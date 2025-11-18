Lý do Solaria Rise phía Tây TP HCM được lòng khách hàng trẻ

Sự kiện mở bán Solaria Rise mới đây thu hút đông đảo gia đình trẻ tìm mua căn hộ, với mong muốn sở hữu không gian sống xanh, tiện ích và mức giá phù hợp.

Ở tuổi 30, anh Đình Thắng quyết định ra riêng sau nhiều năm sống cùng bố mẹ tại quận Bình Thạnh. Sau khi tham khảo nhiều dự án gần trung tâm TP HCM, anh chọn Solaria Rise vì cảm nhận thực tế từ không gian đến tiện ích.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi là không khí trong lành, không gian yên bình, đúng cảm giác một người trẻ mong muốn sau giờ làm", anh Thắng nói. Làm việc linh hoạt, anh Thắng cần nơi ở đầy đủ tiện ích. Tại đây, anh thấy mọi thứ đều đáp ứng nhu cầu cá nhân, như ba mặt giáp sông, công viên thoáng đãng, hệ thống tiện ích từ hồ bơi, gym đến khu vận động.

Sự kiện mở bán Solaria Rise ngày 15/11 thu hút đông đảo gia đình trẻ đến tìm kiếm căn hộ cho mình. Ảnh: Nam Long Group

Khoảng cách di chuyển cũng là yếu tố được anh cân nhắc. Theo anh Thắng, cung đường từ dự án đến công ty thuận lợi, không mất nhiều thời gian vào lõi nội đô. Sau khi xem nhà mẫu, anh chọn căn hai phòng ngủ với phương án vay và thanh toán theo tiến độ.

Chính sách thanh toán của Nam Long đa dạng, phù hợp khả năng tài chính của người mua trẻ. "Trải nghiệm thực tế giúp tôi tin tưởng hơn khi chọn Solaria Rise là nơi bắt đầu cuộc sống mới", anh chia sẻ.

Solaria Rise phát triển bởi Nam Long Group cùng hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad, định vị là trung tâm năng động mang phong cách "resort living" của khu Tây TP HCM. Dự án cung cấp gần 700 căn hộ đa dạng loại hình, pháp lý minh bạch, mức giá từ 1,39 tỷ đồng. Khách hàng thanh toán 5% để ký hợp đồng và các đợt sau giãn theo tiến độ trong 24 tháng đến khi nhận nhà.

Phân khu căn hộ cao tầng Solaria Rise nằm tại trung tâm đô thị Waterpoint quy mô 335 ha. Ảnh: Nam Long Group

Phân khu căn hộ cao tầng Solaria Rise nằm tại trung tâm đô thị Waterpoint quy mô 335 ha - cách TP HCM khoảng 40 phút di chuyển. Trong bức tranh phía Tây TP HCM, Waterpoint là đô thị tích hợp ven sông được quy hoạch bài bản, nơi cư dân có thể hưởng không khí trong lành cùng không gian sống hiện đại, hạ tầng hoàn chỉnh và tiện ích đồng bộ.

Cụ thể, nhờ hệ thống quy hoạch sinh thái ven sông Vàm Cỏ, mật độ xây dựng thấp và mảng xanh đa tầng bao phủ khắp các phân khu, chất lượng không khí tại đây thường xuyên duy trì ở ngưỡng tốt (AQI < 20), theo ứng dụng theo dõi chỉ số chất lượng không khí Fresh Air. Là mô hình đô thị tích hợp kiểu mẫu, tại Waterpoint, hệ thống trường học, trung tâm thương mại, khu thể thao, Country Club, công viên ven sông... đã đi vào vận hành, tạo nên nhịp sống năng động, nhưng không tách rời thiên nhiên.

Chỉ số AQI tại đại đô thị Waterpoint thường xuyên ghi nhận ở mức tốt. Ảnh: Nam Long Group

Bên cạnh không gian sống chất lượng, hạ tầng đồng bộ giúp nơi đây trở thành lựa chọn an cư thu hút khách từ nội đô. Dự án tại Bến Lức, Long An, kết nối trực tiếp với cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, quốc lộ 1A và dự kiến tuyến Metro số 3A, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP HCM còn 35 - 45 phút.

Cùng với hạ tầng, pháp lý hoàn thiện và cộng đồng cư dân hiện hữu, Waterpoint đang dần định hình nhịp sống mới cho khu Tây TP HCM, kết hợp giữa tiện nghi hiện đại, không gian yên bình và sự gắn kết cộng đồng.

Không gian sống xanh tại đô thị Waterpoint, cách TP HCM 40 phút di chuyển. Ảnh: Nam Long Group

Khảo sát năm 2025 của Batdongsan cho thấy 86% người mua nhà quan tâm đến yếu tố xanh và 88% sẵn sàng trả thêm chi phí cho không gian sống trong lành.

Trước áp lực đô thị hóa, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông kết nối liên vùng giúp ranh giới hành chính dần được xóa bỏ, khu Tây TP HCM đang trở thành tâm điểm mới, hội tụ đủ yếu tố mà thế hệ an cư hiện đại tìm kiếm: xanh hơn, thoáng hơn mà vẫn đủ gần để kết nối khu vực trung tâm.

"Chúng tôi chọn dịch chuyển, không phải để đi xa, mà để được sống xanh, gần thiên nhiên hơn mà vẫn đủ đầy tiện ích cho nhịp sống năng động của gia đình trẻ", anh Thắng nói thêm

Thế Đan