Lý do Vingroup đầu tư tại Congo

Nguồn khoáng sản dồi dào, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực và chính sách mở cửa được xem là các yếu tố thu hút Vingroup đầu tư vào Congo.

Mới đây, tại thủ đô Kinshasa, chính quyền thành phố và Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn cùng hệ thống giao thông xanh.

Theo đó, Vingroup sẽ nghiên cứu phát triển một đại đô thị rộng hơn 6.300 ha tại thủ đô Kinshasa - bên bờ nam sông Congo. Dự án được quy hoạch như một "thành phố trong thành phố", bao gồm khu dân cư, biệt thự, cao ốc, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và tổ hợp hành chính quốc gia, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của đô thị châu Phi hiện đại.

Chính quyền Kinshasa cam kết cấp đất miễn phí cho Vingroup để triển khai dự án. Mục tiêu của hợp tác không chỉ là phát triển bất động sản, còn kiến tạo một chuẩn mực sống mới, bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Bên cạnh đó, VinFast sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc chuyển đổi giao thông tại Kinshasa. Kế hoạch gồm việc cung cấp xe điện để thay thế dần hơn 300.000 xe chạy xăng, đồng thời nghiên cứu triển khai hệ thống xe buýt điện nhanh (BRT) và mạng lưới trạm sạc quy mô lớn do VinFast và GSM vận hành.

Ông Félix Tshisekedi, Tổng thống Cộng hoà Dân chủ Congo (thứ hai từ phải sang) và bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó chủ tịch Vingroup (thứ hai từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo. Ảnh: Presidence RDC

Giới chuyên gia nhận định, quyết định đầu tư vào Congo là một bước đi chiến lược của Vingroup khi quốc gia Trung Phi này đang được xem là "điểm đến vàng" cho vốn đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê, dòng vốn FDI chảy vào Congo tăng từ 1,81 tỷ USD (hơn 45.000 tỷ đồng) năm 2007 lên 3,31 tỷ USD (gần 83.000 tỷ đồng) vào năm 2012. Đến nay, Congo vẫn duy trì vị thế là một trong những nước thu hút FDI hàng đầu châu Phi, khẳng định sức hút bền vững.

Sức hấp dẫn này đến từ nguồn tài nguyên khoáng sản "khổng lồ". Congo sở hữu trữ lượng Cobalt (thành phần chủ chốt trong sản xuất pin xe điện) chiếm hơn 70% toàn cầu, cùng đồng, coltan, kim cương và vàng. Đây là những nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghiệp của thế kỷ XXI, từ bán dẫn, năng lượng tái tạo đến xe điện và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài tài nguyên, nền kinh tế Congo cũng là một điểm sáng của khu vực. Quốc gia này được xếp hạng là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ ba châu lục, với tốc độ 8,9% vào năm 2022 và duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. Ngân hàng Thế giới mô tả Congo là "gã khổng lồ châu Phi với sức bền cao".

Sự ổn định và phát triển này được củng cố bởi các chương trình cải cách toàn diện của chính phủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Félix Tshisekedi. Các chính sách tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính công minh bạch và cải thiện môi trường pháp lý cho khu vực tư nhân được nhiều tổ chức tài chính quốc tế ghi nhận. Standard & Poor's và Moody's đều nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Congo.

Thủ đô Kinshasa của Congo. Ảnh: Xinhua

Theo đánh giá, các dự án đô thị hiện đại và giao thông xanh do Vingroup khởi xướng sẽ góp phần thay đổi diện mạo thủ đô Kinshasa và tạo nền tảng cho sự tăng trưởng dài hạn của Congo. Với Vingroup, bước tiến này là dấu mốc mới trong hành trình vươn ra toàn cầu, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Thanh Thư