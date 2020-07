Lý do Phú Yên hấp dẫn dự án nghỉ dưỡng

Với phong cảnh thiên nhiên đẹp thu hút khách du lịch và quỹ đất dồi dào, Phú Yên được nhà đầu tư lựa chọn xây dựng dự án nghỉ dưỡng.

Năm 2019, Phú Yên có tổng doanh thu trong hoạt động du lịch 1.940 tỉ đồng, đạt 102,1% kế hoạch năm. Phú Yên phát triển du lịch tốt nhờ phong cảnh thiên nhiên đẹp, những bãi biển hoang sơ và khí hậu nắng ấm quanh năm.

Vùng đất hoa vàng cỏ xanh này cũng có nền văn hóa lâu đời, phong phú, ẩm thực độc đáo, sở hữu nhiều địa danh nổi tiếng như: Núi Đá Bia, Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Bãi Xép, vịnh Vũng Rô... thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đầm Ô Loan ở Phú Yên được khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.

Bên cạnh đó, Phú Yên có những lợi thế thu hút doanh nghiệp muốn phát triển du lịch vì được quy hoạch xây dựng thành cửa ngõ mới ra hướng Đông cho vùng Tây Nguyên. Chưa bị khai thác ồ ạt, Phú Yên có quỹ đất dồi dào thu hút nhà đầu tư bất động sản nghĩ dưỡng. Đến Phú Yên, nhà đầu tư dễ dàng chọn vị thế tốt cho dự án của mình.

Chủ đầu tư dự án Kallias Complex City, một dự án đang được xây dựng tại đại lộ Độc Lập - Lý Nam Đế ở Phú Yên, chia sẻ: "Nếu nhanh nhạy trong việc đi trước "đón sóng" thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, chắc chắn nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ dễ dàng nhận ra những tiện ích hiện đại, đẳng cấp chính là những mảnh ghép còn thiếu để một Phú Yên vốn dĩ mộc mạc, nên thơ trở nên sôi động và nhiều sức hút hơn nữa".

Kallias Complex City dự án xây dựng theo mô hình tiện ích, hiện đại, đẳng cấp tại Phú Yên.

Kallias Complex City được xây dựng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí theo mô hình hệ sinh thái all in one (khu du lịch đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của du khách về nghỉ dưỡng, hội nghị, vui chơi, giải trí và thưởng ngoạn văn hóa, thể thao...). Khu nghỉ dưỡng này thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải hiện đại, "Tinh tế nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, phù hợp với văn hóa lâu đời tại Phú Yên", Chủ đầu tư dự án này nhận định.

Kallias Complex City sẽ được quản lý theo mô hình của AccorHotels, đơn vị quản lý khách sạn hàng đầu thế giới khi đưa vào vận hành.

Nguyễn Lê