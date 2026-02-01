Lý giải tư thế ngồi của tiếp viên khi máy bay cất, hạ cánh

Tiếp viên ngồi thẳng lưng, chân đặt phẳng lên sàn, tay cố định để giữ ổn định cơ thể, giảm chấn thương và ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Trong lúc nhiều hành khách đã ổn định chỗ ngồi và chờ chuyến bay khởi hành, tổ bay vẫn làm việc liên tục để bảo đảm an toàn. Ở hai giai đoạn nhạy cảm nhất là cất cánh và hạ cánh, tiếp viên không chỉ quan sát khoang hành khách mà còn duy trì một tư thế ngồi đặc biệt, thường khiến nhiều người tò mò.

Tư thế ngồi của tiếp viên khi máy bay cất cánh, hạ cánh. Ảnh: Travel + Leisure

Theo Katherine Drossos, tiếp viên hàng không kiêm giám sát bay tại Cirrus Aviation Services, trong những thời điểm then chốt của chuyến bay, tiếp viên phải bảo đảm khoang cabin được cố định an toàn, hành khách ngồi đúng vị trí, đã được hướng dẫn và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố.

"Điều này giúp họ tập trung tối đa vào an toàn trong những thời điểm nhạy cảm nhất", Drossos nói.

Bên cạnh bài hướng dẫn an toàn quen thuộc về dây an toàn, mặt nạ oxy hay áo phao, hành khách có thể nhận thấy tiếp viên ngồi thẳng lưng trên ghế phụ, bàn chân đặt phẳng trên sàn, tay cố định trên đùi hoặc đặt dưới chân trong lúc máy bay cất và hạ cánh.

Nhiều người cho rằng tiếp viên "ngồi đè lên tay", song theo Drossos, đây là tư thế sẵn sàng ứng phó được quy định trong huấn luyện an toàn. Tư thế này giúp cơ thể ổn định, giảm nguy cơ chấn thương khi có chuyển động đột ngột hoặc nhiễu động, đồng thời bảo đảm đôi tay luôn sẵn sàng để thực hiện các thao tác khẩn cấp, như sơ tán hành khách.

Dù vị trí tay hay tư thế có thể khác nhau đôi chút tùy hãng bay hoặc loại máy bay, mục đích chung vẫn là duy trì sự tỉnh táo, ổn định và khả năng phản ứng nhanh trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến bay.

Lý giải tư thế ngồi của tiếp viên khi máy bay cất cánh Tiếp viên chia sẻ tư thế ngồi khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Video: Wings

Trong lúc ngồi ở tư thế này, tiếp viên cũng âm thầm rà soát lại các quy trình an toàn, xác định vị trí cửa thoát hiểm, ghi nhớ khẩu lệnh và nhiệm vụ khi cần sơ tán. Đây được xem như một "bảng kiểm tra" thầm lặng trước khi máy bay rời hoặc chạm đường băng.

Với hành khách, không bắt buộc phải ngồi ở tư thế tương tự. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn khi cất và hạ cánh, hành khách nên chú ý lắng nghe hướng dẫn của tổ bay, đọc kỹ thẻ an toàn ở túi ghế phía trước, luôn thắt dây an toàn và giữ lưng ghế ở tư thế thẳng trong hai giai đoạn quan trọng này.

Tuấn Anh (Theo Travel + Leisure)