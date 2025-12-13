Atlas, robot hình người của công ty Mỹ Boston Dynamics, vặn ngược chân để đứng dậy thay vì chống tay như con người "do yêu cầu kỹ thuật".

Một trong những động tác khó hiểu của Atlas là xoay ngược chân để tạo đà đứng dậy khi đang nằm trên mặt đất. Động tác này xuất hiện trong nhiều video về hoạt động của robot này, khiến người xem thắc mắc sao nó không đứng dậy theo cách con người thường làm.

Lý do robot hình người Mỹ đứng dậy 'khác người' Robot hình người Atlas đứng dậy từ sàn nhà. Video: YouTube/Boston Dynamics

Theo Katy Muhlrad, nữ kỹ sư phần mềm cấp cao tại Boston Dynamics, động tác được thực hiện dựa trên sự an toàn, hiệu quả và giúp kiểm tra hệ thống. Bà cho biết, con người có thể đứng dậy một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ nhờ phản hồi xúc giác liên tục từ khắp cơ thể, nhưng robot có số cảm biến ít hơn nhiều và phải tính toán từng bước chuyển động.

"Robot hoàn toàn có thể giẫm lên cánh tay của chính nó", Muhlrad giải thích, trong khi con người sẽ tránh điều này theo bản năng. Vì vậy, Atlas phải điều chỉnh lại vị trí các chi để đảm bảo không có bộ phận nào cản trở.

Để đứng dậy từ tư thế nằm, trước tiên Atlas sẽ nâng chân lên và gập ngược lại, xác nhận hai bàn chân không chạm vào bất cứ thứ gì và mọi cảm biến bàn chân đang cung cấp dữ liệu chính xác. Tiếp theo, robot thực hiện cú đẩy mạnh có kiểm soát để tự nâng cơ thể lên, đồng thời xoay đầu về đúng hướng. Động tác đẩy được thiết kế sao cho robot đứng thẳng đúng trọng tâm, giúp giảm năng lượng tiêu thụ.

Vì Atlas không có cảm biến xúc giác toàn thân, giai đoạn kiểm tra rất quan trọng. Nếu phát hiện bất thường, nó lập tức dừng lại và nằm xuống. Boston Dynamics cho biết, cách đứng dậy tiết kiệm năng lượng và đáng tin cậy này là điều thiết yếu giúp robot duy trì hoạt động trong những nhiệm vụ lặp lại.

Robot hình người Atlas cao khoảng 1,5 m, nặng 89 kg, có 28 bậc tự do (DoF), trang bị Lidar và cảm biến hình ảnh nổi để điều hướng, có thể chạy nước rút với tốc độ 2,5 m mỗi giây.

Atlas dự kiến hoạt động thử nghiệm tại nhà máy Hyundai Motor Group Metaplant America ở Georgia (Mỹ) cuối năm nay. Ngoài ra, nó được chế tạo với mục tiêu có thể đi đến mọi nơi. "Robot sẽ làm những công việc vất vả như nâng vật nặng hoặc mang vác những thứ con người khó thực hiện", Kerri Neelon, người phát ngôn của Boston Dynamics, nói với Wired.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Wired)