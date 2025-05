Lý do sữa cần thiết với phát triển của trẻ

Chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, nhất là giàu canxi, dễ uống, sữa trở thành thực phẩm hàng ngày của hầu hết trẻ nhỏ.

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, sữa cũng như các chế phẩm từ sữa là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong thành phần có đầy đủ các chất đạm, chất béo, đường, vitamin, chất khoáng giúp cơ thể phát triển, khỏe mạnh và phòng chống bệnh tật.

Sữa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, là một nhóm thực phẩm cần thiết hàng ngày của trẻ. Sữa là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng giá trị sinh học cao, dễ hấp thu và chuyển hóa đối với cơ thể trẻ.

Đây là nguồn cung cấp canxi quan trọng cho trẻ, nhất là trong giai đoạn dậy thì, xương phát triển nhanh, nhu cầu canxi và các chất dinh dưỡng tăng cao. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh dinh dưỡng từ sữa, đặc biệt là đạm, canxi và vitamin D là các yếu tố quan trọng giúp trẻ đạt chiều cao tiềm năng. Do đó, WHO khuyến nghị nên bổ sung sữa hoặc các chế phẩm từ sữa trong chế độ ăn hàng ngày cho trẻ em đang trong độ tuổi phát triển.

Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy những người được bổ sung đủ canxi trong chế độ ăn hàng ngày ở tuổi nhỏ, khi trưởng thành sẽ có mật độ xương tốt hơn, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương ở tuổi già.

Sữa là thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ. Ảnh: Meadow Fresh

Đó cũng là lý do rất nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới như Pháp, Mỹ, Australia, Nhật Bản đều có những khuyến nghị về sử dụng sữa hàng ngày cho người dân. Năm 2016, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã đưa ra khuyến nghị dùng sữa và chế phẩm từ sữa cho người Việt, theo đó trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, người cao tuổi là những đối tượng cần tiêu thụ lượng sữa nhiều hơn mỗi ngày.

Nếu tính một đơn vị sữa tương đương 15 gram phô mai (1 miếng phô mai), 100 ml sữa chua (1 hộp sữa chua) hoặc 100 ml sữa dạng lỏng (một ly sữa nhỏ), trẻ 3-5 tuổi cần sử dụng 4 đơn vị mỗi ngày. Trẻ 6-7 tuổi cần 4,5 đơn vị. Trẻ 8-9 tuổi cần 5 đơn vị. Trẻ 10-19 tuổi là nhóm được Viện Dinh dưỡng khuyến cáo dùng nhiều tương đương bà mẹ mang thai và chỉ sau nhóm mẹ cho con bú, với 6 đơn vị mỗi ngày.

Trong các sản phẩm sữa, sữa tươi được nhiều bạn nhỏ thích vì hương vị thơm ngon, dễ uống. Thực tế, nhiều bạn nhỏ sợ uống sữa công thức, nhưng lại đặc biệt mê sữa tươi. Theo thông tin tại website của bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, từ 1 tuổi trở đi, trẻ đã có thể bắt đầu làm quen với sữa tươi.

Tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm sữa tươi đa dạng với nhiều nguồn sản xuất trong nước và cả nhập khẩu, đơn cử như thương hiệu sữa tươi Meadow Fresh 100% nguyên chất. Ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam cho biết, Meadow Fresh là một trong những thương hiệu sữa tươi nổi bật, mang đậm dấu ấn của ngành sữa New Zealand. Để có thể trình làng thị trường, sản phẩm phải trải qua những quy trình kiểm tra và đánh giá khắt khe, tuân thủ các tiêu chuẩn của New Zealand. "Nếu lựa chọn một thương hiệu sữa tươi đạt chuẩn New Zealand, Meadow Fresh chính là một cái tên đáng tin cậy mà người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm", ông Scott James nói.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam. Ảnh: Meadow Fresh

Theo ông, có nhiều yếu tố làm nên chất lượng dòng sữa tươi New Zealand, như điều kiện tự nhiên lý tưởng cho ngành chăn nuôi bò sữa đến phương pháp chăn nuôi hiện đại, khoa học. Cụ thể, 90% thời gian của đàn bò phải được tự do chăn thả ngoài đồng cỏ, được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít nhất 2.000 giờ mỗi năm, nghiêm cấm việc sử dụng hormone tăng trưởng... tất cả giúp duy trì chất lượng sữa ở mức cao nhất.

Đàn bò sữa ở New Zealand. Ảnh: Meadow Fresh

Hàm lượng chất dinh dưỡng trong sữa tươi nguyên chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có thổ nhưỡng, môi trường, giống bò, điều kiện nuôi dưỡng bò sữa, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình giám sát chất lượng của nhà sản xuất. New Zealand có được sự hoàn chỉnh về các yếu tố này.

Nhằm mang lại trải nghiệm thị giác mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của trẻ, mới đây Meadow Fresh đã thay đổi bộ nhận diện. Hình dáng hộp thay vì ngắn như trước, giờ được thiết kế dáng cao giúp cầm nắm thuận tiện hơn. Diện mạo mới này được thống nhất trên toàn cầu và áp dụng cho dòng 200 ml trên cả ba loại sản phẩm: nguyên kem (full cream), ít béo (low fat), calci max. Thời gian tới, thương hiệu tiếp tục thay đổi nhận diện với dòng sản phẩm 1 lít.

Thay đổi nhận diện của sữa tươi Meadow Fresh. Đồ họa: Meadow Fresh

Đại diện Meadow Fresh cho biết, song hành với việc thay đổi nhận diện thì chất lượng sản phẩm vẫn giữ trọn 100% nguyên chất từ New Zealand. Mỗi hộp sữa khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo 3 yếu tố: nguyên chất (nhập khẩu nguyên hộp, nguyên thùng từ New Zealand) - tự nhiên (không chứa chất bảo quản, giữ trọn vị tươi ngon tự nhiên) - giàu dưỡng chất (protein dễ tiêu hóa, canxi tự nhiên dễ hấp thu, hỗ trợ tăng chiều cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể).

