Lý do 'Shin - Cậu bé bút chì' thu hút khán giả

Từng gây tranh cãi vì nội dung nhạy cảm, "Shin - Cậu bé bút chì" chuyển mình thành thương hiệu phim hoạt hình chạm trái tim người xem.

Theo chuyên trang quan sát phòng vé Kogyo Tsushin, dự án thứ 33 Shin - Cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công siêu cay Kasukabe - ra mắt vào hôm 8/8 - đứng vị trí thứ năm bảng xếp hạng phòng vé Nhật Bản hai tuần liên tiếp. Bộ phim xoay quanh cuộc phiêu lưu của Shin và nhóm bạn tại Ấn Độ, thu hút 363.000 lượt khán giả trong ba ngày đầu tiên với doanh thu 450 triệu yên (hơn ba triệu USD).

Crayon Shin Chan Trailer "Shin - Cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công siêu cay Kasukabe". Video: CGV

Tiếp nối sức hút của phiên bản truyện tranh, phim hoạt hình Shin - Cậu bé bút chì phát sóng năm 1992. Ngay khi lên sóng, phim gây tranh cãi vì nội dung bị cho là phản cảm và thiếu tính giáo dục. Tuy nhiên, loạt phản ứng trái chiều lại giúp phim ngày càng phổ biến, nhất là với trẻ em.

Thành công ngoài mong đợi buộc thương hiệu điều chỉnh nội dung. Trong phim điện ảnh đầu tiên Shin - Cậu bé bút chì: Siêu nhân hành động vs. Ma vương áo tắm, các tình tiết thiếu tế nhị được hạn chế. Tác phẩm tập trung khai thác tâm lý nhân vật và truyền tải thông điệp về tình thân, tình bạn. Phim thu 2,2 tỷ yên (19,8 triệu USD), mở đường cho các dự án điện ảnh phát hành hàng năm.

Sức hấp dẫn của phim bắt nguồn từ tính cách đặc biệt của Shin. Những hành vi tưởng chừng nghịch ngợm hay kỳ quặc thực chất xuất phát từ sự trong sáng và chân thành của một đứa trẻ. Chính góc nhìn hồn nhiên khiến cậu thường cư xử theo cách mà người lớn không lường trước được, từ đó tạo nên tiếng cười cho khán giả.

Phim đề cao tình cảm gia đình thông qua hình ảnh bố mẹ Shin luôn yêu thương và hy sinh cho con cái. Bên cạnh đó, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình về chuyện sinh hoạt, chi tiêu và nuôi dạy con cái khiến nhiều người xem đồng cảm.

Gia đình của Shin được xem là hình mẫu gia đình lý tưởng tại Nhật Bản. Ảnh: TV Asahi

Các dự án điện ảnh được chuyển thể từ những tập truyện dài (long stories) của tác giả Usui Yoshito. Mỗi phần, Shin cùng gia đình. bạn bè trải qua những cuộc phiêu lưu mang màu sắc hư cấu, đối mặt với nhiều trở ngại lớn hơn thay vì những va chạm đời thường. So với bản truyền hình, phiên bản điện ảnh thường đào sâu vào tâm lý nhân vật, khắc họa sự trưởng thành của Shin và những người xung quanh qua từng biến cố.

Thương hiệu cũng thành công khi kết hợp giữa nội dung giải trí và thông điệp xã hội. Trong Shin - Cậu bé bút chì: Đại chiến siêu năng lực ~ Sushi bay đề cập đến khó khăn kinh tế và ảnh hưởng của đại dịch. Ở phần kế tiếp, tác phẩm khai thác các vấn đề môi trường và hệ sinh thái toàn cầu.

Êkíp sử dụng nhiều yếu tố từ các nền văn hóa để dễ tiếp cận với khán giả quốc tế. Phần 26 do Takahashi Wataru chỉ đạo, tái hiện tinh thần võ thuật Trung Hoa qua môn Kungfu. Còn ở dự án mới nhất của đạo diễn Hashimoto Masakazu, văn hóa của Ấn Độ được truyền tải thông qua ẩm thực và vũ điệu truyền thống.

Phần phim mới nhất truyền tải thông điệp về tình bạn. Ảnh: TV Asahi

Theo thống kê từ trang Toyo Keizai, cộng đồng người hâm mộ thương hiệu tại Châu Á, nhất là Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ vượt cả Nhật Bản. Phần phim thứ 32 của thương hiệu cũng vừa giành giải thưởng Phim hoạt hình nước ngoài xuất sắc nhất tại ANN Awards - lễ trao giải hoạt hình lớn nhất Ấn Độ, tổ chức vào tháng 8/2025.

Ở Việt Nam, các dự án điện ảnh duy trì lượng khán giả ổn định. Theo Box Office Vietnam, Shin - Cậu bé bút chì Movie 32/Nhật ký khủng long của chúng mình thu khoảng 22 tỷ đồng, dù công chiếu cùng thời điểm với bom tấn Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao năm cánh 1 triệu đô. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả cho rằng phim không chỉ mang tính giải trí mà còn ẩn chứa yếu tố châm biếm xã hội.

Truyện tranh Shin - Cậu bé bút chì lần đầu xuất hiện vào năm 1990, do Usui Yoshito sáng tác và minh họa. Nội dung kể xoay quanh cậu bé Shin với những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày cùng gia đình, bạn bè và những nhân vật. Tác phẩm lồng ghép những vấn đề xã hội trong thời kỳ bong bóng kinh tế tại Nhật Bản. Sau đó, loạt phim hoạt hình về cậu bé Shin cũng được sản xuất và trở nên nổi tiếng ở Nhật Bản và quốc tế.