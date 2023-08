Lý do The Gift Series được nhiều người chọn làm quà tặng Trung thu

Bộ sưu tập bánh Trung thu 2023 của The Gift Series là sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực và nghệ thuật truyền thống, thể hiện thông điệp "Quà Thu tinh tế - Tặng người trân quý".

Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam. Đây là thời điểm để gia đình, người thân sum vầy bên nhau, và thức quà không thể thiếu trong ngày lễ này là những chiếc bánh Trung thu. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhất là nhu cầu biếu tặng, năm nay, The Gift Series tiếp tục đưa ra thị trường bộ sưu tập bánh Trung thu với phong cách trẻ trung, sáng tạo và đậm tình yêu thương.

Một số dòng sản phẩm bánh Trung thu của The Gift Series. Ảnh: The Gift Series

Điểm nhấn là hộp quà Mãn Khai với thiết kế hộp 6 bánh, mỗi bánh mang một hương vị đặc trưng. Hộp quà này mang đến sự tinh tế và đa dạng trong trải nghiệm ẩm thực Trung thu. Những nguyên liệu tự nhiên như hạt sen, đậu xanh, khoai môn, mỡ đường... được kết hợp một cách khéo léo để tạo ra những chiếc bánh tròn thơm, đậm sắc thu. Mang ý nghĩa may mắn, cát khí và hưng thịnh, hộp quà Mãn Khai góp phần nâng niu và gắn kết các mối quan hệ làm ăn trong kinh doanh cũng như tâm giao trong cuộc sống.

Hộp quà Mãn Khai với 6 bánh. Ảnh: The Gift Series

Hộp quà Liên Chi - một trong những mẫu best seller trong các bộ sưu tập bánh Trung thu của The Gift Series hàng năm tiếp tục có mặt năm nay. Chú ý điểm nhấn từ họa tiết, Liên Chi phảng phất nét cổ Việt. Hộp có thiết kế nắp kính với hoa sen trắng như một vị sứ giả mang đến phước lành và mọi điều tốt đẹp. "Món quà hội tụ đủ sắc - hương - mỹ - vị với sự kỳ công của nghệ nhân làm bánh nhằm truyền tải ân tình nồng ấm của người biếu tặng", đại diện nhãn hàng miêu tả. Mỗi chiếc bánh trong hộp quà là sự cộng hưởng giữa hương vị cổ truyền mộc mạc và sự mới lạ, giúp bức tranh mùa trăng tròn thêm phần thi vị.

Hộp bánh Liên Chi mang ý nghĩa như một vị sứ giả mang đến phước lành. Ảnh: The Gift Series

Dù là "tân binh", The Gift Series đã nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường bánh Trung thu trong những năm gần đây. Thương hiệu ghi dấu ấn với những sản phẩm sáng tạo, chăm chút kỹ lưỡng cả hình thức lẫn chất lượng sản phẩm. "Hiểu rằng đa dạng phong cách là một phần yếu tố tạo nên giá trị của sản phẩm, chúng tôi xây dựng một danh mục sản phẩm phong phú, từ truyền thống đến hiện đại, thể hiện sự tinh tế, tận tâm trong từng chi tiết", đại diện The Gift Series cho biết.

Hộp bánh An Nhiên lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh bình của làng quê Việt Nam. Ảnh: The Gift Series.

Bánh Trung thu của The Gift Series được sản xuất tại Công ty Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines. Dù mỗi hộp quà một ý nghĩa, mỗi chiếc bánh một hương vị nhưng tất cả đều tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bánh được làm từ 100% nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng, có giấy kiểm định (C/O) đảm bảo chất lượng đầu vào.

Bao bì thiết kế sáng tạo, chất liệu cao cấp, kỹ thuật in hiện đại cùng những chiếc bánh có hương vị thơm ngon đã giúp The Gift Series trở thành món quà được nhiều người ưa thích trong mùa Tết đoàn viên. Tuy nhiên, "The Gift Series không dừng lại ở quà tặng, mà còn là một thương hiệu mang tới những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa. Sứ mệnh của The Gift Series không chỉ là cung cấp các sản phẩm, mà còn truyền tải giá trị và tình cảm mà mỗi món quà đại diện", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Diệp Chi