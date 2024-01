Ly hôn người vợ phản bội hai năm rồi mà tôi luôn nhớ cô ấy

Yêu nhau tám năm rồi chúng tôi quyết định kết hôn vào năm 2014 và sau một năm có con, cuộc sống có chút khó khăn về kinh tế.

Vợ tôi là giáo viên, tôi là viên chức nhỏ ở xã, gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Năm 2019, con trai được bốn tuổi, thấy con sắp đến tuổi đi học, sợ con thiếu thốn vật chất so với bạn bè nên vợ chồng bàn tính, cuối cùng thống nhất tôi tạm rời quê lên thành phố làm việc kiếm tiền vài năm để cải thiện cuộc sống gia đình. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của vợ nên không lo lắng về bất cứ vấn đề gì.

Trên thành phố, tôi làm đủ việc, không ngại tăng ca hay làm ca đêm, chỉ mong có được thật nhiều tiền để gửi về quê. Tôi làm việc trên đó được ba năm rồi tìm công việc khác ở Cần Thơ (gần quê tôi ở Hậu Giang), may mắn xin được một công việc đúng với chuyên ngành theo học hồi đại học. Như thế tôi vừa có việc đúng chuyên môn vừa được gần gia đình. Dự tính một tháng tôi sẽ về quê ba, bốn lần thăm vợ con. Tháng đầu tiên mọi thứ diễn ra đúng như tôi nghĩ, tôi cảm nhận mình rất hạnh phúc.

Một ngày nọ, do muốn tạo bất ngờ cho vợ con, tôi chuẩn bị rất nhiều thứ để tặng vợ, quyết định sẽ về thăm nhà trong đêm. Tôi chạy từ Cần Thơ về đến Hậu Giang, tới nhà khoảng 21h. Vì muốn bất ngờ, tôi không báo trước, lặng lẽ vào sân và vòng ra phía sau nơi có cửa sổ của phòng vợ và con. Đứng ngoài cửa sổ, tôi nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại rất nhỏ với ai đó, giọng điệu ngọt ngào, õng ẹo. Tôi cố gắng lắng nghe thật kỹ xem vợ nói chuyện gì nhưng do phòng kín quá nên câu được câu không, không rõ nội dung trao đổi của vợ với người nào đó là gì. Do quá yêu và rất tin tưởng nên tôi không hề có suy nghĩ gì lúc đó.

Tôi đứng ngoài cửa sổ khoảng 30 phút mới đi qua cửa chính để gọi. Vợ tôi ra mở cửa với vẻ mặt rất khó chịu, con đã ngủ rồi. Tôi vào nhà, vợ cũng không hỏi han gì. Tôi lấy bánh trái ra mời ăn, vợ cũng không quan tâm rồi bỏ vào phòng ngủ. Tôi nghĩ chắc vợ buồn ngủ nên mới như vậy. Vệ sinh cá nhân xong rồi tôi vào phòng ngủ. Khi lên giường ngủ, vợ cũng không nói gì, chỉ cầm điện thoại bấm. Tôi quay qua chỗ con chỉnh mền gối cho ngay ngắn rồi cũng ngủ. Đến khoảng 4h sáng, tôi tỉnh giấc bởi điện thoại vợ còn sáng. Tôi cầm điện thoại vợ, tính tắt để ngủ tiếp thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và người gọi đến là sếp của vợ. Tôi mới đặt nghi vấn, sao sếp lại gọi giờ này.

Sau đó tôi thấy có tin nhắn với nội dung: "Sao tự nhiên nói chuyện đang vui vẻ mà em lại tắt máy ngang thế này, bắt máy đi, anh có điều muốn nói, huhu". Khi mở chat của vợ, tôi thấy rất nhiều cuộc gọi với người đó, việc này diễn ra hàng ngày và vào khung giờ 21-23h. Tôi rất sốc khi biết vợ có những mối quan hệ ngoài luồng như thế này, vì người kia đã có vợ con, gia đình đầy đủ.

Đến sáng tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn cùng với con và ông bà ngoại. Trưa tôi chở con qua nội chơi. Bố con tôi rủ, năn nỉ nhưng vợ vẫn không chịu đi chung. Tối về đến nhà, đợi con ngủ, tôi nói nhỏ với vợ về một câu chuyện đánh ghen tôi tự bịa ra, mục đích để vợ thấy đó mà dừng lại mối quan hệ mập mờ kia. Vợ tôi cứ im lặng, không tỏ thái độ gì.

Hôm sau tôi lại lên Cần Thơ làm việc. Trước khi đi, tôi cũng nói với vợ hãy cố gắng vì gia đình nhỏ này, không thể để con khổ vì việc làm của người lớn. Vợ cũng không nói gì. Chưa đi làm được bao lâu thì có giấy mời của tòa án mời tôi ra giải quyết việc ly hôn. Tôi sững sờ nhìn tờ giấy mời, tay run, đánh rơi cả cây viết đang cầm mà không hay. Tôi gọi về hỏi lý do, vợ trả lời "hết tình cảm" rồi cúp máy. Đến hẹn ra tòa, tôi ra giải quyết và đồng ý với tất cả yêu cầu của vợ, chỉ đòi quyền thăm con. Mặc dù ly hôn hai năm và biết vợ phản bội, vô tình vô nghĩa, thế nhưng tôi không thể nào quên được vợ. Tôi chẳng thể ngủ được, đêm nào cũng trằn trọc nhớ về hình bóng vợ con, nhớ về gia đình nhỏ bé. Chắc vì quá yêu nên tôi mới khổ như thế này chăng?

Thành Đạt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc