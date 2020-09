Ly hôn vì không đáp ứng được đòi hỏi của chồng

Tôi là tác giả bài: "Chồng muốn tôi vừa là vợ đảm vừa kiếm được tiền", cảm ơn các anh chị đã góp ý.

Hiện chúng tôi có tài sản khoảng 4 tỷ. Tôi mua bảo hiểm nhân thọ nên an tâm về tương lai của các con. Tôi đã bàn bạc với chồng để anh nghỉ việc làm ca, thu nhập ít hơn nhưng tốt cho sức khỏe, vậy mà anh không đồng ý. Anh muốn làm 5-10 năm nữa để kiếm tiền, cho rằng tôi an phận. Do chăm con bệnh thật sự quá vất vả, những tưởng cháu khỏe mạnh khôn lanh hơn thì chúng tôi sẽ có được cuộc sống an yên hơn. Vậy mà con sóng không bao giờ dừng, dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của tôi. Tôi tưởng tài sản làm ra là để sử dụng cho những lúc khó khăn như này nhưng không phải.

Bao nhiêu năm anh đi làm ca chỉ có mẹ con tôi ở nhà xoay xở rất vất vả, tôi nghĩ đó là chuyện phải làm. Thế mà khi tôi đi làm, anh chăm con bệnh thì lại nghĩ số khổ (anh bảo tôi đi làm để anh chăm con). Tôi cảm giác mình như gánh nặng của anh. Tôi không giỏi giang, không đáp ứng yêu cầu của anh, nhất là cả năm nay lương tôi giảm sút thì số lần cười chẳng tày số lần khóc. Thôi thì lương thấp, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo; nửa đời người rồi có vui được bao lâu nữa đâu phải không mọi người. Tôi đã ly hôn.

