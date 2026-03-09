Lý Hương cùng con gái làm mẫu áo dài

Lý Hương sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn Lý Huỳnh - tên tuổi gạo cội thập niên 1970, 1980. Sau khi tài tử Lý Hùng gây tiếng vang trong nghề, chị tiếp nối cha và anh, trở thành gương mặt nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh lẫn ca hát. Chị đóng nhiều phim hành động, gây chú ý với các tác phẩm Phi vụ Phượng Hoàng, Truy nã tội phạm quốc tế, Sài Gòn trong trái tim em.



Năm 2001, Lý Hương kết hôn và theo chồng sang Mỹ sống, sinh con gái đầu lòng. Sau ly hôn, chị về nước sống một thời gian dài. Năm 2017, Lý Hương tái xuất trong chương trình Tình Bolero.