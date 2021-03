Lý do VNG đầu tư 6 triệu USD cho Got It

Với 6 triệu USD, Got It có thể giúp VNG mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng bằng cách cung cấp nền tảng quà tặng điện tử.

Vài ngày trước, Công ty Cổ phần VNG công bố thương vụ rót 6 triệu USD (khoảng 138 tỷ đồng) vào startup Got It. Khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp cơ hội mở rộng sang lĩnh vực tặng quà điện tử, từ mô hình khách hàng doanh nghiệp (Business to business) đến khách hàng cá nhân (Person to person) và mạng lưới nhà cung cấp, nhất là tăng tiện ích cho người dùng Zalo và ZaloPay.

VNG ấn tượng với chặng đường 5 năm phát triển của Got It. Startup cung cấp phiếu quà tặng điện tử cho hơn 500 doanh nghiệp lớn (từ những công ty đa quốc gia đến các tập đoàn trong nước), triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, thưởng nhân viên lẫn chiến dịch quảng bá thương hiệu.