hỗ trợ con gái theo con đường diễn xuất, vì thấy cháu có tiềm năng. Tuy nhiên, Lý Hương cho biết không vội vã mà khuyên Jessica tham gia thêm các khóa đào tạo về phim ảnh, nắm kiến thức căn bản. "Tôi ủng hộ mọi quyết định của Jessica, điều quan trọng là con phải hạnh phúc, tự tin với hướng đi đã chọn", chị nói.
Lý Hương diện một thiết kế áo dài cách tân với họa tiết in chìm. Ở tuổi 49, diễn viên ít đóng phim hơn, thỉnh thoảng tham gia show thời trang của các nhà thiết kế thân thiết.
Lý Hương sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn Lý Huỳnh - tên tuổi gạo cội thập niên 1970, 1980. Sau khi tài tử Lý Hùng gây tiếng vang trong nghề, chị tiếp nối cha và anh, trở thành gương mặt nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh lẫn ca hát. Chị đóng nhiều phim hành động, gây chú ý với các tác phẩm Phi vụ Phượng Hoàng, Truy nã tội phạm quốc tế, Sài Gòn trong trái tim em.
Năm 2001, Lý Hương kết hôn và theo chồng sang Mỹ sống, sinh con gái đầu lòng. Sau ly hôn, chị về nước sống một thời gian dài. Năm 2017, Lý Hương tái xuất trong chương trình Tình Bolero.
MV Câu chuyện đầu năm (Hoài An sáng tác) của Lý Hương, ra mắt năm 2020. Video: Lý Hương Official
Mai Nhật
Ảnh: Quốc Huy