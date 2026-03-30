Lý do thúc đẩy OpenAI đóng cửa Sora

Chi phí cao và nhiều đối thủ cạnh tranh được cho là lý do khiến OpenAI quyết định đóng cửa ứng dụng video Sora.

OpenAI ngày 24/3 công bố kế hoạch đóng cửa ứng dụng tạo video Sora, đảo ngược kế hoạch tích hợp trong ChatGPT, ngừng theo đuổi thỏa thuận một tỷ USD với Disney. Công ty cũng thay đổi vị trí của một lãnh đạo cấp cao, đồng thời bổ sung 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư vào nguồn vốn hơn 120 tỷ USD trong vòng huy động gần nhất.

Điều này cho thấy OpenAI đang vội vã tìm cách thu được lợi nhuận, hoặc ít nhất sẽ hạn chế lỗ vốn. Từ khi ra mắt, Sora đã trở thành một trong những tác vụ AI ngốn tài nguyên nhất, nhưng chưa mang về lợi nhuận kinh tế để bảo đảm duy trì hoạt động. Các nguồn tin trong ngành AI tiết lộ với The Verge rằng ứng dụng này còn bị đối thủ bỏ xa trong việc tạo video.

Giữa lúc OpenAI đối mặt với những dấu hỏi từ nhà đầu tư, cũng như sự cạnh tranh quyết liệt từ Anthropic và Google, giới lãnh đạo công ty được cho là đã thống nhất phải thay đổi phương hướng vận hành.

OpenAI ra Sora 2 và mạng xã hội giống TikTok Một số video được thực hiện bằng Sora 2. Video: X/OpenAI

"Không thể bỏ lỡ giai đoạn này chỉ vì phân tâm cho những dự án bên lề. Chúng ta cần tăng cường năng suất nói chung và năng suất về mặt kinh doanh", Fidji Simo, CEO phụ trách triển khai trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) của OpenAI, nói với các nhân viên.

Trước khi bị đóng cửa, Sora đã phải chật vật để cạnh tranh trong lĩnh vực tạo video bằng AI.

"Sự đa dạng về ứng dụng và những công nghệ mới liên tục xuất hiện khiến người dùng rất dễ chuyển đổi giữa các nền tảng, gần như không có rào cản nào. Nếu mô hình AI của một doanh nghiệp không dẫn đầu trong lĩnh vực, họ sẽ rất khó thu hút lượng lớn người dùng", Trevor Harries-Jones, thành viên ban điều hành Render Network Foundation, tổ chức cho phép các nhà sáng tạo nội dung so sánh ứng dụng tạo video bằng AI, nêu quan điểm.

Harries-Jones cho rằng quyết định của OpenAI bắt nguồn từ "tốc độ đổi mới đáng kinh ngạc" trong lĩnh vực tạo video bằng AI, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như Google và Kling.

"Sora không nắm giữ lợi thế rõ ràng nào. Họ khởi đầu rất mạnh, nhưng nhanh chóng hụt hơi và bị đối thủ lấn át. Sự ra mắt của Sora mang tính đột phá, nhưng có khoảng trống rất lớn giữa những video trình diễn và hoạt động thực tế, chưa kể đến chi phí vận hành và thời gian tạo video", ông nói.

Dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Sensor Tower cũng phản ánh khó khăn của Sora. "Đó từng là một trong những ứng dụng phát triển nhanh nhất sau khi ra mắt, nhưng nhanh chóng suy giảm chỉ sau vài tháng", Seema Shah, Phó chủ tịch phụ trách phân tích của Sensor Tower, cho hay.

Trong tháng 10/2025, Sora có 4,8 triệu lượt tải về trên toàn cầu, sau đó tăng lên mức 6,1 triệu trong tháng 11/2025. Con số sụt giảm mạnh giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, với mức tải về hàng tháng lần lượt là 3,2 triệu, 2,1 triệu, 1,4 triệu và 1,1 triệu.

"Đáng chú ý là số liệu liên tục giảm trong khi họ mở rộng ra những thị trường mới, điều đáng lẽ phải thúc đẩy tăng trưởng", bà nói.

Ứng dụng tạo video cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tính toán đắt đỏ, giữa lúc OpenAI cần đến chúng nhất.

Trong sự kiện DevDay thường niên hồi tháng 10/2025, các lãnh đạo OpenAI liên tục bày tỏ mong muốn tăng cường doanh thu, đồng thời thể hiện lo ngại những rào cản về năng lực tính toán có thể hạn chế mở rộng quy mô vận hành công ty.

Ứng dụng Sora trên smartphone. Ảnh: Dan Ackerman

Nỗ lực tăng nguồn thu càng gặp khó khăn khi OpenAI từ bỏ thỏa thuận với Disney.

Trong thỏa thuận ký cuối năm ngoái, Disney cam kết đầu tư một tỷ USD để trở thành cổ đông của OpenAI kèm điều kiện mua thêm cổ phần trong tương lai. Tập đoàn này cũng đặt điều kiện trở thành "khách hàng chủ chốt" của OpenAI, được triển khai ứng dụng của công ty để phát triển những sản phẩm mới cho Disney+ và bảo đảm cung cấp ChatGPT cho toàn bộ nhân viên.

Thỏa thuận cũng cho phép các nhân vật Disney xuất hiện trong video AI do người dùng tạo trên Sora.

Việc hủy hợp tác chỉ 3 tháng sau khi ký kết, thay vì 3 năm theo kế hoạch, khiến dư luận bất ngờ. Tuy nhiên, Dave Davis, Giám đốc phụ trách nội dung của Protege, công ty chuyên cấp bản quyền âm thanh và hình ảnh để các công ty AI huấn luyện mô hình, cho rằng điều này không có nghĩa AI đã thất bại trong lĩnh vực giải trí.

Ông nhận định Disney vẫn sẵn sàng theo đuổi thỏa thuận cấp bản quyền với những công ty khác trong lĩnh vực tạo video bằng AI, như Google, Runway, Luma, Moonvalley, Kling và Seedance.

Giữa lúc OpenAI nỗ lực chuyển hướng khỏi các nỗ lực kiếm tiền bên lề, như phát triển mạng xã hội, trình duyệt Internet, mô hình đăng ký và quảng cáo, cũng như đẩy mạnh xây dựng công cụ lập trình và phục vụ doanh nghiệp, họ sẽ ngày càng cạnh tranh trực tiếp với Anthropic, vốn đã tập trung vào lĩnh vực doanh nghiệp và đang dẫn đầu thị trường.

CEO Sam Altman tháng 10/2025 tuyên bố OpenAI đang "quyết liệt đầu tư", nhưng điều này đã chuyển thành "quyết liệt tìm cách lấy lòng các nhà đầu tư", đặc biệt là khi công ty đang có kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng ngay trong năm nay.

"Khi hàng tỷ USD tiếp tục đổ dồn vào ngành công nghiệp AI, giới đầu tư sẽ bắt đầu soi xét kỹ hơn về việc họ có thu lời được không và doanh nghiệp nào có thể trở thành bong bóng", cây viết Hayden Fields của The Verge nhận xét.

Điệp Anh