Lý do Sun Group đầu tư mạnh vào Nam Phú Quốc

Sun Group sớm nhìn thấy tiềm năng phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng của Nam Phú Quốc, đặt mục tiêu đưa khu vực này vươn tầm thế giới.

Được ưu ái gọi tên đảo Ngọc, Phú Quốc sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên cùng khí hậu lý tưởng cho du lịch. Những bãi biển nổi tiếng ở Nam đảo như Bãi Sao, Bãi Kem... rất phù hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng suốt 4 mùa, tạo lợi thế vượt trội giúp hoạt động kinh doanh phục vụ du lịch khai thác tối đa công suất.

Du khách đến Nam đảo bị cuốn hút bởi vẻ đẹp "như thiên đường" của 18 hòn đảo nhỏ trong quần đảo An Thới, những ghềnh đá hùng vĩ hay rặng san hô nhiệt đới đa sắc màu. Cùng với đó là các hoạt động vui chơi trên biển (đi cáp treo ngắm biển, chèo kayak, lặn ngắm san hô...) cũng như "thế giới" hải sản tươi ngon bậc nhất. Với nhiều trải nghiệm hấp dẫn cùng hoạt động mua sắm, thăm thú di tích..., Nam đảo thu hút du khách lưu trú lâu hơn, góp phần mang lại nguồn thu lớn cho kinh doanh dịch vụ.

Dù có hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, song 5 năm trước, Nam đảo vẫn là vùng đất hoang sơ, hạ tầng thiếu thốn, bãi biển chưa được quy hoạch bài bản. Trong khi Bắc đảo và trung tâm Dương Đông hình thành mô hình kinh doanh du lịch thì Nam đảo vẫn chưa bước chân vào "cuộc chơi", dù nơi đây có quỹ đất đủ rộng cho những dự án quy mô, đầy tham vọng.

Nhận thấy tiềm năng có một không hai đó, Sun Group đã chọn nơi đây là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình "thâm canh" kiến tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh và không ngừng đầu tư, phát triển, bổ sung những công trình, dịch vụ mới suốt quá trình khai thác vận hành, với mục tiêu biến Nam đảo thành "thiên đường du lịch" vươn tầm thế giới. Thay vì đầu tư dàn trải các công trình đơn lẻ ở nhiều địa phương, tại mỗi vùng đất tập đoàn này lựa chọn, sẽ tập trung kiến tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh và ngày càng gia tăng giá trị, bổ sung những công trình, dịch vụ độc đáo.

Các mảnh ghép trong hệ sinh thái tạo nên một tổ hợp hoàn chỉnh, có mối quan hệ tương hỗ và cùng nhau tạo nên một chuỗi vận hành kinh doanh khép kín, thu hút và mang lại nhiều trải nghiệm hơn cho du khách. Đó cũng là điều kiện cần để sản sinh ra nhiều lợi nhuận, tăng giá trị bất động sản. Chỉ sau 5 năm, Nam đảo đã hình thành hệ sinh thái ba lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp với gần 50 công trình đẳng cấp và khác biệt.

Nhờ đó, Nam đảo đã ghi nhận nhiều dấu mốc ấn tượng như giải thưởng WTA dành cho các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Kem và Mũi Ông Đội, nhiều lần lọt danh sách điểm đến của năm do các hãng thông tấn quốc tế bình chọn. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng được chọn là nơi tổ chức "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ.

Điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn

Khi tầm ảnh hưởng ngày một lớn trên bản đồ du lịch quốc tế, Nam đảo đón đầu xu hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng hạng sang, chăm sóc sức khỏe và trở thành điểm đến đầu tư căn nhà thứ hai của giới thượng lưu. Ngay trong dịch, các hòn đảo nhiệt đới vẫn trở thành lựa chọn hàng đầu, thường xuyên tiếp đón những chuyến du lịch bằng chuyên cơ riêng của các tỷ phú, doanh nhân.

Ông Mark Allvey - Giám đốc Điều hành thương hiệu chuyên cung cấp các chuyến du lịch độc bản Untold Story Travel (Anh) cho biết, những nhân vật giàu sang, có tầm ảnh hưởng luôn kỳ vọng dịch vụ tốt nhất, tương xứng với giá trị và luôn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt. Đơn vị này đã xây dựng các tour cá nhân và riêng tư với giá từ 30.000-250.000 bảng Anh nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp.

Theo chuyên gia này, khách hàng hướng tới những trải nghiệm riêng tư, độc bản tại các quốc gia sớm mở cửa vì đã qua đỉnh dịch và có cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tốt như Iceland, Việt Nam, Nhật Bản. Phân khúc nhắm đến là những khu nghỉ dưỡng xa hoa, biệt lập.

Là một trong những đích đến tiềm năng của dòng khách cao cấp, giữa hai làn sóng Covid-19, Nam Phú Quốc đã sớm đón du khách thượng lưu đến nghỉ dưỡng. Cùng với lợi thế vượt trội về cảnh quan, khí hậu thì sự riêng tư, biệt lập để đón đầu xu hướng du lịch tương lai của tầng lớp thượng lưu chính đã giúp Nam Phú Quốc trở nên hấp dẫn hơn. Đó cũng là lý do Sun Group chọn Nam đảo và sớm nâng tầm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, tạo nên vị thế khác biệt cho vùng đất phía Nam đảo Ngọc.

Với quỹ đất đủ rộng, Nam đảo được cho là còn dư địa lớn để phát triển bất động sản, dịch vụ thương mại, như cách mà Sun Group đã "thâm canh" thành công tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai. Song song với các khu nghỉ dưỡng hạng sang như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village The Eden Bay..., "người khổng lồ" của du lịch Việt đang phát triển một loạt dự án bất động sản thương mại và bất động sản để ở đáng chú ý như Sun Premier Village Primavera, đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi...

Cụ thể, shophouse Melodia thuộc Sun Premier Village Kem Beach Resort hay shophouse phong cách Địa Trung Hải Primavera hấp dẫn giới đầu tư với giá trị thương mại vượt trội nhờ cơ hội đón dòng khách trải nghiệm dịch vụ từ các khu nghỉ dưỡng lân cận. Còn Sun Grand City New An Thoi là một sản phẩm bất động sản đa chức năng, vừa là nơi an cư, vừa là điểm nghỉ dưỡng, vừa tạo cơ hội đầu tư kinh doanh thương mại đắc lợi.

Là khu đô thị đảo đầu tiên được phát triển bởi Tập đoàn Sun Group tại Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi cùng lúc sở hữu 5 giá trị cốt lõi của một bất động sản trung tâm: giá trị sở hữu bền vững khi thuộc 6% quỹ đất đô thị sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc, giá trị an cư viên mãn với tiện ích và quy hoạch xứng tầm, giá trị thương mại nhờ tiềm năng kinh doanh rộng mở, giá trị từ hệ sinh thái tỷ USD của Tập đoàn Sun Group và giá trị gia tăng theo thời gian.

Tất cả dự án đang hoàn thiện một hệ sinh thái đẳng cấp hiếm có tại Việt Nam, đúng theo triết lý "thâm canh", khai thác sâu tạo hiệu quả vượt trội ở những vùng đất mà Sun Group đặt chân tới.

