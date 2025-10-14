Lý do Thủ tướng Israel không dự hội nghị thượng đỉnh Gaza

Thủ tướng Israel ban đầu định dự hội nghị thượng đỉnh về Gaza theo lời mời của ông Trump, nhưng phải hủy kế hoạch vì bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ quyết liệt phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/10 thăm Israel, sau đó gọi điện cho người đồng cấp Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi để thảo luận về việc mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

Hội nghị do ông Trump và ông Sisi đồng chủ trì, với sự tham gia của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cùng đại diện của khoảng 20 quốc gia, nhằm thảo luận về biện pháp củng cố lệnh ngừng bắn và hòa bình ở Gaza.

Israel và Ai Cập ban đầu thông báo Thủ tướng Netanyahu đã nhận lời mời của Tổng thống Trump để tham dự hội nghị. Tuy nhiên, kế hoạch vào phút chót này đã không thành, sau khi Tổng thống Erdogan tuyên bố chuyên cơ của ông sẽ không đáp xuống Sharm el-Sheikh nếu Thủ tướng Israel tới đây.

Nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Erdogan đã quyết liệt phản đối sự hiện diện của Thủ tướng Israel tại hội nghị tới mức điện đàm để trao đổi về vấn đề này với Tổng thống Sisi trong lúc chuyên cơ đang trên không phận Ai Cập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại sân bay Ben Gurion, Israel, hôm 13/10. Ảnh: AP

Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó ra tuyên bố xác nhận ông Netanyahu không dự hội nghị thượng đỉnh ở Sharm el-Sheikh, nhưng với lý do là "sự kiện diễn ra gần với thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ" Simchat Torah của người Do Thái.

Nhiều quan chức cực hữu trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Netanyahu cũng đã đe dọa sẽ từ chức nếu ông tham dự hội nghị.

Hơn 20 lãnh đạo thế giới hôm 13/10 dự hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở Sharm el-Sheikh. Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các bên cam kết theo đuổi tầm nhìn toàn diện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung khu vực, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được về thiết lập thỏa thuận hòa bình "toàn diện và bền vững" tại Dải Gaza.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas - Israel bàn giao con tin để đổi lấy tù nhân, Tel Aviv sẽ bắt đầu rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo. Giới quan sát cho rằng những điều có thể gây trở ngại cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng là Hamas từ chối giải giáp và Israel không cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Ngọc Ánh (Theo Guardian, AP, AFP)