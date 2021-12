Lý do TV The Frame thu hút giới trẻ yêu nghệ thuật

Với thiết kế khung tranh cùng bộ sưu tập những tác phẩm danh tiếng, TV Samsung The Frame nâng tầm không gian sống thành nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật.

Người trẻ tích cực tiếp cận nghệ thuật

Giai đoạn giãn cách kéo dài, nhiều người trẻ tìm cách thay đổi thói quen hàng ngày. Trong đó có những người tìm đến và tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật thông qua sách, thiết bị kỹ thuật số.

Việc mua sản phẩm nghệ thuật, sáng tạo và các tour trình diễn nghệ thuật ảo có xu hướng tăng tại nhiều nước. Một số bảo tàng danh tiếng như Louvre (Pháp) hay Uffizi Gallery (Italy) đã thiết kế những chương trình để người dùng có thể tham quan trực tuyến.

The Frame như một tác phẩm nghệ thuật trong không gian gia đình. Ảnh: Samsung

Không chỉ là phương thức xua tan sự nhàm chán khi ở nhà dài ngày, tiếp thu các tác phẩm nghệ thuật còn bổ sung thêm kiến thức mới, mở rộng tầm nhìn về các nền tảng văn hóa khác và nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho giới trẻ. Do đó, thói quen này vẫn duy trì tới khi cuộc sống trở lại "bình thường mới".

Hiện nay việc di chuyển phần nào vẫn còn hạn chế, hình thức tiếp cận các tác phẩm thuận tiện nhất vẫn là qua thiết bị kỹ thuật số. Đơn cử người dùng chỉ cần ngắm chiếc TV The Frame là có thể chiêm ngưỡng loạt tác phẩm nổi tiếng ngay tại nhà.

Từ tác phẩm nghệ thuật đến màn hình TV

Người dùng có thể giải trí trên smartphone, máy tính bảng, nhưng chiếc TV vẫn là thiết bị không thể thay thế. Do đó, việc tận hưởng những tác phẩm nghệ thuật trên TV được nhiều người lựa chọn.

The Frame đáp ứng nhu cầu đó. Ngay từ thiết kế, dòng sản phẩm có vẻ ngoài như một khung tranh cổ điển, phần viền làm từ chất liệu gỗ thay vì khung nhựa đen thông thường, nâng tầm giá trị nghệ thuật của sản phẩm. Khi kết hợp với giá treo Slim Fit Wall-Mount áp sát tường và kết nối với thiết bị ngoại vi thông qua hộp One Connect bằng một dây cáp siêu mảnh, The Frame thực sự trở thành một khung tranh tô điểm không gian sống.

Sự đa dạng từ lựa chọn khung viền, chân đế lẫn kích thước giúp người dùng dễ dàng lựa chọn mẫu The Frame phù hợp. Ảnh: Samsung

Ở phiên bản The Frame 2021, người dùng còn có nhiều lựa chọn màu sắc và chi tiết, như khung gỗ hiện đại (màu trắng, nâu gỗ và nâu đậm); cạnh vát cá tính (màu trắng và đỏ gạch). Thiết kế đa dạng, cùng dải kích cỡ từ 32 inch đến 75 inch phù hợp mọi không gian trong ngôi nhà.

Sự thu hút của The Frame còn đến từ những nội dung xây dựng trong Art Store. Đây là thư viện nghệ thuật ảo gồm nhiều bộ sưu tập tranh ảnh hiển thị độc quyền trên TV này.

Phiên bản 2021 được nâng cấp Art Store với hơn 1.600 tác phẩm đến từ 600 nghệ sĩ, 45 quốc gia cùng nhiều bảo tàng danh tiếng trên thế giới. Ngay tại nhà, người dùng có thể thưởng thức tác phẩm Mona Lisa, khung cảnh bữa Tiệc cưới ở Cana. Thiết bị còn có ảnh từ những phòng trưng bày hay khuôn viên bảo tàng Louvre.

Phiên bản The Frame mini có thể dựng dọc khung hình, tối ưu không gian trưng bày. Ảnh: Samsung

TV khung tranh còn mang đến những tác phẩm nghệ thuật từ bảo tàng Prado (Madrid, Tây Ban Nha), Albertina (Vienna, Áo), Tate Modern (London, Anh), Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan), Hermitage (Saint Petersburg, Nga), Whanki Museum (Hàn Quốc)...

"Việc hợp tác cùng Samsung cung cấp các tác phẩm nghệ thuật trên Art Store của TV The Frame mang lại cơ hội chia sẻ văn hóa và nghệ thuật của chúng tôi tới nhiều người hơn", đại diện bảo tàng Whanki Museum, nơi trưng bày những tác phẩm của cố họa sĩ Kim Whanki chia sẻ.

Chất lượng hình ảnh rõ nét

Sử dụng công nghệ Quantum Dot với khả năng hiển thị 100% dải màu theo tiêu chuẩn DCI-P3, TV The Frame mang đến màu sắc chân thực, sống động và rõ nét cho từng khung hình.

Khả năng thích ứng nâng tầm với chế độ Adaptive Picture. Theo đó TV tự phân tích độ sáng trong phòng, tự động điều chỉnh độ sáng, tương phản tùy thuộc nội dung. Cảm nhận hình ảnh của người dùng luôn đồng nhất dù xem ở thời điểm nào trong ngày.

"Tôi đã quen với những máy in đẳng cấp thế giới và chất lượng giấy in của bảo tàng, nên khi nhìn ảnh của mình trên The Frame, tôi thực sự bị choáng ngợp. Màu sắc nổi bật đúng như cách chúng hiện lên trên giấy in", Tommy Clarke, nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới với thể loại ảnh chụp trên không chia sẻ.

Công nghệ đèn nền Dual LED cải thiện độ tương phản, duy trì nét sống động của hình ảnh. Ảnh: Samsung

"The Frame cho người dùng cơ hội nhìn vào tác phẩm đúng như cách họa sĩ muốn truyền tải. Cảm giác nhìn vào ảnh trên TV rất chân thực, góp phần thay đổi cách bạn tương tác với những tác phẩm nghệ thuật trước mặt. Bạn có thể nhìn thấy mọi chi tiết và tông màu, đến gần tác phẩm và nhìn vào nó đúng như cách nghệ sĩ mong muốn", Palani Mohan, nhiếp ảnh gia lĩnh vực đen trắng nhận xét.

Minh Huy