Lý do Toyota Hilux giữ ngôi đầu phân khúc bán tải tháng 2

Toyota Việt Nam ra mắt Hilux thế hệ mới cùng loạt nâng cấp toàn diện, doanh số 871 chiếc bán ra trong tháng 2, dẫn đầu phân khúc bán tải.

Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số phân khúc bán tải tháng 2 thị trường trong nước đạt 1.840 xe, thấp hơn tháng 1 do trùng lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Các dòng xe được thống kê ở phân khúc này gồm Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max.

Thiết kế Toyota Hilux 2026. Ảnh: TMV

Trong đó, Hilux dẫn đầu với doanh số 871 xe bán ra, chiếm 47% thị phần, nằm top 10 xe bán chạy nhất tháng tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, doanh số trên của Hilux đến từ việc hãng ra mắt thế hệ hoàn toàn mới hồi cuối tháng 1, sở hữu loạt nâng cấp so với phiên bản trước đây. "Hilux kế thừa những giá trị cốt lõi trong suốt hàng chục năm phát triển, sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng của khách hàng trong kỷ nguyên mới, từ công việc, gia đình đến những hành trình khám phá", ông Osamu Hirata, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam nói tại lễ ra mắt.

Ngoại thất Hilux mới mang ngôn ngữ thiết kế "Cyber Sumo" theo hướng cơ bắp và hiện đại. Logo dạng chữ "TOYOTA" thay vì biểu tượng thông thường. Xe có ba phiên bản Standard, Pro và Trailhunter, dùng chung động cơ dầu 2.8 tăng áp, công suất 201 mã lực và sức kéo 420 – 500 Nm. Bản Trailhunter dẫn động 4WD, hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS, khóa vi sai cầu sau, gài cầu điện tử hướng đến nhóm khách ưa trải nghiệm.

Đuôi xe có logo dạng chữ. Ảnh: TMV

Hãng nói những bổ sung tiện nghi như vô-lăng trợ lực điện, phanh tay điện tử, sạc không dây, lọc không khí, điều hòa hai vùng độc lập, màn hình giải trí cỡ lớn... góp phần không nhỏ trong quyết định chọn xe của người dùng. "Bên cạnh những đổi mới, Toyota vẫn giữ những giá trị nguyên bản đã làm nên tên tuổi của Hilux trên thị trường toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Đó là chất lượng, độ bền bỉ và tin cậy", đại diện hãng nói.

Anh Nguyễn Quốc Trung (42 tuổi, Hà Nội) từng xem Hilux thế hệ mới tại Thái Lan khi mẫu xe này lần đầu ra mắt. "Tôi chọn mua Hilux khi hãng vừa mở đặt cọc ở thị trường trong nước, ấn tượng với thiết kế mới, trong khi giữ được thế mạnh là hệ động lực và khả năng tiết kiệm dầu", anh nói. "Ngồi bên trong, nội thất Hilux mới tương tự các dòng SUV".

Toyota Hilux 2026 trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: TMV

Toyota Hilux thế hệ đầu tiên ra đời năm 1968, hiện được hãng bán ra ở 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh số khoảng 28 triệu chiếc. Tại Việt Nam, ba phiên bản Hilux Standard, Pro và Trailhunter có giá lần lượt 632 - 706 - 903 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe nhập khẩu từ Thái Lan.

Quang Anh