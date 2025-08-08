Lý do TP HCM xếp thứ 2 thế giới về 'giữ chân' cư dân quốc tế

Năm 1996, bà Joke Otter van Zuijlen theo chồng rời Hà Lan sang TP HCM công tác với dự định ở đây ba năm nhưng 30 năm sau họ "vẫn không thể bỏ được thành phố này".

Trước khi sang Việt Nam, vợ chồng bà từng làm việc cho công ty dược Novartis ở Anh và Ba Lan, mỗi nơi hơn ba năm. Họ từng nghĩ sẽ có cuộc đời du mục qua các thành phố trên khắp thế giới. Nhưng TP HCM đã làm kế hoạch của họ phá sản.

Chỉ sau hai tháng, vợ chồng bà đã yêu TP HCM. Phường Thảo Điền được bà ví như "ngôi làng quốc tế thu nhỏ" nhưng lại hội tụ đủ các điểm hấp dẫn của Việt Nam. Họ dễ dàng lên xe máy ra ngoài ăn tối, ghé quán cà phê ven đường hay nhà hàng sang trọng mà không cần đặt trước hay tính toán chi phí. Thời tiết quanh năm nắng ấm, không gian thoáng đãng.

Trong khi chồng đi làm, bà du lịch, chơi golf, tennis, tham gia câu lạc bộ phụ nữ và hoạt động thiện nguyện. Mỗi tuần, bà đến trại trẻ mồ côi hai lần.

"Dễ sống, hợp túi tiền và con người thân thiện", Joke Otter van Zuijlen nói. "Vợ chồng tôi đều nhận ra TP HCM là vùng đất của cơ hội".

Năm 2006, họ mở trường mẫu giáo với 100% vốn nước ngoài, chính thức đặt nền móng cho cuộc sống trọn đời ở đây.

Bà Joke Otter van Zuijlen trong quán ăn ở Thủ Đức, TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Không có con, bố mẹ ở Hà Lan đều đã qua đời, vợ chồng bà xem TP HCM như quê hương. Chính bà cũng "Việt hóa" bản thân bằng cách đọc nhiều sách về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Bà hiểu Việt Nam đến mức nhân viên nói bà còn biết nhiều hơn cả họ.

Vợ chồng bà thích trò chuyện với người bán hàng rong, công nhân vệ sinh hay bất kỳ ai họ gặp trên đường. "Chúng tôi tôn trọng tất cả vì họ luôn tử tế", bà nói.

Hiện, bà và chồng là ông Wieger, 68 tuổi, chưa tính đến chuyện rời TP HCM. Mong ước lớn nhất của họ lúc này là Việt Nam sớm có khu nghỉ dành cho người hưu trí với dịch vụ y tế và hỗ trợ đi lại đầy đủ như ở nước ngoài để họ yên tâm nốt những năm tháng còn lại.

Vợ chồng Joke Otter van Zuijlen là hai trong số hơn 200.000 người nước ngoài chọn gắn bó lâu dài với TP HCM, gấp hon ba lần Hà Nội. Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM tháng 7/2023, có khoảng 27.000 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tại TP, làm việc tại hơn 9.200 tổ chức, doanh nghiệp.

Khảo sát "City Pulse 2025: The Magnetic City" do Gensler Research Institute (Mỹ) công bố tháng 6 ghi nhận TP HCM đứng thứ hai thế giới về khả năng giữ chân cư dân quốc tế. Hơn 61% người nước ngoài cho biết không có ý định rời đi. Các thành phố như Singapore, Sydney, Berlin... đều xếp sau TP HCM.

Khảo sát được thực hiện dựa trên khảo sát 33.000 cư dân tại 65 thành phố, nhằm tìm hiểu lý do lựa chọn nơi sinh sống và định hướng thiết kế đô thị trong tương lai.

Ông Guillaume Rondan, giám đốc công ty Move to Asia, chuyên hỗ trợ người nước ngoài định cư và đầu tư tại châu Á, cho rằng TP HCM giữ chân người nước ngoài nhờ môi trường kinh doanh năng động, chi phí sống hợp lý và lối sống hiện đại.

Thành phố có vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, tầng lớp trung lưu đang lên và lực lượng lao động chất lượng cao với chi phí cạnh tranh trong các lĩnh vực như công nghệ, sản xuất, logistics.

So với các đô thị lớn như Singapore hay Thượng Hải hay Kuala Lumpur, chi phí thuê nhà, ăn uống và chăm sóc sức khỏe tại TP HCM thấp hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

"TP HCM có dân số trẻ, đầy tham vọng, luôn đổi mới và sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống", ông nhận định. "Hiếm thành phố nào ở Việt Nam có các yếu tố này".

Theo dữ liệu của MovetoAsia, khoảng 55–60% khách hàng đến Việt Nam với ý định sống trung hoặc dài hạn, thường thành lập công ty, xin thẻ tạm trú hoặc tìm cơ hội đầu tư. Số còn lại chủ yếu thực hiện các dự án ngắn hạn như tìm nguồn cung ứng hoặc nghiên cứu thị trường, sau đó nhiều người quay lại ở lâu hơn.

Trong nhóm sống tại Việt Nam trên 24 tháng, hơn 80% chọn TP HCM làm nơi định cư. Lựa chọn này không chỉ vì sở thích cá nhân mà còn liên quan đến cơ hội nghề nghiệp, dịch vụ và khả năng kết nối quốc tế.

Họ đánh giá cao năng lượng của thành phố, sự linh hoạt và tinh thần "có thể làm được" trong kinh doanh. Với doanh nhân, TP HCM đem lại sự cân bằng giữa chi phí, tiềm năng và chất lượng sống.

Ông Marcel Lenartz trong sự kiện chụp ảnh ở TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Marcel Lenartz, kỹ sư người Hà Lan, là một trong số đó. Ông đến TP HCM lần đầu vào tháng 8/1992 theo lời giới thiệu của nhiều bạn bè gốc Việt. Năm 1995, ông trở lại thực tập với dự định ở ngắn hạn, nhưng cuối cùng đã gắn bó suốt 30 năm.

"Con người là yếu tố chính", ông nói. Marcel vẫn nhớ lần ông đạp xe ở Cần Giờ, người lấm lem bùn đất và mồ hôi, ngang qua một đám cưới của nhóm nông dân. Họ nhìn thấy ông và mời vào chung vui. Marcel thấy mình quá bẩn nên ngại ngần và từ chối, nhưng họ vẫn kiên trì mời ông nâng ly bia.

"Cư dân TP HCM, bất kể tuổi tác hay xuất thân, đều vui vẻ, dễ gần, điều tôi không thấy ở châu Âu", ông nói.

Cùng năm, Marcel đã chọn sống cùng một gia đình Việt thay vì khu dành cho người nước ngoài do công ty sắp xếp. Cột mốc này giúp ông cảm thấy gắn bó với TP HCM. Nó giúp ông trải nghiệm đời sống địa phương chân thực, từ việc tắm bằng gáo nước đến ăn cơm nhà.

Trong ba thập kỷ, ông Marcel tự hào chứng kiến sự phát triển của Việt Nam và đóng góp theo nhiều cách, từ tham gia xây dựng Công viên nước Sài Gòn năm 1997 đến các công ty đầu tiên về gia công phần mềm, kiến trúc và hỗ trợ cộng đồng chạy bộ địa phương.

Trong khi bạn bè đồng lứa lên kế hoạch hưu trí tại Đà Nẵng, Hội An hoặc Nhật Bản, Marcel vẫn chọn TP HCM.

"Tôi không có ngày nào là nhàm chán ở đây, mỗi ngày đều có điều mới mẻ khiến tôi ngạc nhiên và thích thú", ông nói.

Ngọc Ngân