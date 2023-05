Lý Hải chiếu 'Lật mặt 6' ở Mỹ, Australia

Đạo diễn Lý Hải chiếu "Lật mặt 6" ở thị trường quốc tế sau khi tác phẩm vượt doanh thu 250 tỷ đồng trong ba tuần.

Phim có tên tiếng Anh Face Off: The Ticket Of Destiny, ra mắt từ ngày 26/5 tại 50 thành phố thuộc 19 bang của Mỹ, như California, Washington, Texas, Michigan, Florida, Minnesota, Arizona. Theo Lý Hải, tác phẩm được công chiếu ở 52 cụm rạp ở Mỹ - nhiều nhất so với các phần phim trước trong series.

Đạo diễn Lý Hải theo đuổi thực hiện các phần phim "Lật mặt" trong nhiều năm qua. Ảnh: Lê Tuấn

Sau Mỹ, êkíp đưa phim sang thị trường Australia và nhiều nước châu Âu, châu Á. Ngoài việc đẩy mạnh doanh thu, đạo diễn cho biết muốn quảng bá về làng nghề dệt chiếu truyền thống ở huyện Lấp Vò, xã Định Yên, Đồng Tháp - bối cảnh xuất hiện trong phim. Nhà sản xuất từng chi tiền tỷ để tái hiện cảnh lò nhuộm lát, bãi sân phơi chiếu, do thấy làng nghề đang mai một dần.



Hôm 20/5, tác phẩm đạt gần 260 tỷ đồng sau hơn ba tuần ra rạp, là phim Việt ăn khách thứ ba mọi thời, xếp sau Nhà bà Nữ (458 tỷ đồng) và Bố già (420 tỷ đồng) của Trấn Thành. Phim trải qua nhiều cột mốc chinh phục phòng vé. Đại diện CGV - hãng phát hành phim - ước tính hơn 3,5 triệu lượt người đi xem phim. Doanh thu Lật mặt 6 chiếm hai phần ba tổng doanh thu phim rạp trong kỳ nghỉ lễ (28/4 - 3/5).

Lý Hải cho biết khi ra dự án mới, anh thường đến các rạp theo dõi phản ứng khán giả. Trước những lời chê kịch bản còn mỏng, nhiều sạn, anh ghi nhận các thiếu sót và rút kinh nghiệm cho phim sau. Đạo diễn nói: "Tôi vẫn nỗ lực học hỏi mỗi ngày để hạn chế những sạn không đáng có. Tôi cố gắng để bất cứ khán giả nào cũng không phải tiếc khi bỏ tiền mua vé và hơn hai giờ đồng hồ xem phim".

Hậu trường cảnh đào quan tài trong "Lật mặt 6" Hậu trường cảnh đào quan tài lấy vé số trúng độc đắc trong "Lật mặt 6". Video: LH Production

Tấm vé định mệnh có nội dung tách biệt các phần trước đó. Phim nói về nhóm bạn gồm sáu chàng trai chơi với nhau từ nhỏ ở một làng chiếu. Để kỷ niệm tình bạn, Phương - nhân vật chính - mua vé số theo ngày sinh của sáu người, giao cho An giữ, với lời hứa trúng sẽ chia đều. Sau khi An bất ngờ qua đời vì tai nạn, nhóm đào mộ người bạn lên lấy tấm vé. Lòng tham trỗi dậy, các thành viên truy đuổi nhau để độc chiếm vé số, gia đình họ cũng bị cuốn theo cuộc tranh giành.

Mai Nhật