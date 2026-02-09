Lý Hùng chúc Tết tài tử Huỳnh Thanh Trà

TP HCMGia đình diễn viên Lý Hùng hội ngộ Huỳnh Thanh Trà - tài tử nổi tiếng với "Loan Mắt Nhung", ngưỡng mộ phong độ của ông ở tuổi ngoài 80.

Lý Hùng cùng mẹ, em gái đến chúc Tết các nghệ sĩ lão thành tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, phường Gia Định, sáng 9/2. Thấy tài tử Huỳnh Thanh Trà ngồi đợi từ sáng sớm, Lý Hùng xúc động ôm vai ông. Thời trẻ, diễn viên gạo cội là bạn thân của cha anh - đạo diễn Lý Huỳnh. Thập niên 1970, cả hai chung đam mê phim ảnh trước khi Huỳnh Thanh Trà lấn sân kịch nói.

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà (phải) bên Lý Hùng ở buổi gặp sáng 9/2. Ảnh: Mai Nhật

Đôi nghệ sĩ hàn huyên sau thời gian dài không gặp. Lý Hùng nói ngưỡng mộ tài tử khi giữ được nét hào hoa, phong thái lịch lãm dù rời sàn diễn đã lâu. "Ngày trước, thanh niên chúng tôi không ai là không biết đến Huỳnh Thanh Trà nổi tiếng với Loan 'mắt nhung' trong tác phẩm điện ảnh cùng tên", anh cho biết.

Thăm hỏi nghệ sĩ, Lý Hùng an lòng khi biết cuộc sống ông dần ổn định ở tuổi xế chiều. Huỳnh Thanh Trà từng sống nương tựa ở nhà em gái, kinh tế bấp bênh sau hơn 25 năm rời đoàn kịch Kim Cương và giải nghệ. Năm 2022, ông phải cấp cứu vì di chứng hậu Covid-19 cùng nhiều bệnh nền. Sau đó, ông tiếp tục phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ở cổ và lưng. Tài tử cho biết hiện, tình trạng sức khỏe ông khá hơn, tuy nhiên chân còn yếu vì ảnh hưởng từ ca mổ, đi lại phải dùng công cụ trợ lực.

Từ năm 2024, ông cùng một số nghệ sĩ gạo cội có nơi ở mới tại trung tâm dưỡng lão, theo đề xuất của Hội sân khấu TP HCM. Huỳnh Thanh Trà sống trong căn phòng khoảng 16 m2, đầy đủ các tiện nghi, được lo cơm ngày ba bữa, có đội ngũ y tá kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ông dành thời gian đọc sách, thỉnh thoảng mở YouTube xem lại các phim từng đóng. "Dù thi thoảng nhớ nghề diễn, tôi an lòng với hiện tại, không còn mong muốn gì hơn", Huỳnh Thanh Trà nói.

Trích đoạn "Loan Mắt Nhung" - Huỳnh Thanh Trà đóng cùng cố nghệ sĩ Thanh Nga Diễn viên Thanh Trà đóng cùng nghệ sĩ Thanh Ngà trong trích đoạn "Loan Mắt Nhung". Video: YouTube Thomas Dean

Tài tử theo nghề từ thập niên 1960, tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ sân khấu cải lương, trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn năm 1966. Cơ duyên điện ảnh đến khi ông được đạo diễn Thế Dân chọn đóng nam chính cho tác phẩm Loan Mắt Nhung. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên với hai nhân vật chính - Loan (Huỳnh Thanh Trà) và Xuân (Thanh Nga). Loan vốn là chàng trai hiền lành, dòng đời xô đẩy khiến anh phải gia nhập giới giang hồ.



Tác phẩm thành công, giúp mở ra nhiều cơ hội cho Huỳnh Thanh Trà. Sau năm 1975, ông đầu quân về đoàn kịch Bông Hồng của Thẩm Thúy Hằng, gây chú ý với vở Đôi bông tai (đạo diễn Đoàn Bá dàn dựng), đóng cùng Chánh Tín. Một năm sau, ông được mời về đoàn kịch Kim Cương. Tài tử là gương mặt chính của loạt vở kinh điển như Dưới hai màu áo, Lá sầu riêng, Huyền thoại mẹ, Lôi Vũ.

Nghệ sĩ Diệu Hiền, 81 tuổi, đàn em của đạo diễn Lý Huỳnh, hát bản vọng cổ tự sáng tác Nghệ sĩ Diệu Hiền, 81 tuổi, đàn em của đạo diễn Lý Huỳnh, hát bản vọng cổ tự sáng tác để tưởng nhớ ông, sáng 9/2. Video: Mai Nhật

Ngoài Huỳnh Thanh Trà, gia đình Lý Hùng còn thăm hỏi, tặng quà nhiều tên tuổi như Mạc Can, Diệu Hiền, Ngọc Đáng. Diễn viên nói dịp sát Tết, dù bận rộn, anh và người thân sắp xếp để gặp lại bạn hữu một thời của cha. Lúc Khu dưỡng lão nghệ sĩ còn ở đường Âu Dương Lân, quận 8 (cũ), đây là nơi đạo diễn Lý Huỳnh chúc Tết đầu tiên. Khi Lý Huỳnh qua đời năm 2020, một trong những di nguyện của ông là các con thay cha chăm sóc các nghệ sĩ ở viện, giúp họ có cái Tết an lành.

Lý Hùng cùng mẹ - bà Đoàn Thị Nguyên (trái) - và các em Lý Hương (thứ hai từ trái qua), Lý Hồng - chúc Tết nghệ sĩ Ngọc Đáng, 98 tuổi. Ảnh: Quốc Phong

Lý Hùng, 57 tuổi, là con trai Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh. Anh vào nghề từ thập niên 1980 với vai chính đầu tiên với phim Đàn chim và cơn bão (đạo diễn Cao Thụy). Năm 1988, anh vào vai Phạm Công, đóng cùng Diễm Hương trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa, từ đó trở thành ngôi sao. Cuối những năm 1990, khi phim thị trường thoái trào, Lý Hùng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian.



Năm 2005, anh quay lại màn ảnh với vai trung úy Nguyễn Trực trong phim Dollars trắng. Cuối năm 2025, anh tham gia phim điện ảnh Phòng trọ ma xó, đóng cùng các diễn viên trẻ như Kim Tuyến Huỳnh Phương. Bên cạnh diễn xuất, anh từng ra mắt một số album nhạc. Em gái anh - diễn viên Lý Hương - theo nghề từ thập niên 1990, nổi tiếng ở thể loại phim hành động.

