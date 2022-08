TP HCMLý Hùng, Diễm Hương - cặp "tình nhân màn ảnh" thập niên 1990 - xúc động tái ngộ sau gần 30 năm.

Lý Hùng tổ chức họp mặt diễn viên điện ảnh khóa một của Đại học Điện ảnh TP HCM (nay là trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM) hôm 9/8, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, đạo diễn. Tài tử không biết trước sự có mặt của Diễm Hương vì chị từ Mỹ về nước gần đây. Khi đồng nghiệp xuất hiện, anh "ồ" lên bất ngờ.

Lý Hùng, Diễm Hương hàn huyên sau gần ba thập niên xa cách, hôm 9/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tài tử nói: "Tôi ngỡ ngàng vì Diễm Hương vẫn giữ được nhan sắc như xưa, thậm chí mặn mà hơn dù đã là mẹ bốn con. Sau hàng chục năm, chúng tôi nhìn lại, hạnh phúc vì ai cũng có cuộc sống toại nguyện". Còn Diễm Hương cho biết: "Dù rời phim ảnh, thỉnh thoảng tôi vẫn xem lại các tác phẩm chung tôi từng đóng chung như Nước mắt học trò, Phạm Công - Cúc Hoa... Có lúc, tôi khóc vì nhớ một thời nhiệt huyết với diễn xuất".

Họ hòa giọng bài Say you will - nhạc phẩm họ từng được sinh viên yêu cầu mỗi khi đi giao lưu quảng bá phim thuở trước.

Lý Hùng, Diễm Hương hội ngộ sau 30 năm Lý Hùng, Diễm Hương hát giao lưu trong buổi họp lớp nghệ sĩ. Video: Nhân vật cung cấp

Cặp nghệ sĩ dành thời gian hàn huyên, ôn chuyện xưa. Lý Hùng nhớ lúc còn là sinh viên, anh và Diễm Hương đã nổi tiếng trong trường nhờ sớm thành công trên màn ảnh. Lần đầu gặp Diễm Hương, anh từng ngây người vì nét đẹp của chị. "Cô ấy nhìn dịu dàng, tự nhiên, đậm chất Á Đông chứ không sắc sảo như nhiều gương mặt nữ đương thời", Lý Hùng nói. Thời gian ấy, chị sống khá khép kín, luôn có mẹ sát cánh mỗi khi xuất hiện trên phim trường.

Đầu thập niên 1990, sau khi thành công nhờ đóng chung loạt phim ăn khách, anh và Diễm Hương mỗi người một ngả. Anh tiếp tục với sự nghiệp điện ảnh lẫn truyền hình còn Diễm Hương sớm lập gia đình, sinh con và sang nước ngoài định cư. Từ đó, họ bặt tin nhau vì không có số liên lạc. Thỉnh thoảng, gặp đồng nghiệp cũ, anh hỏi thăm nhưng không ai biết về Diễm Hương, một phần do chị chọn lối sống ẩn dật.

Lý Hùng, Diễm Hương bên các bạn học một thời như diễn viên Cao Việt Hưng (hàng trên, giữa), nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn (áo đen)... Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lý Hùng, Diễm Hương bắt đầu diễn xuất từ cuối thập niên 1980. Tác phẩm đầu tiên họ đóng chung là Phạm Công - Cúc Hoa của đạo diễn Lưu Bạch Đàn, phát hành năm 1989. Phim chuyển thể từ truyện cùng tên, xoay quanh chuyện tình vượt cõi âm dương của vợ chồng Phạm Công - Cúc Hoa (Lý Hùng và Diễm Hương thủ vai). Tác phẩm mở ra sự nghiệp điện ảnh cho Diễm Hương với hàng loạt vai chính trong Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám, Tình xa... Những năm 1990, chị còn là mỹ nhân ảnh lịch bên các người đẹp như Việt Trinh, Y Phụng...

Năm 1993, Lý Hùng, Diễm Hương tiếp tục đóng chung phim Nước mắt học trò của đạo diễn Lý Sơn. Phim xoay quanh những vui buồn của lứa tuổi học trò và ngã rẽ khác nhau của họ khi rời ghế nhà trường. Sau thành công của tác phẩm, Diễm Hương ghi dấu ấn với Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh Lý Thông... rồi rời màn ảnh. Lý Hùng tiếp tục gây tiếng vang với loạt dự án đóng chung sao Hong Kong như Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu...

Lý Hùng, Diễm Hương trong "Phạm Công - Cúc Hoa" Lý Hùng, Diễm Hương trong trích đoạn "Phạm Công - Cúc Hoa". Video: YouTube Blue Ocean

