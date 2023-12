Ly hôn vẫn phải sống chung vì giá nhà quá đắt

MỹChi phí nhà ở tăng cao đến mức một số cặp vợ chồng đã ly hôn hoặc đang ly thân vẫn phải đối mặt với "ác mộng" sống chung nhà, theo WSJ.

Theo đó, lãi vay mua nhà tại Mỹ đã trên 7% và giá trung bình đạt mức cao kỷ lục, khiến nhiều cặp không đủ khả năng rời khỏi ngôi nhà đang sống chung để lập hai hộ gia đình khác nhau.

Việc thuê nhà không phải lúc nào cũng là một lựa chọn vì giá tăng hơn 9% trong hai năm qua. Vì vậy, họ đành chấp nhận sống chung và cố gắng tạo ra các ranh giới trong ngôi nhà. Ví dụ chồng ở tầng hai, vợ sống tầng một. Họ phân chia tủ đồ trong bếp, sắp xếp thời gian giặt giũ và để lại tin nhắn ở nơi cần thiết.

Thị trường nhà ở đắt đỏ khiến một số vợ chồng ly hôn nhưng kẹt lại cùng một căn nhà mà không thể ra riêng. Đồ họa: WSJ

Danielle Tantone và chồng cũ Michael Tantone cùng mua căn nhà ở Mesa, Arizona vào tháng 7/2022 với khoản vay 600.000 USD lãi suất 5,62%. Giờ họ ly hôn và cũng không đủ khả năng chi trả cho căn nhà. Họ tiếp tục sống cùng nhau trong nhà trong hai tháng, cho đến khi điều đó trở nên quá khó xử đối với cả hai và con gái.

Danielle vừa chuyển đi vào tháng trước sau khi tìm được một căn nhà cho thuê giá phải chăng. Trong khi Michael tiếp tục ở lại và ngừng thanh toán nợ cho đến khi bán được căn nhà. "Chúng tôi đang đàm phán với ngân hàng để chấp nhận bán giảm giá căn nhà", ông nói.

Ngôi nhà thường là tài sản chính của cặp vợ chồng và việc quyết định phải làm gì với nó vẫn là vấn đề chính trong các cuộc ly hôn. Thông thường, họ bán nhà và chia số tiền, hoặc một trong hai đứng ra mua lại phần góp của người còn lại và đảo nợ cho khoản vay bằng một hợp đồng vay mới. Nhưng với lãi suất trung bình ở mức cao nhất trong 20 năm, việc bán hoặc đảo nợ khó khăn hơn.

Một bà mẹ ở Portland (Oregon) đang cố làm điều mà họ cảm thấy như không thể. Đó là vẫn sống và cùng nuôi dạy con cái với chồng cũ trong căn nhà 112 m2. Một cặp đã ly hôn khác quyết định không mua hoặc thuê một căn nhà riêng ở Chicago vì giá cao và dùng tiền cho các hoạt động thể thao của con cái.

Sharon Jackson, luật sư gia đình ở Atlanta, đã chứng kiến nhiều cặp phải ở chung nhà trong năm nay vì họ không đủ khả năng chuyển đi. "Họ sống cùng nhau vì chỗ ở", bà nói. Với những người quyết tâm rời đi, việc tìm nhà sẽ vất vả.

Nancy Hetrick, Nhà sáng lập Smarter Divorce Solutions, một dịch vụ hòa giải tài chính về ly hôn ở Phoenix (Arizona) đã làm việc với một cặp vợ chồng có 5 đứa con và phải chuyển đi cách xa 50 km. "Để có được một căn nhà bốn phòng ngủ cho mỗi người, họ phải rời khỏi thị trấn và đến những nơi có giá nhà thấp hơn", Hetrick cho biết.

Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ (NAR), doanh số bán nhà hiện hữu tháng 10 - vốn chiếm phần lớn thị trường nhà đất, đã giảm 4,1% so với tháng 9, đạt 3,79 triệu sản phẩm. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2010. Doanh số tháng 10 cũng giảm 14,6% so cùng kỳ 2022 do lãi suất và giá đều cao.

Khả năng chi trả để mua nhà đã gần đạt mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, đẩy nhiều ra khỏi thị trường. Theo các nhà kinh tế, doanh số bán nhà hiện hữu trong cả năm 2023 đang trên đà xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 2011.

Trung bình giá nhà hiện hữu trên toàn quốc đã tăng 3,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 391.800 USD. Đây là mức giá tháng 10 cao nhất các năm kể từ 1999. "Việc thiếu hàng tồn kho cùng với lãi suất thế chấp cao hơn đang thực sự cản trở việc mua nhà", Lawrence Yun, Kinh tế trưởng của NAR, cho biết.

Danielle Hale, Kinh tế trưởng tại Realtor cho biết dù lãi vay mua nhà đã giảm kể từ cuối tháng 10, nhưng người mua có thể đã quyết định tạm dừng tìm kiếm nhà cho đến sau kỳ nghỉ lễ. "Thời điểm này, họ muốn đợi thêm đến mùa xuân", bà nói.

Anh Kỳ (theo WSJ)