Lý giải sự thành công của Galaxy Z Flip3

Theo đại diện Samsung, ngay khi mở bán, sản phẩm đã liên tục "cháy hàng" toàn cầu bởi thiết kế nắp gập độc đáo, nhiều tính năng thú vị.

Đặc biệt, giữa tháng 11, Galaxy Z Flip 3 vào top Sản phẩm sáng tạo nhất 2021 (The best Innovations of 2021) do tạp chí Times đề cử.

Thế hệ thứ ba Galaxy Z Flip mang nhiều cải tiến từ trong ra ngoài. Thiết bị hoàn thiện về tính thẩm mỹ lẫn độ bền sử dụng, cơ chế gập theo vỏ sò thu hút tín đồ công nghệ lẫn thời trang nhờ vẻ ngoài nhỏ gọn, màu sắc đa dạng và dễ dàng tùy biến thiết kế theo ý muốn.

"Bản lề tích hợp thế hệ mới giúp sản phẩm không chỉ bền hơn mà còn giữ vững ở mọi góc độ, mang đến trải nghiệm sáng tạo về một chiếc smartphone hàng ngày", đại diện hãng chia sẻ.

Màn hình Z Flip 3 được trang bị kính cường lực Gorilla Glass và tiêu chuẩn chống nước IPX8.

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài, điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 còn có nhiều tính năng công nghệ hấp dẫn. Khi họp trực tuyến, xem Youtube hay gọi video... chế độ Flex mode gập 90 độ giúp máy đứng trên mặt phẳng không cần giá đỡ hay chân đế, đồng thời giao diện cũng tự chia đôi màn hình. Nửa trên hiển thị video, bên dưới là bảng điều khiển thuận tiện.

Cửa sổ đa nhiệm (Active Window) hỗ trợ việc chạy cùng lúc nhiều ứng dụng và có thể điều chỉnh tỷ lệ hiển thị theo mong muốn. Tốc độ làm mới màn hình lên đến 120 Hz, giảm độ trễ xuống thấp... Nhờ vậy, sản phẩm có khả năng tối ưu nhu cầu giải trí, làm việc và cả học tập.

Mở ra màn hình 6.7 inch, tấm nền Super AMOLED tần số quét 120Hz.

Mặt khác, thiết kế gập cổ điển pha hơi hướng hiện đại đã trở thành điểm nhấn của Galaxy Z. Khi mở điện thoại một góc 90 độ, Z Flip 3 lại trở thành tripod thu nhỏ trong lúc quay phim, chụp ảnh. Định hướng hỗ trợ sáng tạo nội dung, gây ấn tượng với các tiktokers và những nhà sáng tạo nội dung online.

Mới đây, Samsung ra mắt One UI 4.0 dựa trên nền Android 12 mới nhất, phiên bản có giao diện màu sắc nổi bật tùy biến cá nhân hóa cao. One UI 4 còn tăng hiệu quả bảo mật tốt hơn, cũng như tối ưu trải nghiệm trên smartphone màn hình gập, sớm được nâng cấp Z Flip3.

Không chỉ là một món đồ công nghệ, chiếc Flagship này còn là một món phụ kiện, một trợ lý ảo với những bạn trẻ, như thế hệ Gen Z cá tính và phong cách.

Thế Đan