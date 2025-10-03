Lý Hoàng Nam thua tức tưởi ở bán kết giải pickleball châu Á

Đà NẵngBị xử thua trong những tình huống bóng gây tranh cãi, Lý Hoàng Nam nhận thất bại 1-2 trước Trương Vinh Hiển ở bán kết sự kiện PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 trưa 3/10.

Trận bán kết giữa hai đại diện Việt Nam - Hoàng Nam và Vinh Hiển - diễn ra tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng với nhiều cung bậc cảm xúc. Khi tưởng chừng sẽ thắng dễ, Hoàng Nam chịu nhiều pha bóng tranh cãi nên thua ngược đàn em, lỡ cơ hội lần thứ hai vào chung kết đơn nam trên PPA Tour Asia.

Lý Hoàng Nam trong trận thua ngược Trương Vinh Hiển 1-2 ở bán kết kết sự kiện PPA Tour Asia khi tái ngộ tại giải MB Vietnam Cup 2025, trưa 3/10.

Vinh Hiển đang phong độ cao và tâm lý thoải mái sau khi hạ hạt giống số hai Hong Kit Wong (Hong Kong) ở tứ kết. Tay vợt 21 tuổi nhập cuộc hưng phấn, thể hiện sức trẻ khi áp đảo rồi dẫn 5-0. Nhưng sau đó, Hoàng Nam bắt bài và bình tĩnh điều chỉnh lối đánh.

Bằng những cú drive nặng tay cuối sân cùng khả năng dink trên bếp hiệu quả, Hoàng Nam dần thu ngắn cách biệt rồi gỡ 5-5. Anh tiếp tục thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh khi điều bóng ra hai góc sân buộc Vinh Hiển mắc sai lầm. Từ đó, tay vợt quê Tây Ninh thắng 11-5 trong set đầu.

Ngay điểm đầu set hai, tranh cãi nổ ra. Hoàng Nam kết thúc, nhưng Vinh Hiển giơ tay báo ra ngoài, còn Hoàng Nam lại cho rằng bóng trong sân. Hai tay vợt giải thích với trọng tài, trước khi vị này quyết định điểm cho Hoàng Nam trong sự bất phục của đối thủ. Vinh Hiển thua tiếp một điểm nữa, rồi quyết định xin quyền hội ý (times-out). Khi trở về khu kỹ thuật, tay vợt 21 tuổi bực tức, ném khăn thể hiện sự giận dữ.

Nhưng sau khi trở lại, Vinh Hiển bình tĩnh trong các pha xử lý và ghi ba điểm, dẫn ngược 3-2. Hai tay vợt sau đó giằng co nhau từng điểm số đến 9-9. Lúc này, Vinh Hiển bắt đầu bung sức, di chuyển liên tục và đánh chéo sân nặng, khiến Hoàng Nam gặp rắc rối, để rồi vượt lên thắng 11-9, đưa trận đấu vào set ba.

Căng thẳng lên đỉnh điểm ở set này khi hai tay vợt thay nhau dẫn điểm. Hoàng Nam vươn lên dẫn 3-1 rồi 5-2, nhưng Vinh Hiển chơi tất tay, tung ra các pha bóng hiểm để dẫn ngược 6-5.

Sau khi đổi sân, Hoàng Nam lên một điểm gỡ 6-6, rồi thực hiện một pha lốp bóng cuối sân đẹp mắt. Vinh Hiển giơ tay báo bóng ra ngoài, còn Hoàng Nam cho rằng bóng vẫn trong sân. Anh giải thích với trọng tài, nhưng lần này trọng tài quyết định không có lợi cho tay vợt Tây Ninh.

Bị tâm lý, Hoàng Nam chơi không tốt, để đàn em lên hai điểm và bị dẫn 6-8. Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó, ở lượt phát bóng của Vinh Hiển, Hoàng Nam trả giao tốt rồi lên lưới kết thúc ra biên. Bóng dường như trên dây nhưng Vinh Hiển giơ tay báo ra ngoài, và trọng tài cũng đồng tình như vậy. Hoàng Nam cho rằng bóng trong, phản ứng bằng cách quăng vợt, nằm ngã ra sân thể hiện sự bất lực. Nhưng quyết định của trọng tài không thay đổi, Vinh Hiển lên điểm 9-6.

Là tay vợt chuyên nghiệp, Hoàng Nam vẫn trở lại thi đấu nhưng khi đã bị ức chế, anh đánh hỏng liên tiếp hai pha sau đó và thua ngược 6-11, lỡ cơ hội vào chung kết. Tan trận, Hoàng Nam vẫn bắt tay chúc mừng Vinh Hiển và cả trọng tài. Nhưng sau đó, anh tranh cãi với một thành viên ban tổ chức, buộc các đồng đội phải vào can ngăn.

ad Tình huống tranh cãi của Lý Hoàng Nam ở điểm số 6-8, set ba.

Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa đại diện Việt Nam Phúc Huỳnh với tay vợt Thomas Yu của Trung Quốc. Ngay set một, nhờ di chuyển linh hoạt và các pha kết thúc mạnh, Phúc Huỳnh phủ đầu đối thủ dễ dẫn trước 5-0, 6-1, 2-7. Sau đó, Yu cố gắng chơi chậm, kìm hãm sự hưng phấn của đối phương. Anh lên từng điểm, gỡ 4-7 rồi 6-7. Nhưng đó là tất cả những gì tay vợt Trung Quốc làm được, trước khi Phúc Huỳnh tăng tốc, tận dụng tốt các pha tràn lưới để thắng 10-6.

Sang set hai, tay vợt chủ nhà vẫn áp đảo. Các pha cắt chéo trên lưới, drive cuối sân hoặc điều bóng dọc dây giúp Phúc Huỳnh lên điểm liên tục. Ngược lại, Yu vất vả chống đỡ và kiệt sức nên thua nhanh 5-11.

Phúc Huỳnh tên thật là Huỳnh Thiên Phúc, sinh năm 2000. VĐV gốc Việt qua Mỹ từ ba tuổi và trở thành tay vợt pickleball chuyên nghiệp. Anh vô địch giải pickleball châu Á Mở rộng năm 2024, là Á quân châu Á 2025 và vừa đăng quang nội dung đơn nam giải PPA Asia - MB Vietnam Open hồi tháng 9 tại TP HCM sau khi thắng dễ Lý Hoàng Nam.

"Tôi rất vui khi lại vào chung kết. Đây là trận chung kết toàn Việt Nam nên ai thắng cũng là vinh dự cho pickleball chúng ta. Xin cảm ơn khán giả và mong mọi người hãy đến sân để cổ vũ cho chúng tôi", Phúc Huỳnh nói sau trận.

Trận chung kết Phúc Huỳnh - Vinh Hiển diễn ra lúc 9h ngày mai, 4/10.

Đức Đồng