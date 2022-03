Lý do The Sapphire Mansions được lòng giới thượng lưu

Lợi thế về tiềm năng đầu tư, vị trí và ưu đãi là các yếu tố khiến dinh thự The Sapphire Mansions được quan tâm, theo chủ đầu tư.

Theo nhận định của DOJI Land, dinh thự biển phiên bản giới hạn được coi là kênh giữ tiền tin cậy, khoản đầu tư hấp dẫn nhờ giá trị sở hữu và tiềm năng tăng giá trong dài hạn. Những căn dinh thự biển The Sapphire Mansions không chỉ là món đầu tư sinh lời, mà còn đóng vai trò như một tài sản thể hiện đẳng cấp riêng của giới siêu giàu.

Tiềm năng đầu tư

Theo báo cáo của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank (Tập đoàn tư vấn bất động sản có trụ sở chính tại Anh), giá bất động sản hạng sang năm 2022 dự kiến sẽ tăng 5,7% so với năm 2021 trên 28 thị trường lớn. Tính riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), năm 2021, giá nhà ở hạng sang tăng khoảng 7,5%.

Bên cạnh đó, theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) mới nhất của Knight Frank, lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% từ nay đến năm 2026. Những số liệu trên phần nào cho thấy tiềm năng của bất động sản hạng sang tại Việt Nam trong xu hướng phát triển chung của khu vực.

"Trong bối cảnh đó, dinh thự biển The Sapphire Mansions được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh đầu tư sinh lời giàu tiềm năng", đại diện chủ đầu tư DOJI Land chia sẻ.

Phối cảnh không gian sống sang trọng bên trong mỗi dinh thự The Sapphire Mansions . Ảnh: DOJI Land

Vị trí đắt giá

The Sapphire Mansions tọa lạc trên cung đường bao biển hiện đại của Hạ Long. Ngay phía trước dự án là Vịnh Hạ Long - thắng cảnh được New 7 Wonders bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Phía sau là tòa căn hộ hạng A The Sapphire Residence và căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Nhìn từ xa, mỗi căn dinh thự The Sapphire Mansions gợi sự liên tưởng đến những căn tư dinh điển hình của giới quý tộc châu Âu. Từ góc nhìn cận cảnh, The Sapphire Mansions nổi bật bởi những khung cửa gỗ lim, đường vân tinh tế của đá Moca Limestone, khung cửa nhôm Technal của tập đoàn Hydro và kính Low-E hiện đại. Từng đường nét kiến trúc, từng họa tiết nhỏ nhất được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế, kết hợp cùng hệ thống vật liệu quý mang đến vẻ đẹp độc đáo của 47 căn dinh thự biển The Sapphire Mansions.

"Sở dĩ gọi mỗi căn dinh thự tại dự án là một phiên bản giới hạn, bởi vì mỗi căn đều ốp đá tự nhiên nên đều mang vẻ đẹp riêng biệt và được quyết định bởi vân đá mặt ngoài", đại diện DOJI Land nói.

Phối cảnh thiết kế dinh thự The Sapphire Mansions. Ảnh: DOJI Land

Ưu đãi từ chủ đầu tư

Chủ đầu tư DOJI Land đang áp dụng chương trình bốc thăm tri ân chủ nhân dinh thự với những quà tặng giá trị. Theo đó, khách hàng sẽ có cơ hội nhận một giải nhất là xe Mercedes S450 Luxury 2022 trị giá 5,8 tỷ đồng; một giải nhì là nhẫn kim cương Doji trị giá một tỷ đồng; hai giải ba mỗi giải 10 cây vàng Doji 9999.

"Kể từ khi mới xuất hiện thông tin đầu tiên cho đến lúc ra mắt thị tường, giới thượng lưu vẫn không ngừng săn đón quỹ hàng của The Sapphire Mansions. Trong đó, nguyên nhân chính đến từ vị trí và sự khan hiếm của dự án", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Thu Hương