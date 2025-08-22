Lý Hoàng Nam gặp Trịnh Linh Giang ở bán kết pickleball châu Á

Hong KongLý Hoàng Nam hạ Jimmy Liong Kai Long để chạm trán hạt giống số một Trịnh Linh Giang tại bán kết pickleball PPA Tour Asia chặng Hong Kong, sáng 22/8.

Jimmy Long đang đứng thứ tư trên bảng PPA Tour Asia và là tay vợt số một Malaysia. Anh gây ra khó khăn cho Lý Hoàng Nam trong nửa đầu set một khi dẫn 6-5, trước khi mất liền sáu điểm để thua ngược 6-11.

Sang set hai, tay vợt Việt Nam duy trì ổn định để dẫn 10-7. Jimmy Long chỉ cứu được hai game point trước khi thua chung cuộc 9-11.

Lý Hoàng Nam (phải) gặp Trịnh Linh Giang ở bán kết đơn nam pickleball PPA Tour châu Á 2025 chặng Hong Kong.

Trước tứ kết, Lý Hoàng Nam đã đánh bại hạt giống số hai tại giải là Kenta Miyoshi ở vòng 1/8, với tỷ số cách biệt 11-7, 11-3. Tay vợt Nhật Bản sinh năm 1995, đang đứng thứ 28 trên bảng pickleball thế giới. Nam cũng phải thi đấu hai trận ở vòng loại, lần lượt thắng VĐV Đài Loan Lee Tsungkai 11-3, 11-3 và VĐV Singapore Ryan Ng 11-2, 11-2

Đến bán kết vào ngày mai 23/8, Lý Hoàng Nam sẽ tái ngộ đồng đội cũng là bạn thân Trịnh Linh Giang – hạt giống số ba tại giải. Ở cuộc đối đầu trước, Nam thua 7-11, 11-9, 6-11 ở tứ kết PPA Tour châu Á chặng Malaysia vào tháng 7.

Lý Hoàng Nam thi đấu tại PPA Tour châu Á 2025. Ảnh: PPA Tour Asia

Linh Giang đang dẫn đầu bảng PPA Tour châu Á, sau khi vô địch chặng Malaysia. Hành trình vào bán kết của anh bao gồm trận thắng dễ đồng đội Lê Xuân Đức 11-5, 11-4 ở vòng 1/8. Đến tứ kết sáng nay, anh thua tay vợt Nhật Bản Nasa Hakateyama 4-11 ở set một, trước khi có set hai hoàn hảo thắng 11-0. Đến set quyết định, Linh Giang so kè từng điểm với đối thủ rồi thắng 11-9.

Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa hạt giống số một Hong Kit Wong của Hong Kong với Hien Truong – VĐV Việt kiều gốc Mỹ, 61 tuổi. Hong Kit Wong với lợi thế sức trẻ và trình độ cao hơn được dự báo sẽ có chiến thắng dễ dàng.

Hong Kong là điểm đến thứ hai của PPA Tour châu Á sau Malaysia, kể từ khi ra mắt. Giải diễn ra từ ngày 21/8 đến 24/8, với tổng tiền thưởng 50.000 USD (tương được 1,25 tỷ đồng). Phần thưởng cho nhà vô địch đơn là 1.800 USD, còn đôi là 3.000 USD. Điểm thưởng cho nhà vô địch là 1.000 cộng vào bảng PPA Tour châu Á.

Nội dung đơn nam quy tụ 28 VĐV. Ngoài Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Việt Nam còn có Tống Nhật Minh, Lê Xuân Đức, Adrew Pham. Ở đơn nữ, Sophia Phuong Anh Tran, Sophia Nhi Huỳnh đều dừng bước tại vòng loại.

Hiếu Lương