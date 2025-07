Tôi làm IVF, chồng vẫn bắt phải cho trứng chị gái anh

Câu anh nói làm tôi hụt hẫng: "Vợ nhiều trứng thế thì cho chị anh bớt, trứng thôi mà có phải là gì to tát đâu".

Hôm nay, một ngày nắng đẹp sau những ngày bão giông, cũng là hôm tôi quyết định tìm hiểu thủ tục ly hôn. Tôi đang nuôi con nhỏ dưới một tuổi, kết hôn được gần 3 năm, lúc tìm hiểu rồi quyết định kết hôn cũng nhanh trong khoảng một năm là chung nhà, tôi khi ấy 34 tuổi, chồng hơn 3 tuổi. Hai gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới xin từ tháng 9, quyết định đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2022, đến đầu tháng 12 mới làm đám cưới.

Do tôi sống và làm việc xa quê, nhà chồng cách chỗ tôi làm tầm 30 km, thấy anh đi lại thăm nom tôi vất vả nên tôi nói tháng 11 sẽ chuyển về ở với anh luôn cho tiện, đi làm bằng xe đưa rước công ty. Lúc đầu anh hào hứng, đồng ý, tới ngày tôi gần dọn về, anh bảo chị gái anh cho rằng làm thế thì hàng xóm dị nghị, chưa tổ chức cưới đã về ở chung. Tôi không nghĩ gì nhiều vì thấy đã đăng ký kết hôn rồi nên vẫn quyết dọn về, mọi xích mích bắt đầu từ đây. Xin nói thêm, trên chồng có 3 chị gái, anh là con trai một, cha mất sớm giờ chỉ còn mẹ.

Lúc mới dọn về, bất ngờ ba phải nhập viện mổ, bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi. Nhà tôi ở quê nên tôi đề nghị chồng cho ba xuống nhà anh ở để tôi tiện chăm sóc. Lúc quen, anh bảo nhà là do anh mua, anh sống một mình, thỉnh thoảng mẹ dưới quê lên ở rồi về. Tôi nghĩ đơn giản là cho ba mình lên ở tầm 5-7 ngày tái khám lại, lúc này chồng mới nói nhà này do má anh đứng tên nên muốn ở phải xin phép bà, tiền thì cả anh và má bỏ ra 50-50 mua nhà nên cho bà đứng tên để vui vẻ tuổi già. Anh gọi điện cho chị gái một hồi, chị bảo chưa có đám cưới nào xảy ra nên việc cho ba vợ tương lai ở lại sẽ bị dị nghị, nhà anh không ai đồng ý. Tôi hơi bất ngờ với suy nghĩ này, cũng nói qua nói lại nhưng sau đó ba quyết định về quê, thành ra việc này cũng không có gì to tát. Đám cưới vẫn diễn ra bình thường.

Sau cưới chúng tôi "thả" tầm 5 tháng không có bầu tự nhiên mới đi khám do cũng lớn tuổi. Lúc đầu anh còn nói là để tự nhiên, nếu không có con thì của cải sau này cho cháu anh. Tôi bất ngờ với suy nghĩ của anh nhưng bản thân thích trẻ con nên hối thúc anh đi khám để tìm nguyên nhân. Kết quả là tinh trùng của anh yếu, còn tôi có tuổi nên trứng cũng suy giảm nhanh, bác sĩ khuyên nên làm IVF. Tôi quyết định dồn tiền với sắp xếp công việc để làm, những ai đi qua quá trình làm IVF mới hiểu tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như vất vả như thế nào. Kỳ kích trứng lần một, tôi được 7 nang trưởng thành. Lúc bệnh viện gọi báo tin tôi mừng lắm, khoe với chồng nhưng câu anh nói làm tôi hụt hẫng: "Vợ nhiều trứng thế thì cho chị anh bớt, trứng thôi mà có phải là gì to tát đâu mà mừng".

Đối với phụ nữ AMH còn 0.46 như tôi thì gọi là may mắn rồi nhưng chồng có vẻ thờ ơ, còn kêu tôi cho chị gái anh trứng đi. Tôi như chết lặng. Chị gái của chồng y chang tình trạng của tôi, làm IVF nhiều lần không đậu. Tôi về nhà kể với má chồng và chị gái lớn của anh, còn bị dội ngược thêm một gáo nước lạnh nữa. Họ bảo không chịu cho trứng thì cho phôi đi, trong khi lúc đó tôi đã có gì đâu, mọi thứ chỉ đang bắt đầu. Sốc hơn nữa khi tôi vô tình đọc được tin nhắn của một chị chồng khác nhắn với anh: "Mày chở nó đi làm IVF làm gì, để cho nó đi một mình cho nó khổ, mày đi chung chi cho mày khổ". Bắt đầu từ đây tôi cảnh giác với nhà chồng.

Kỳ kích trứng thứ hai, tôi chỉ có hai nang, bác sĩ gọi báo tất cả các nang của tôi đều không chất lượng (không tròn đều, móp méo...) nhưng bác vẫn quyết định tạo phôi cho tôi. Tới ngày báo phôi, tôi chỉ được một phôi ngày 5 loại khá, còn lại 4 phôi trung bình. Xem như kết quả như vậy cũng là trời phật thương mình đi, rồi tới hành trình canh niêm mạc chuyển phôi phải hủy vài chu kỳ do tôi bị polyp phải mổ, phải tiêm ức chế lạc nội mạc... nói chung đã bị hiếm muộn rồi thì mọi thứ sẽ không dễ dàng. Nhờ trời thương, sau thời gian trải qua mọi sóng gió, em bé đã đến. Ngày thử que lên hai vạch rồi ngày đo tim thai, khám thai tôi đều đi một mình, sau đó báo lại với chồng do anh bận làm việc.

Thời kỳ thai nghén 9 tháng 10 ngày cũng không dễ dàng gì, tôi đi làm bằng xe máy một mình, bị người khác kéo lê trên đường, may mắn em bé không sao. Rồi tôi bị tiểu đường thai kỳ, suy giáp phải dùng thuốc ức chế... Tôi trải qua tất cả, không một lời chia sẻ nào từ phía nhà chồng, má chồng thỉnh thoảng lên còn nói tôi: "Mày lại ăn rau chứ gì, có bầu mà đi ăn rau", trong khi bà chưa khi nào hỏi thăm tôi bầu bì ra sao. Tôi bầu to 7-8 tháng nấu ăn cho bà, bà còn chê nấu dở, ăn cái gì bà cũng chê là ngán. Bà còn vô tư ăn gì chê dở là gắp bỏ vào chén tôi dù đã cắn qua.

Tết về nhà chồng, anh em tụ tập lại đánh bài từ tối tới sáng, tôi bầu bì khó ngủ, chị chồng còn nói: "Do tâm mày không tịnh nên mới không ngủ được". Bụng bầu to mà tôi còn bị đem ra nói sao bụng to thế, người ta bầu bụng nhỏ xíu. Lúc tôi sinh, gia đình anh vẫn lên thăm sau đó vài ngày, tôi trải qua cả cơn đau chuyển dạ với đau mổ do mở 10 phân rồi vẫn không sinh thường được.

Sau sinh tôi về quê mẹ ở cữ, bé gần đầy tháng chồng nói phải cho vào quê nội để làm đầy tháng, lúc đó tôi còn yếu, con sụt cân sinh lý do lười bú nên vợ chồng cãi lộn việc này. Tôi nói bé với mẹ ở đâu thì làm đầy tháng ở đó, còn chồng bảo cháu trai phải hướng nội, không được hướng ngoại, phải về nhà bà nội để làm đầy tháng. Trong khi lúc đầu anh đồng ý cho tôi về ngoại ở cữ 3-4 tháng gì cũng được, ngoại chăm.

Tình cảm vợ chồng sứt mẻ từ đây. Tôi đọc được tin nhắn chị anh xúi, bắt phải làm đầy tháng cho cháu bên nội, nấu gì, cúng gì, ngày nào... mọi thứ chị chồng đều nói anh làm theo. Tôi thực sự không hiểu việc đó, sức khỏe con người là quan trọng nhất, cứ bắt người mới sinh và em bé đi lại xa như vậy chỉ để theo phong tục làm gì, quê chồng cách nhà tôi tầm 3 tiếng chạy ôtô. Sau chốt lại, tôi cũng làm đầy tháng cho bé ở nhà ngoại, còn chồng về nhà má anh cúng lại một lần nữa.

Tôi ở nhà mình hai tháng thì vào lại thành phố. Ban ngày chồng đi làm, tối về phụ tôi cho bé bú sữa, bé bú bình. Tôi ở nhà chăm con, nấu ăn dọn dẹp, chờ sau thai sản thì đi làm, mới sinh xong người tôi đau nhức, chóng mặt. Tôi nói với chồng, anh bảo: "Ở nhà chỉ chăm con, không chăm ai nữa, không phải làm gì mà suốt ngày than". Con hai tháng, tôi khóc hết nước mắt vì chồng nói câu này...

Bé gần 5 tháng, tôi chuẩn bị đi làm lại nên quyết định thuê bà vú về chăm cho bé quen dần. Bà con anh vào chơi còn hỏi sao ở nhà không đi làm mà lại thuê bà vú. Cũng từ đó chồng bắt đầu đi đêm, anh bảo đi làm thực chất là đi biển chơi, chở má anh về quê thì bỏ đi đánh bài từ 8h sáng tới 5h chiều, nhà chồng chỉ cách nhà tôi ở tầm một giờ chạy xe.

Con tôi còn nhỏ, lười ti sữa nên bản thân stress kinh khủng, tới tối anh về còn đổ thừa tôi cho bé uống D3 nên con mới lười bú. Tôi không biết anh lấy thông tin này ở đâu ra mà đổ lỗi cho vợ. Tôi cự cãi lại, anh bóp cổ, đè đầu tôi xuống. Má chồng nói tôi có mỗi đứa con mà không biết chăm, không nuôi được thì để bà nuôi. Bà bị bệnh run tay nên từ lúc có cháu tới giờ chưa ẵm bồng bé bao giờ. Tôi cũng không dám cho bà bế bé vì sợ bé té. Trong khi một tháng bà lên đây một tuần. Ăn xong, có cái chén bà cũng không dọn vào bồn rửa bát, phòng bà ngủ bà cũng không quét nhưng cứ bước ra ngoài là bà bảo lên đây chăm cháu cho tôi.

Chị chồng sống kế bên còn nói bé lười bú do thèm ăn, trong khi bé mới 4 tháng chị cho bé mút khoai tây chiên mua ngoài về, ăn bánh bông lan... còn nói tôi phải mua sữa chua, váng sữa cho bé ăn. Tôi chạy đi hỏi mua, người ta bảo bé phải tầm 6 tháng mới cho ăn được mấy thứ đó. Chồng cứ bắt tôi làm theo chị nói, tôi không chịu, vợ chồng cãi nhau. Anh bóp cổ tôi lần hai. Sau lần này bắt đầu chồng hay nạt nộ tôi, trừng mắt hay đập bàn mỗi khi không vừa ý. Tôi từng đưa đơn ly hôn ký rồi nhưng nghĩ thương con nên không nộp ra tòa.

Gần đây bé được gần một tuổi, anh hay đi nhậu và đi đánh bài từ tối tới 5h sáng hôm sau mới về, trong tháng này có hai ngày rồi, không kể có ngày anh đi đánh ban ngày nữa. Tôi vẫn nói nhưng anh bảo chơi xả stress, duy trì mối quan hệ chứ không chơi vì đam mê. Tôi thấy đam mê lắm rồi, kiểu muốn buông xuôi nên tôi tùy anh, muốn đi đâu thì đi, tôi chỉ sống vì con.

Cách đây vài hôm, do đi làm về trễ hơn mọi ngày vì kẹt xe, với con cũng gần một tuổi, tôi không thể về sớm nữa nên nói hai cha con ở nhà chăm nhau, đừng chờ mẹ (tôi đã gửi trẻ do bà vú không chịu chăm nữa). Chồng đi làm về sớm hơn thì đón bé về cho bé ăn, tắm rửa... Cháo tôi nấu từ sáng. Vậy mà chồng bảo tôi nghỉ việc đi tìm việc khác gần nhà mà làm, để có thời gian chăm con cho anh duy trì các mối quan hệ xã hội khác. Tôi không đồng ý, vợ chồng cự cãi thì anh đập bàn và cầm đồ, tính quăng vô người tôi. Tôi lấy một cái đĩa gần đó đập vỡ xuống nền nhà. Anh quăng lại một cái chén khiến chân tôi chảy máu. Anh còn nhào tới tát tôi liên tục vì nói tôi láo lếu, dám quăng đồ...

Kể từ hôm đó, tâm tôi đã chết, không muốn cố gắng vì con nữa. Nói thêm, giờ chồng không chịu ký đơn ly hôn, đòi tự ly thân đợi bé 3 tuổi rồi giành quyền nuôi bé. Tôi mệt mỏi, không biết làm sao có thể ly hôn êm đềm mà vẫn được quyền nuôi con.

Quỳnh Hoa