Lý do tour thiết kế riêng phù hợp gia đình Việt dịp Tết

Thay vì đi tour ghép đông đúc, nhiều gia đình Việt chuyển sang hình thức du lịch thiết kế riêng (private trip) dịp Tết để tận hưởng sự riêng tư, linh hoạt và gắn kết các thành viên.

Du lịch dịp Tết thường có chi phí dịch vụ tăng cao, các điểm đến quá tải và thời gian nghỉ bị giới hạn. Đặc biệt, với những gia đình đa thế hệ, việc tìm được lịch trình phù hợp tất cả thành viên là thách thức. Các tour ghép truyền thống với lịch trình cứng nhắc thường khó có thể dung hòa trọn vẹn những nhu cầu khác biệt này.

Đoàn khách tham gia private trip đón Tết tại Ai Cập. Ảnh: Passport Lounge

Mô hình private trip ra đời để khắc phục những hạn chế đó. Với quy mô nhỏ, thường chỉ từ 3 đến 6 thành viên trong một gia đình hoặc nhóm bạn thân thiết, hình thức này không đặt nặng yếu tố xa xỉ, tập trung vào khả năng "đo ni đóng giày" cho từng trải nghiệm. Lợi thế của loại hình này nằm ở sự linh hoạt tối đa. Hành trình được thiết kế riêng có thể sắp xếp khách sạn ở trung tâm để người lớn tuổi tiện nghỉ ngơi, bổ sung các điểm tham quan mang tính giáo dục cho trẻ nhỏ, đồng thời vẫn dành đủ không gian và thời gian cho những sở thích cá nhân của các thành viên khác.

Giá trị lớn nhất mô hình này mang lại là sự thay đổi về chất lượng kết nối giữa các thành viên. Trong những ngày đầu năm mới, các gia đình có thể tận hưởng bữa tối ấm cúng tại một nhà hàng địa phương được đặt trước theo khẩu vị riêng, road trip ngắm cảnh có thể dừng lại bất cứ đâu, hay dành trọn buổi sáng dạo chợ Tết ở nước ngoài. Sự riêng tư giúp các cuộc trò chuyện sâu sắc hơn, biến chuyến đi thành cơ hội để thắt chặt tình cảm gia đình.

Ẩm thực cũng là yếu tố quan trọng khiến private trip ngày càng được ưa chuộng. Với hành trình thiết kế riêng, du khách có thể chủ động trong việc lựa chọn nhà hàng, món ăn phù hợp với khẩu vị và sức khỏe của từng thành viên, đảm bảo sự thoải mái nhất trong suốt hành trình du xuân.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận trong chuyến private trip tại Mỹ. Ảnh: Passport Lounge

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận, người đứng sau loạt ảnh chương trình, show diễn thời trang, sắc đẹp quốc tế như Miss Cosmo, Miss World Vietnam, Extra Men Shơ 4... vừa thực hiện chuyến road trip tại Mỹ cùng gia đình thông qua đơn vị Passport Lounge, chia sẻ private trip mang lại cảm giác thoải mái thực sự mà các hình thức du lịch trước đây khó có được.

Theo anh, việc không bị áp lực về thời gian hay phải chạy theo đoàn đông giúp gia đình có thể dừng lại lâu hơn ở những nơi yêu thích và nghỉ ngơi khi cần thiết. "Điều này đặc biệt quan trọng khi đoàn có nhiều độ tuổi khác nhau, giúp các thành viên duy trì được năng lượng tích cực và sự hào hứng xuyên suốt chuyến đi dài ngày", Kiếng Cận nhận định.

Đoàn Private trip của nhiếp ảnh gia Kiếng Cận tại Mỹ. Ảnh: Passport Lounge

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, sự phát triển của private trip cũng phản ánh xu hướng chung của ngành du lịch trong tương lai, nơi du khách ngày càng coi trọng sức khỏe tinh thần và dấu ấn cá nhân. Nắm bắt nhu cầu này, Passport Lounge - doanh nghiệp hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực visa và tour thiết kế riêng - đang tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm. Thay vì bán những sản phẩm đại trà, công ty đóng vai trò như những nhà tư vấn, xây dựng lịch trình dựa trên ngân sách, sở thích và đặc điểm của từng nhóm khách, từ đó hỗ trợ hàng nghìn khách hàng thực hiện các chuyến đi quốc tế chủ động và thuận lợi.

"Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để về nhà, còn là cơ hội để cả gia đình cùng nhau bước vào những hành trình khám phá thế giới theo cách riêng, nơi mỗi chuyến đi đều được thiết kế để trở thành một kỷ niệm trọn vẹn và đáng nhớ", đại diện Passport Lounge nói.

Thanh Thư