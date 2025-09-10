Ly hôn do bất đồng đặt tên con

Trung QuốcCha mẹ bất đồng trong việc chọn tên khiến cậu bé hơn một tuổi chưa được làm khai sinh, chưa được tiêm chủng, gia đình tan vỡ.

Tòa án Nhân dân Khu vực Mới Phố Đông, Thượng Hải vừa thụ lý một vụ ly hôn liên quan một cặp vợ chồng sứt mẻ vì chuyện đặt tên con. Hồ sơ tòa án thể hiện, chị Linh và anh Cường đăng ký kết hôn vào năm 2023 và sinh một bé trai vào năm sau đó.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ kể từ đó vì họ không thể thống nhất được tên cho con. Mỗi bên khăng khăng đặt theo ý muốn của mình và không thể đi đến thống nhất, do đó đệ đơn ly hôn.

Bằng chứng được trình bày tại Tòa cho thấy họ đã đến bệnh viện riêng để cố gắng đăng ký tên mong muốn cho con, nhưng cả hai lần đều bị từ chối do không tuân thủ quy định.

"Đứa trẻ đã hơn một tuổi, nhưng thậm chí còn không có giấy khai sinh. Cháu không thể đăng ký hộ khẩu, ngay cả việc tiêm chủng cũng rất khó khăn", thẩm phán chủ trì phiên tòa nhận xét.

Trong phiên tòa, thẩm phán đã liên hệ ngay với bệnh viện địa phương và Ủy ban Y tế. Được biết, theo quy định hiện hành, cả cha và mẹ phải có mặt khi nộp đơn xin giấy khai sinh cho trẻ sinh ra trong quan hệ hôn nhân. Nếu cả cha và mẹ không thể có mặt, người đại diện phải xuất trình giấy tờ gốc của cả hai và giấy ủy quyền.

Thẩm phán đã tổ chức trao đổi giữa hai bên nhiều lần. Cuối cùng sau khi ly hôn, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về tên của đứa trẻ.

Tuy nhiên, anh Cường vẫn còn băn khoăn và khăng khăng yêu cầu người vợ cung cấp giấy ủy quyền để anh có thể tự mình làm giấy khai sinh, khiến hai bên lại rơi vào bế tắc lần nữa ngay tại tòa.

Chị Linh, với tư cách người đại diện hợp pháp của đứa trẻ lại kiện chồng, nhân danh đứa trẻ vì từ chối hợp tác trong việc làm giấy khai sinh và vi phạm quyền nhân thân của con trai.

Sau nhiều vòng hòa giải, cả hai bên đồng ý đến bệnh viện, cùng với một thẩm phán, để xin giấy khai sinh. Tuy nhiên, trong quá trình này, đã nảy sinh tranh chấp về việc ai sẽ giữ giấy khai sinh gốc. Sau nhiều lần hòa giải, tòa án quyết định tạm thời giữ giấy khai sinh gốc trước khi chuyển cho người mẹ để bà có thể xử lý thủ tục đăng ký hộ khẩu bắt buộc.

Một tuần sau, Linh liên hệ với tòa án và nói rằng đứa trẻ cần xuất trình giấy khai sinh gốc để đăng ký hộ khẩu và cô cần sự phối hợp của chồng cũ để giao giấy khai sinh gốc.

Cuối cùng, anh Cường đồng ý để vợ cũ giữ giấy khai sinh và lo liệu các thủ tục đăng ký hộ khẩu cho đứa trẻ. Như vậy, tranh chấp kéo dài nhiều tháng và trải qua nhiều lần hòa giải cuối cùng đã được giải quyết, và việc đăng ký hộ khẩu cho đứa trẻ đã được xử lý thành công.

Tòa án nhấn mạnh giấy khai sinh là cơ sở quan trọng để trẻ sơ sinh có được danh tính hợp pháp. Việc cha mẹ trì hoãn việc xử lý do xung đột cá nhân sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền cá nhân của trẻ vị thành niên và cả cha và mẹ đều phải chịu trách nhiệm.

Tòa án cũng nhắc nhở cha mẹ không nên sử dụng con cái làm con bài mặc cả trong các xung đột tình cảm, cũng như không lợi dụng tranh chấp để trốn tránh nghĩa vụ giám hộ.

Vụ ly hôn kỳ lạ này đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người tự hỏi tại sao một vấn đề nhỏ như vậy lại có thể hủy hoại một cuộc hôn nhân. Nhiều người lên án cha mẹ này vô trách nhiệm và đã làm chậm sự phát triển của con mình.

Hải Thư (Theo QQ)