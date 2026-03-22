Ly hôn trước, sau này chia tài sản chung có được không?

Vợ chồng tôi kết hôn đã nhiều năm và có một bé trai 5 tuổi. Gần đây, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong cuộc sống.

Sau nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không đạt kết quả, cả hai nhận thấy việc tiếp tục chung sống không còn phù hợp nữa. Cả hai thống nhất sẽ làm thủ tục thuận tình ly hôn để mỗi người có cuộc sống riêng, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của con.

Tài sản chung đáng kể nhất của vợ chồng tôi hiện nay là căn nhà mà cả gia đình đang sinh sống. Ngoài ra, chúng tôi không có tài sản nào có giá trị lớn khác. Vì nghĩ đến con còn nhỏ, cần có chỗ ở ổn định để học hành và sinh hoạt nên tôi dự định khi làm thủ tục ly hôn sẽ không yêu cầu tòa án giải quyết việc chia tài sản chung. Thay vào đó, tôi sẽ để vợ và con tiếp tục ở lại căn nhà đó, còn bản thân ra ngoài thuê phòng trọ.

Tuy nhiên, tôi cũng có một băn khoăn, trường hợp sau này cuộc sống có thay đổi, chẳng hạn như vợ tôi kết hôn với người khác thì khi đó tôi có thể yêu cầu tòa án giải quyết việc chia tài sản chung là căn nhà nói trên hay không? Hay là nếu lúc ly hôn tôi không yêu cầu chia tài sản thì sau này sẽ không còn quyền yêu cầu nữa?

Rất mong được giải đáp để tôi hiểu rõ hơn quy định của pháp luật trước khi quyết định làm thủ tục ly hôn.

Độc giả Duy Anh

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn