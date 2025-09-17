Lý do phụ nữ ngại yêu đàn ông thấp

Nhiều phụ nữ thẳng thắn từ chối hẹn hò với người có chiều cao khiêm tốn, dù họ thành đạt hay tốt tính, vì không có cảm giác an toàn và được che chở.

Thuật ngữ "short kings" (những ông vua nhỏ bé) ra đời để chỉ những người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thành đạt, tự tin. Tuy nhiên, chuyên gia tư vấn tình cảm người Anh Tracey Cox cho rằng "kỳ thị chiều cao" (heightism) là vấn đề có thật, đẩy nhiều đàn ông tới các cuộc phẫu thuật tăng chiều cao đắt đỏ, đau đớn.

"Đây không phải là sự phù phiếm, mà là một biện pháp tuyệt vọng sinh ra từ áp lực xã hội", Tracey Cox nói.

Nhiều phụ nữ không muốn hẹn hò với người thấp hơn mình vì thiếu cảm giác an toàn, được che chở. Ảnh minh họa: Nextluxury

Một nghiên cứu trên các ứng dụng hẹn hò cho thấy gần 50% phụ nữ muốn hẹn hò với người cao hơn mình, lý tưởng là từ 1,83 m. Nam giới đáp ứng tiêu chí này nhận được nhiều hơn 40% lượt tương hợp (match), dù chiều cao trung bình của nam giới ở Anh và Mỹ chỉ 1,75 m.

Với nhiều phụ nữ, đàn ông dưới 1,73 m không phải là đối tượng để cân nhắc. Thực tế, chỉ 4% cặp đôi ở Mỹ có người chồng thấp hơn vợ.

Theo Tracey Cox, mong muốn có một người đàn ông cao lớn đã ăn sâu vào tiềm thức, là hệ quả của quá trình tiến hóa. Phụ nữ cho biết họ cảm thấy an toàn, được che chở hơn khi ở bên người cao lớn. "Đó là bản năng cổ xưa, khi sự bảo vệ về thể chất là tối quan trọng", bà nói. Ngoài ra, đàn ông cao lớn còn được coi là biểu tượng của địa vị và sự thành công.

Đáng chú ý, một số nghiên cứu chỉ ra "hội chứng đàn ông thấp" (phức cảm Napoleon) là có thật, cho rằng người vóc dáng nhỏ bé có xu hướng nóng nảy để bù đắp cho những thiếu sót khác. "Anh ta luôn cố gắng chứng tỏ bản thân", nhiều phụ nữ từng hẹn hò với đàn ông thấp bình luận.

Tuy nhiên, sự tự ti này có thể đến từ việc liên tục bị phớt lờ để nhường chỗ cho một người đàn ông khác chỉ vì anh ta cao hơn. Thống kê cũng cho thấy đàn ông thấp thường là người chồng tốt, có hôn nhân lâu dài và hạnh phúc hơn.

Chuyên gia tư vấn tình cảm người Anh Tracey Cox. Ảnh: Dailymail

Một số phụ nữ Anh, Mỹ nói với chuyên gia Tracey Cox rằng "thà cô đơn chứ không hẹn hò đàn ông thấp".

Thực tế trên thúc đẩy nhiều đàn ông phương Tây tìm đến phẫu thuật kéo dài chân. Để thực hiện, bác sĩ sẽ cưa xương đùi hoặc xương chày của bệnh nhân. Một thanh kim loại được cấy vào xương để từ từ kéo giãn trong nhiều tháng, với tốc độ khoảng 1 mm mỗi ngày. Chi phí phẫu thuật từ 20.000 đến 80.000 bảng Anh (khoảng 640 triệu đến hơn 2,5 tỷ đồng).

Thời gian hồi phục có thể lên đến một năm phải dùng nạng, vật lý trị liệu và chịu đau đớn. Nhưng bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, cục máu đông, tổn thương thần kinh, xương không hình thành đúng cách, thậm chí nguy cơ không thể đi lại.

