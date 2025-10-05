Lý do robot hút bụi Ecovacs 'chinh phục' Sơn Tùng M-TP

Robot hút bụi X11 Family của Ecovacs với nhiều tính năng mới trong đó nổi bật là xử lý lông thú cưng bám đồ đạc được xem là lý do chính Sơn Tùng M-TP lựa chọn.

Ngày 22/9, ca sĩ Sơn Tùng M-TP góp mặt trong sự kiện giới thiệu hai sản phẩm mới của Ecovacs tại Việt Nam, với vai trò đại sứ thương hiệu. Sự kiện không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm, còn đánh dấu sự hiện diện của Ecovacs tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, thu hút hơn 600 khách mời tham dự.

Sơn Tùng M-TP làm đại sứ thương hiệu Ecovacs tại Việt Nam. Ảnh: Ecovacs

"Tùng luôn muốn mang đến cho khán giả trải nghiệm 'extra trong âm nhạc', còn Ecovacs giúp mọi người 'extra thời gian'. Sự đồng điệu đó đưa cả hai gặp nhau", anh chia sẻ về hợp tác với Ecovacs.

Tại sự kiện, hai sản phẩm Deebot X11 OmniCyclone và Deebot X11 Pro Omni được Ecovacs giới thiệu, mang đến những tính năng mới giúp tối ưu hóa việc dọn dẹp nhà cửa hàng ngày.

Con lăn có khả năng mở rộng linh hoạt 1,5 cm và hai bánh cao su mềm ôm sát tường, giúp robot di chuyển sát mép và làm sạch các góc hiệu quả. Ảnh: Ecovacs

Theo Sơn Tùng M-TP, ngoài đồng điệu với tinh thần tiên phong của Ecovas, anh còn chọn robot X11 Family vì các tính năng nổi trội phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. "X11 giúp giải quyết vấn đề rụng lông của hai thú cưng Chiko và Tomi của tôi. Với lực hút mạnh mẽ, Deebot X11 còn dễ dàng làm sạch bụi mịn, tóc trên thảm và rác lớn trên mọi bề mặt", nam ca sĩ nói.

Deebot X11 OmniCyclone và Deebot X11 Pro Omni có khả năng linh hoạt phát hiện vết bẩn và lau lại tức thì dựa trên loại, mức độ vết bẩn. Ảnh: Ecovacs

Với công nghệ PowerBoost robot Deebot X11 còn giải quyết nhiều vấn đề dọn dẹp cho các gia đình hiện đại. Thiết bị có thể hoạt động liên tục trên diện tích đến 1.000 m2 chỉ trong một lần sạc.

Ngoài ra, với trợ lý AI Agent Yiko tích hợp, Deebot X11 tự động lập bản đồ, nhận diện loại sàn và xây dựng kế hoạch làm sạch thông minh như con người. Trợ lý Yiko điều chỉnh các cài đặt quan trọng như lực hút và lưu lượng nước để tối ưu hóa khả năng của robot, không cần can thiệp thủ công.

Theo đại diện hãng, với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và phong cách đổi mới, Sơn Tùng M-TP được giới chuyên môn đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tiên phong trong âm nhạc. Ecovas cũng không ngừng nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, trở thành lựa chọn hàng đầu của Sơn Tùng M-TP.

Deebot X11 OmniCyclone và Deebot X11 Pro Omni được phân phối chính hãng độc quyền tại Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long, từ ngày 22/9 với giá bán: Deebot X11 OmniCyclone 26 triệu đồng và Deebot X11 Pro Omni 24,99 triệu đồng.

Thanh Thư