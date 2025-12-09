Bố sống không tốt sau khi ly hôn mẹ ở tuổi ngoài 60

Tính ông vốn nóng nảy, nay có tuổi lại hay đau ốm nên tính khí càng thất thường.

Tôi lớn lên trong gia đình ít tiếng cười. Bố nóng nảy, cộc cằn, đi làm xa suốt nhiều năm. Mỗi lần về là một lần nhà tôi như có bão: bố khó chịu vì nhà cửa không vừa ý, mẹ im lặng chịu đựng, còn chị em tôi chỉ quanh quẩn tránh mặt. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ họ sẽ chia tay, vì suốt bao năm, cả hai vẫn sống chung theo kiểu "sống cho qua ngày".

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố nghỉ việc ở tuổi 55, sức khỏe yếu dần, tính tình thay đổi, hay uống rượu với hàng xóm. Bố hay cáu bẳn, nói những câu làm mẹ tổn thương. Nhiều lần tôi nghe mẹ thở dài nhưng vẫn chăm sóc bố từng chút một. Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện của những cặp vợ chồng già, cứ thế rồi thôi.

Cho đến năm ngoái, bố đột ngột quyết định bán mảnh đất mà gia đình tôi trông cậy bấy lâu, chỉ để gom tiền cho người cháu họ bên nội vay - người mà bố luôn xem như con ruột. Mẹ phản đối, hai người cãi nhau mấy tháng trời. Bố nói mẹ nhỏ nhen. Mẹ nói bố sống không nghĩ cho gia đình.

Đỉnh điểm là hôm bố xô mẹ ngã xuống hiên nhà trong lúc cãi vã. Chỉ là cú đẩy nhẹ nhưng mẹ bị trẹo tay. Hàng xóm chạy sang, còn tôi nghe tin qua cuộc gọi lúc nửa đêm. Khi tôi về, bố ngồi ở phòng khách, mặt lạnh tanh. Mẹ thì nhíu mặt vì đau. Từ hôm đó, mẹ lặng đi hẳn và sau đó là quyết định ly hôn của hai người ở tuổi ngoài 60. Tôi biết chuyện và tôn trọng quyết định của bố mẹ. Tài sản chia đôi. Bố dọn qua nhà em trai tôi sống tạm, còn mẹ ở lại căn nhà cũ.

Giờ đây, hơn một năm sau ly hôn, mẹ trông nhẹ nhõm thấy rõ. Bà đi tập dưỡng sinh buổi sáng, trưa thì chăm mấy chậu hoa trước sân, chiều lại sang hàng xóm trò chuyện. Mẹ học cách sống vui một mình, chờ các dịp lễ tết con cháu sum vầy. Còn bố, cuộc sống sau ly hôn không được suôn sẻ. Tính ông vốn nóng nảy, nay có tuổi lại hay đau ốm nên tính khí càng thất thường. Ở nhà con trai, ông thường khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, hay bắt bẻ vợ chồng em trai khiến không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt.

Đã vài lần, bố gọi điện cho tôi than vãn rồi nói có ý muốn ra ở riêng. Nhưng ông yếu, lại không đủ khả năng xoay xở một mình. Tôi đang ở chung với gia đình chồng nên không thể đón bố về sống cùng được. Thành ra, mỗi lần nghe bố than vãn, tôi chỉ còn biết lựa lời động viên. Tôi biết em trai em dâu cũng không thoải mái khi sống cùng ông và không biết ông chịu sống cùng em tới khi nào. Chúng tôi đang nghĩ tới hai phương án. Một là bảo bố bán mảnh đất cạnh nhà mẹ đang ở, mua căn nhà nhỏ gần nhà em trai để tiện chăm sóc mà vẫn riêng tư. Hai là xây cho bố căn nhà trên mảnh đất cạnh nhà mẹ đang ở. Mong các độc giả cho tôi xin lời khuyên.

