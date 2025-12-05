Lý Hoàng Nam thắng tay vợt pickleball số 2 thế giới

Trung QuốcTay vợt Lý Hoàng Nam thắng sốc Federico Staksrud 11-7, 12-10, qua đó vào chung kết giải PPA Tour ở Hàng Châu, ngày 5/12.

Staksrud đang đứng thứ 2 trên bảng điểm PPA thế giới, được xem như tay vợt mạnh bậc nhất ở các giải hệ thống của Mỹ. Trong lần đầu tiên dự một chặng PPA ở châu Á, tay vợt Argentina được xếp hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam, đánh bại các tay vợt Việt Nam ở vòng ngoài như Lê Xuân Đức hay Nguyễn Hữu Hùng Anh - người từng gây khó cho Quang Dương ở giải D-Joy Việt Nam Masters tuần trước.

Tuy nhiên, khi đối đầu với Hoàng Nam, Staksrud không áp đặt được thế trận. Tay vợt Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ khi tràn lưới nhanh ở các điểm trả giao, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội lên điểm khi cầm giao bóng.

Khi tỷ số set đầu là 7-7, Staksrud trượt ngã trong một pha cứu bóng ở cuối sân. Kể từ đó, Hoàng Nam tận dụng tốt lợi thế tâm lý để tiến một mạch đến chiến thắng 11-7.

Lý Hoàng Nam mừng chiến thắng trước Staksrud, ở nhà thi đấu Liping, Hàng Châu, Trung Quốc hôm 5/11. Ảnh chụp màn hình

Chuỗi 10 điểm số liên tiếp của Hoàng Nam được nối sang set hai, khi anh dẫn 6-0 nhờ một loạt lỗi của đối thủ Argentina. Phải đến khi bị dẫn 3-8, Staksrud mới trở lại, thể hiện đẳng cấp nhờ những cú phản công bóng lỏng và hiểm. Staksrud dẫn ngược 9-8 rồi 10-9.

Nhưng đó là lúc Hoàng Nam lại thể hiện bản lĩnh để gỡ hòa bằng cú trái tay chéo sân ghi winner, rồi dẫn 11-10. Ở điểm quyết định, tay vợt 28 tuổi bao lưới tốt, không cho Staksrud cơ hội phản kháng.

Thắng chung cuộc 11-7, 12-10, Hoàng Nam vào chung kết gặp Jack Wong - người hạ Trương Vinh Hiển sau hai set ở trận bán kết trước đó.

Trong nhóm 4 tay vợt đơn nam hay nhất pickleball Việt Nam hiện tại, chỉ còn Hoàng Nam chưa lần nào bước lên bục cao nhất trong các giải PPA Tour. Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh và Trương Vinh Hiển đều từng vô địch.

Là người "dấn thân" vào pickleball muộn nhất trong nhóm "Big 4" kể trên, nhưng cựu tay vợt tennis số 1 Việt Nam đang thăng tiến vượt bậc. Chiến thắng của Hoàng Nam trước Staksrud hôm 5/12 như lời khẳng định về trình độ, bản lĩnh của Lý Hoàng Nam trên đấu trường quốc tế.

PPA Asia chặng Hàng Châu diễn ra ngày 3-6/12 tại nhà thi đấu Liping Sport Center, quy tụ 372 tay vợt. Đây là chặng cuối của hệ thống PPA tại châu Á 2025. Giải đấu có tổng quỹ thưởng 50.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nam nhận 1.800 USD, 1.000 điểm Asia Tour và 500 điểm thứ bậc PPA Mỹ.

Vy Anh