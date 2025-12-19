Lý do VPBank đưa T1 về Việt Nam

Việc đưa nhà vô địch thế giới T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội không chỉ là sự kiện giải trí, còn khẳng định mục tiêu VPBank chinh phục 30 triệu người trẻ Việt.

Thông tin đội hình T1 - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại thế giới - sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 20-21/12 tạo nên cơn sốt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Đại diện thương hiệu cho biết, đây không phải là một cuộc dạo chơi tốn kém để "lấy tiếng", mà là một khoản đầu tư có tính toán kỹ lưỡng vào tệp khách hàng tương lai.

Đội hình T1 sang Việt Nam ngày 20-21/12. Ảnh: VPBank

Với hơn 30 triệu người hâm mộ tại Việt Nam và nằm trong cộng đồng 640 triệu người chơi eSports toàn cầu, Liên Minh Huyền Thoại không còn là một trò chơi điện tử đơn thuần mà trở thành một văn hóa đại chúng. Việc VPBank bước chân vào lĩnh vực này cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy tiếp thị: thay vì tìm kiếm khách hàng ở những kênh tài chính truyền thống, đơn vị chọn cách hiện diện trong hệ sinh thái giải trí thế hệ Gen Z đam mê.

Nếu trước đây, việc hợp tác với G-DRAGON giúp ngân hàng khẳng định vị thế trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang, cú bắt tay với T1 và Faker lần này khẳng định sự thấu hiểu nhịp sống số. "Faker không chỉ là một game thủ, anh là biểu tượng của sự bền bỉ, kỹ luật và vươn lên đỉnh cao - những giá trị tương đồng với định vị thương hiệu ngân hàng hướng tới", đại diện VPBank nói. Ngoài ra, việc đưa T1 về Việt Nam là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để thương hiệu tài chính này "mở khóa" cánh cửa bước vào thế giới của người trẻ.

Không chỉ trả phí lót tay để mời đội tuyển, ngân hàng này còn thuê riêng chuyên cơ charter để đưa các thành viên T1 gồm Faker, Doran, Keria, Oner và Peyz đến Việt Nam nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như sự riêng tư. Đặc biệt, Việt Nam là điểm đến duy nhất trong chuỗi sự kiện quốc tế được đặc cách mang theo chiếc cúp vô địch thế giới (Summoner's Cup) và linh vật phượng hoàng lửa ATI. Việc chi trả các khoản phí bảo hiểm và vận chuyển "khổng lồ" để người hâm mộ Việt có cơ hội "đếm cúp" cùng thần tượng cho thấy VPBank không chỉ muốn tổ chức một sự kiện, còn muốn kiến tạo ký ức cho cộng đồng.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), được thiết kế như một lễ hội văn hóa đa tầng. Ngày đầu tiên mở cửa tự do với các hoạt động triển lãm, cosplay và ẩm thực nhằm tối đa hóa độ phủ thương hiệu. Ngày thứ hai tập trung vào chiều sâu trải nghiệm với trận showmatch All-Star và fan meeting, nơi người hâm mộ được giao lưu trực tiếp với thần tượng dưới sự dẫn dắt của MC Lee Sung-Hoon - gương mặt quen thuộc của cộng đồng LCK toàn cầu.

Phối cảnh buổi fan meeting đầu tiên của T1 tại Việt Nam. Ảnh: VPBank

Theo đại diện ngân hàng, cách VPBank chăm chút cho từng "điểm chạm" khách hàng cũng là một điểm nhấn chiến lược. Từ chiếc áo thun phiên bản giới hạn hợp tác cùng Coolmate, những bức tâm thư đóng khung của các tuyển thủ, đến bộ quà tặng fan-kit gồm photocard, túi tote... đều được thiết kế để cá nhân hóa trải nghiệm.

Thông qua sự kiện này, VPBank tái định nghĩa ngân hàng không chỉ là nơi cung cấp vốn hay dịch vụ thanh toán, còn là nhà kiến tạo trải nghiệm, đóng góp vào sự thịnh vượng tinh thần của cộng đồng. Sự hợp tác với FPT Play, VNGGames, Samsung Odyssey, VPBank Securitieshay Red Bull trong sự kiện cũng cho thấy xu hướng liên minh giữa các ông lớn công nghệ - tài chính - giải trí, nhằm khai thác tối đa nền kinh tế người hâm mộ (fan economy).

Lý do VPBank đưa T1 về Việt Nam T1 gửi lời chào đến người hâm mộ và háo hức cho chuyến sang Việt Nam. Video: VPBank

(Nguồn: VPBank)