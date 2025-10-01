Lý Hải - Minh Hà làm đại sứ thương hiệu cho Yody

Gia đình Lý Hải - Minh Hà làm đại sứ thương hiệu cho bộ sưu tập Thu Đông 2025 của thời trang Yody, dự kiến ra mắt ngày 9/10, tại gần 300 cửa hàng trên toàn quốc.

Lý Hải - Minh Hà là cặp đôi đạo diễn quen thuộc trên màn ảnh rộng với series phim Lật Mặt gồm 8 phần, tổng doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng, nhiều lần đứng đầu phòng vé. Riêng phần 8 - Vòng tay nắng đạt 232 tỷ đồng khi rời rạp Việt. Hiện, bộ phim vẫn tiếp tục được chiếu tại 15 quốc gia trên bốn châu lục gồm: Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản...

Gia đình đạo diễn Lý Hải - Minh Hà có bốn người con là Nguyễn Hạo Nhiên (Rio), Nguyễn Hà Hải My (Cherry), Nguyễn Tuệ Minh (Sunny) và Nguyễn Phi Phong (Mio). Trên mạng xã hội và trong các hoạt động nghệ thuật, gia đình nhỏ của cặp đôi luôn được khán giả ngưỡng mộ về sự thân thiết, hạnh phúc và cách nuôi dạy con gần gũi, có chiều sâu.

6 thành viên trong gia đình của đạo diễn Lý Hải - Minh Hà. Ảnh: Yody

Trong lần hợp tác này, gia đình 6 thành viên sẽ đồng hành cùng thương hiệu qua các hoạt động truyền thông và quảng bá, nhấn mạnh yếu tố thời trang thoải mái, gần gũi, phù hợp cho sinh hoạt hàng ngày.

"Gia đình tôi thường chọn trang phục đơn giản, tạo sự thoải mái và tự tin khi làm việc, đi học. Vì vậy, Yody là một trong những lựa chọn hàng đầu", Minh Hà chia sẻ.

Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Yody dự kiến giới thiệu hơn 700 thiết kế mới. Các sản phẩm tập trung vào yếu tố thoải mái, dễ chịu, với chất liệu jeans dệt từ sợi gai denim, áo gió đa năng và áo phao thế hệ mới giúp giữ ấm mà vẫn gọn nhẹ. Thương hiệu định vị dòng sản phẩm hướng đến sự thoải mái, dễ chịu trong mọi chuyển động.

Các thành viên trong gia đình diện đồ trong BST Thu Đông 2025 của Yody. Ảnh: Yody

"Chúng tôi chọn Lý Hải - Minh Hà vì họ đại diện cho hình ảnh gia đình Việt hiện đại: giản dị mà thành công, tự tin mà gắn kết. Đó cũng chính là tinh thần mà BST Thu Đông 2025 muốn truyền tải", ông Nguyễn Việt Hòa, CEO Yody chia sẻ.

Yody kỳ vọng qua sự hợp tác này sẽ tôn vinh giá trị gia đình trong từng thiết kế, mang lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc ở mọi hoàn cảnh, từ đi học, đi làm đến sinh hoạt hằng ngày.

Minh Ngọc